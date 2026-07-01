हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसा होगा iPhone 18 Pro का लाइनअप? सामने आ गई एक-एक डिटेल

कैसा होगा iPhone 18 Pro का लाइनअप? सामने आ गई एक-एक डिटेल

सितंबर 2026 में आ रही Apple iPhone 18 Pro सीरीज के फीचर्स हुए लीक. जानें किन फीचर्स से लैस हैं iPhone 18 Pro, Pro Max और नया फोल्डेबल iPhone Ultra. जानें कितनी होगी इनकी कीमत?

Written By : कुमार सम्भव जैन |  Updated at : 01 Jul 2026 07:56 PM (IST)
Preferred Sources

सितंबर 2026 में लॉन्च होने वाली आईफोन प्रो सीरीज को लेकर लग रहीं अटकलों को अब नई हवा मिलनी शुरू हो चुकी है. सोशल मीडिया पर iPhone 18 Pro सीरीज का पूरा लाइनअप वायरल हो रहा है, जिससे आईफोन का फोल्डेबल फोन आने की चर्चा भी सही साबित होती नजर आ रही है. दरअसल, iPhone 18 Pro की सीरीज का लाइनअप लीक होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें  3 नए आईफोन की डिटेल्स दी गई है. आइए जानते हैं कि लीक हुई जानकारी के हिसाब से कैसा हो सकता है आईफोन 18 प्रो का लाइनअप और किस फोन में क्या-क्या स्पेसिफिकेशन होने का अनुमान है?

कैसे हैं तीनों स्मार्टफोन?

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर के अनुसार, iPhone 18 Pro Lineup (आईफोन 18 प्रो सीरीज) सितंबर 2026 में बाजार में दस्तक देने वाली है. कंपनी इस बार तीन नए और बेहद दमदार मॉडल पेश करने की तैयारी में है. इन तीनों शानदार मॉडल्स के नाम iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और इस बार का सबसे खास मॉडल iPhone Ultra हैं. 

तीनों स्मार्टफोन्स में कैसे होंगे स्पेसिफिकेशंस?

  • रैम (RAM): तीनों ही फोन्स में 12GB की दमदार रैम मिलने का दावा किया जा रहा है. 12GB रैम का मतलब है कि आपका फोन कभी धीमा नहीं पड़ेगा. हैंग नहीं होगा और आप एक साथ कई हैवी ऐप्स या गेम्स का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के कर सकेंगे.
  • प्रोसेसर: इन सभी मॉडल्स में बिल्कुल नया Apple A20 Pro चिप प्रोसेसर दिया गया है, जो फोन को सुपरफास्ट बना देगा.
  • अन्य चिप: बेहतर इंटरनेट, शानदार नेटवर्क और कॉलिंग के लिए तीनों ही स्मार्टफोन्स में Apple C2 modem चिप होने का दावा किया जा रहा है. वहीं, कुछ खास और मॉडर्न टेक्निकल वर्क को संभालने के लिए तीनों में Apple N2 chip भी दी गई है.

कैसा होगा iPhone 18 Pro?

सोशल मीडिया पर लीक हुई iPhone 18 Pro के लाइनअप का पहला मॉडल iPhone 18 Pro  है. यह उन लोगों को बहुत पसंद आएगा, जो हाथ में एकदम फिट बैठने वाला फोन चाहते हैं. इसमें आपको 6.3 इंच की शानदार डिस्प्ले मिलेगी, जिसके ऊपरी हिस्से में स्मॉल डायनामिक आइलैंड दिया गया है. फोन का बाहरी ढांचा एल्युमिनियम से बना है, जो इसे मजबूती देता है. इसकी मोटाई 8.8 मिलीमीटर से थोड़ी ज्यादा बताई जा रही है. 

फोन को सुरक्षित रखने के लिए इसमें फेस आईडी का फीचर दिया गया है. वहीं, फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तीनों रियर कैमरे 48 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं. इनमें पहला 48MP का फ्यूजन कैमरा, दूसरा 48MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और तीसरा 48 MP का टेलीफोटो कैमरा है. शानदार सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 24MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. इस फोन में 4288 mAh की बैटरी होने का दावा किया गया है. माना जा रहा है कि इस फोन की कीमत 1399 डॉलर हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: iPhone 18 Pro का बदल जाएगा लुक? कैमरा सेटअप को धांसू बनाने के लिए ऐप्पल करेगी यह काम

कैसा होगा iPhone 18 Pro Max?

अगर आप बड़ी स्क्रीन वाले फोन पर वीडियो देखना या गेम खेलना पसंद करते हैं तो यह मॉडल खास आपके लिए है. इस फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें प्रो मॉडल की तरह स्मॉल डायनामिक आइलैंड और मजबूत एल्युमिनियम बॉडी दी गई है. इसकी मोटाई भी 8.8 मिलीमीटर से ज्यादा है. कैमरे के मामले में यह फोन बिल्कुल प्रो मॉडल जैसा ही है. इसमें भी 48MP के तीन रियल कैमरे (फ्यूजन, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो) और 24MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस स्मार्टफोन की बड़ी स्क्रीन को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए इसमें 5200 mAh की पावरफुल बैटरी होने का दावा किया जा रहा है. इस फोन की कीमत 1499 डॉलर होने का अनुमान है. 

कैसा होगा iPhone Ultra? 

इस पूरी सीरीज का सबसे महंगा और चौंकाने वाला मॉडल आईफोन अल्ट्रा है, जो Apple का पहला फोल्डेबल फोन होगा. इस फोन में आपको डबल स्क्रीन का मजा मिलेगा. जब आप फोन को किताब की तरह खोलेंगे तो अंदर 7.7 इंच की मेन डिस्प्ले मिलेगी, जो इसे मिनी टैबलेट जैसा बना देगी. वहीं, इसे बंद करने पर बाहर की तरफ 5.3 इंच की कवर डिस्प्ले दी गई है. इसमें डायनामिक आइलैंड की जगह कैमरे के लिए छोटा-सा पंच होल दिया गया है. यह फोन बेहद पतला है और खुलने के बाद इसकी मोटाई सिर्फ 4.5 मिलीमीटर रह जाती है. प्रीमियम लुक देने के लिए फोन को टाइटेनियम और एल्युमिनियम से बनाया गया है.

इस मॉडल में फेस आईडी की जगह टच आईडी होने का दावा है. रियर में 48MP के दो कैमरे (फ्यूजन और अल्ट्रा वाइड) दिए गए हैं.  इसमें टेलीफोटो कैमरा नहीं है.  सेल्फी के लिए इसमें 24MP के दो कैमरे मौजूद हैं, जिनमें एक अंदर वाली बड़ी स्क्रीन पर और दूसरा बाहर वाली कवर स्क्रीन पर रहेगा. डबल स्क्रीन को पावर देने के लिए इसमें सबसे दमदार 5800 mAh की भारी-भरकम बैटरी लगाई गई है. इस स्मार्टफोन की कीमत 2399 डॉलर होने का अनुमान है. 

यह भी पढ़ें: Apple को लगा जोर का झटका, लॉन्च से पहले डार्क वेब पर लीक हो गया iPhone 18 Pro?

About the author कुमार सम्भव जैन

खबर कोई भी हो... कैसी भी हो... उसकी नब्ज पकड़ना और पाठकों को उनके मन की बात समझाना कुमार सम्भव जैन की काबिलियत है. मुहब्बत की नगरी आगरा से मैंने पत्रकारिता की दुनिया में पहला कदम रखा, जो अदब के शहर लखनऊ में परवान चढ़ा. आगरा में अकिंचन भारत नाम के छोटे से अखबार में पत्रकारिता का पाठ पढ़ा तो लखनऊ में अमर उजाला ने खबरों से खेलना सिखाया. 

2010 में कारवां देश के आखिरी छोर यानी राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंचा तो दैनिक भास्कर ने मेरी मेहनत में जुनून का तड़का लगा दिया. यहां करीब डेढ़ साल बिताने के बाद दिल्ली ने अपने दिल में जगह दी और नवभारत टाइम्स में नौकरी दिला दी. एनबीटी में गुजरे सात साल ने हर उस क्षेत्र में महारत दिलाई, जिसका सपना छोटे-से शहर से निकला हर लड़का देखता है. साल 2018 था और डिजिटल ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था तो मैंने भी हवा के रुख पकड़ लिया और भोपाल में दैनिक भास्कर पहुंच गया. 

झीलों के शहर की खूबसूरती ने दिल और दिमाग पर काबू तो किया, लेकिन जरूरतों ने वापस दिल्ली ला पटका और जनसत्ता में काफी कुछ सीखा. यह पहला ऐसा पड़ाव था, जिसकी आदत धारा के विपरीत चलना थी. इसके बाद अमर उजाला नोएडा में करीब तीन साल गुजारे और अब एबीपी न्यूज में बतौर फीचर एडिटर लोगों के दुख-दर्द और तकलीफ का इलाज ढूंढता हूं. करीब 18 साल के इस सफर में पत्रकारिता की दुनिया के हर कोने को खंगाला, चाहे वह रिपोर्टिंग हो या डेस्क... प्रिंटिंग हो या मैनेजमेंट... 

काम की बात तो बहुत हो चुकी अब अपने बारे में भी चंद बातें बयां कर देता हूं. मिजाज से मस्तमौला तो काम में दबंग दिखना मेरी पहचान है. घूमने-फिरने का शौकीन हूं तो कभी भी आवारा हवा के झोंके की तरह कहीं न कहीं निकल जाता हूं. पढ़ना-लिखना भी बेहद पसंद है और यारों के साथ वक्त बिताना ही मेरा पैशन है. 
Read More
Published at : 01 Jul 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Max IPhone Ultra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
कैसा होगा iPhone 18 Pro का लाइनअप? सामने आ गई एक-एक डिटेल
कैसा होगा iPhone 18 Pro का लाइनअप? सामने आ गई एक-एक डिटेल
टेक्नोलॉजी
अब फोन से ही कंट्रोल करें अपना AI एजेंट! OpenClaw ने पेश किया अपना नया मोबाइल ऐप, जानें कैसे करेगा काम
अब फोन से ही कंट्रोल करें अपना AI एजेंट! OpenClaw ने पेश किया अपना नया मोबाइल ऐप, जानें कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy Ring 2 को लेकर बड़ा संकेत! पहली बार मिलेगा ऐसा फीचर जो आज तक किसी Galaxy Wearable में नहीं आया
Samsung Galaxy Ring 2 को लेकर बड़ा संकेत! पहली बार मिलेगा ऐसा फीचर जो आज तक किसी Galaxy Wearable में नहीं आया
टेक्नोलॉजी
जांच के दायरे में WhatsApp Username फीचर, सरकार ने लिया रिव्यू का फैसला
जांच के दायरे में WhatsApp Username फीचर, सरकार ने लिया रिव्यू का फैसला
Advertisement

वीडियोज

New Hyundai Venue diesel automatic review and mileage #autolive
Toxic Review: 'Toxic' का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट! Yash ने 5 हीरोइनों को किया ग्रैंड लॉन्च
Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Bollywood News: रॉकिंग स्टार यश की 'Toxic' का धमाकेदार ट्रेलर आउट! 26 अगस्त को सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रहे हैं यश (01-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष के बाद महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला, वीडियो शेयर कर BJP समर्थकों पर लगाया आरोप
अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष के बाद महुआ पर अंडों से हमला, Video शेयर कर BJP समर्थकों पर लगाया आरोप
महाराष्ट्र
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी पानी पिलाएगा तो...', रविचंद्रन अश्विन का अपने ही बयान पर तीखा पलटवार; कह डाली बड़ी बात
'वैभव सूर्यवंशी पानी पिलाएगा तो...', रविचंद्रन अश्विन का अपने ही बयान पर तीखा पलटवार
बॉलीवुड
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
इंडिया
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
गुजरात
Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?
गुजरात HC- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों?
इंडिया
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
टेक्नोलॉजी
11 साल में 4 गुना बढ़े इंटरनेट कनेक्शन, जानिए Digital India ने कैसे बदल दी भारत की तस्वीर
11 साल में 4 गुना बढ़े इंटरनेट कनेक्शन, जानिए Digital India ने कैसे बदल दी भारत की तस्वीर
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget