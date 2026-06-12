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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसोशल मीडिया के साथ AI चैटबॉट भी यूज नहीं कर पाएंगे बच्चे, इस देश में चल रही बैन लगाने की तैयारी

सोशल मीडिया के साथ AI चैटबॉट भी यूज नहीं कर पाएंगे बच्चे, इस देश में चल रही बैन लगाने की तैयारी

Social Media and Chatbot Banned for Children: ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कई देश बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करना चाह रहे हैं. कनाडा ने अब सोशल मीडिया के साथ एआई चैटबॉट्स पर भी पाबंदी की तैयारी की है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 01:58 PM (IST)
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  • कनाडा 16 साल से कम बच्चों हेतु सोशल मीडिया, AI चैटबॉट प्रतिबंधित करेगा।
  • मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु डिजिटल रेगुलेटर नियम बनाएगा, उल्लंघन पर भारी जुर्माना।
  • ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाया, ग्रीस और अन्य यूरोपीय देश भी इसकी तैयारी में हैं।
  • भारत में बैन की मांग, कर्नाटक-आंध्र प्रदेश ने अपने स्तर पर इसकी घोषणा की।

Social Media and Chatbot Banned for Children: बच्चों पर सोशल मीडिया के खतरों को देखते हुए एक के बाद एक देश इसे बैन करने की तरफ बढ़ रहे हैं. अब एआई चैटबॉट्स भी इस दायरे में शामिल किए जाने लगे हैं. ताजा मामला कनाडा का है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और एआई चैटबॉट्स के यूज पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है. कनाडा की सरकार ने एक नया डिजिटल सेफ्टी बिल पेश किया है, जिसके पास होने के बाद बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने पर बैन लग जाएगा.

क्यों लगाई जा रही है पाबंदी?

इस प्रस्तावित कानून में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा चैटजीपीटी, जेमिनी और ग्रोक जैसे चैटबॉट्स को भी रखा गया है. सरकार का कहना है कि इन्हें यूजर को लगातार इंगैज रखने के लिए डिजाइन किया गया है और इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है. अगर यह बिल पास होकर कानून बनता है तो इसमें एक डिजिटल रेगुलेटर का प्रावधान किया गया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और चैटबॉट्स के लिए सेफ्टी नियम बनाएगा. अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर उसके ग्लोबल रेवेन्यू के तीन प्रतिशत या 10 मिलियन कनैडियन डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है. कनाडा से पहले कई और देशों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए बैन कर दिया है, लेकिन चैटबॉट्स को लेकर वहां कोई नियम लागू नहीं है.

इन देशों में लग चुकी है पाबंदी

सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहल करते हुए 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई थी. इसके बाद कई और देशों ने भी इस दिशा में विचार करना शुरू कर दिया. ग्रीस में अगले साल से 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर पाएंगे. वहीं फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन भी इस तरह के कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं. दुनियाभर में अब इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि सोशल मीडिया के कारण बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है.

भारत इस मामले में कहां खड़ा है?

भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की मांग उठ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है. हालांकि, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने अपने स्तर पर क्रमश: 16 और 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 12 Jun 2026 01:57 PM (IST)
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Social Media AI Chatbot TECH NEWS
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