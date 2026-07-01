कैसा होगा iPhone 18 Pro का लाइनअप? सामने आ गई एक-एक डिटेल

सितंबर 2026 में लॉन्च होने वाली आईफोन प्रो सीरीज को लेकर लग रहीं अटकलों को अब नई हवा मिलनी शुरू हो चुकी है. सोशल मीडिया पर iPhone 18 Pro सीरीज का पूरा लाइनअप वायरल हो रहा है, जिससे आईफोन का फोल्डेबल फोन आने की चर्चा भी सही साबित होती नजर आ रही है. दरअसल, iPhone 18 Pro की सीरीज का लाइनअप लीक होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें 3 नए आईफोन की डिटेल्स दी गई है. आइए जानते हैं कि लीक हुई जानकारी के हिसाब से कैसा हो सकता है आईफोन 18 प्रो का लाइनअप और किस फोन में क्या-क्या स्पेसिफिकेशन होने का अनुमान है?

कैसे हैं तीनों स्मार्टफोन?

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर के अनुसार, iPhone 18 Pro Lineup (आईफोन 18 प्रो सीरीज) सितंबर 2026 में बाजार में दस्तक देने वाली है. कंपनी इस बार तीन नए और बेहद दमदार मॉडल पेश करने की तैयारी में है. इन तीनों शानदार मॉडल्स के नाम iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और इस बार का सबसे खास मॉडल iPhone Ultra हैं.

तीनों स्मार्टफोन्स में कैसे होंगे स्पेसिफिकेशंस?

रैम (RAM): तीनों ही फोन्स में 12GB की दमदार रैम मिलने का दावा किया जा रहा है. 12GB रैम का मतलब है कि आपका फोन कभी धीमा नहीं पड़ेगा. हैंग नहीं होगा और आप एक साथ कई हैवी ऐप्स या गेम्स का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के कर सकेंगे.

तीनों ही फोन्स में 12GB की दमदार रैम मिलने का दावा किया जा रहा है. 12GB रैम का मतलब है कि आपका फोन कभी धीमा नहीं पड़ेगा. हैंग नहीं होगा और आप एक साथ कई हैवी ऐप्स या गेम्स का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के कर सकेंगे. प्रोसेसर: इन सभी मॉडल्स में बिल्कुल नया Apple A20 Pro चिप प्रोसेसर दिया गया है, जो फोन को सुपरफास्ट बना देगा.

इन सभी मॉडल्स में बिल्कुल नया Apple A20 Pro चिप प्रोसेसर दिया गया है, जो फोन को सुपरफास्ट बना देगा. अन्य चिप: बेहतर इंटरनेट, शानदार नेटवर्क और कॉलिंग के लिए तीनों ही स्मार्टफोन्स में Apple C2 modem चिप होने का दावा किया जा रहा है. वहीं, कुछ खास और मॉडर्न टेक्निकल वर्क को संभालने के लिए तीनों में Apple N2 chip भी दी गई है.

कैसा होगा iPhone 18 Pro?

सोशल मीडिया पर लीक हुई iPhone 18 Pro के लाइनअप का पहला मॉडल iPhone 18 Pro है. यह उन लोगों को बहुत पसंद आएगा, जो हाथ में एकदम फिट बैठने वाला फोन चाहते हैं. इसमें आपको 6.3 इंच की शानदार डिस्प्ले मिलेगी, जिसके ऊपरी हिस्से में स्मॉल डायनामिक आइलैंड दिया गया है. फोन का बाहरी ढांचा एल्युमिनियम से बना है, जो इसे मजबूती देता है. इसकी मोटाई 8.8 मिलीमीटर से थोड़ी ज्यादा बताई जा रही है.

फोन को सुरक्षित रखने के लिए इसमें फेस आईडी का फीचर दिया गया है. वहीं, फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तीनों रियर कैमरे 48 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं. इनमें पहला 48MP का फ्यूजन कैमरा, दूसरा 48MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और तीसरा 48 MP का टेलीफोटो कैमरा है. शानदार सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 24MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. इस फोन में 4288 mAh की बैटरी होने का दावा किया गया है. माना जा रहा है कि इस फोन की कीमत 1399 डॉलर हो सकती है.

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कैसा होगा iPhone 18 Pro Max?

अगर आप बड़ी स्क्रीन वाले फोन पर वीडियो देखना या गेम खेलना पसंद करते हैं तो यह मॉडल खास आपके लिए है. इस फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें प्रो मॉडल की तरह स्मॉल डायनामिक आइलैंड और मजबूत एल्युमिनियम बॉडी दी गई है. इसकी मोटाई भी 8.8 मिलीमीटर से ज्यादा है. कैमरे के मामले में यह फोन बिल्कुल प्रो मॉडल जैसा ही है. इसमें भी 48MP के तीन रियल कैमरे (फ्यूजन, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो) और 24MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस स्मार्टफोन की बड़ी स्क्रीन को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए इसमें 5200 mAh की पावरफुल बैटरी होने का दावा किया जा रहा है. इस फोन की कीमत 1499 डॉलर होने का अनुमान है.

कैसा होगा iPhone Ultra?

इस पूरी सीरीज का सबसे महंगा और चौंकाने वाला मॉडल आईफोन अल्ट्रा है, जो Apple का पहला फोल्डेबल फोन होगा. इस फोन में आपको डबल स्क्रीन का मजा मिलेगा. जब आप फोन को किताब की तरह खोलेंगे तो अंदर 7.7 इंच की मेन डिस्प्ले मिलेगी, जो इसे मिनी टैबलेट जैसा बना देगी. वहीं, इसे बंद करने पर बाहर की तरफ 5.3 इंच की कवर डिस्प्ले दी गई है. इसमें डायनामिक आइलैंड की जगह कैमरे के लिए छोटा-सा पंच होल दिया गया है. यह फोन बेहद पतला है और खुलने के बाद इसकी मोटाई सिर्फ 4.5 मिलीमीटर रह जाती है. प्रीमियम लुक देने के लिए फोन को टाइटेनियम और एल्युमिनियम से बनाया गया है.

इस मॉडल में फेस आईडी की जगह टच आईडी होने का दावा है. रियर में 48MP के दो कैमरे (फ्यूजन और अल्ट्रा वाइड) दिए गए हैं. इसमें टेलीफोटो कैमरा नहीं है. सेल्फी के लिए इसमें 24MP के दो कैमरे मौजूद हैं, जिनमें एक अंदर वाली बड़ी स्क्रीन पर और दूसरा बाहर वाली कवर स्क्रीन पर रहेगा. डबल स्क्रीन को पावर देने के लिए इसमें सबसे दमदार 5800 mAh की भारी-भरकम बैटरी लगाई गई है. इस स्मार्टफोन की कीमत 2399 डॉलर होने का अनुमान है.

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