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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीव्हाट्सएप यूजरनेम फीचर पर भारत सरकार सख्त, Meta को भेजा नोटिस

व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर पर भारत सरकार सख्त, Meta को भेजा नोटिस

भारत सरकार ने व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर को लेकर Meta से जवाब मांगा है.सरकार ने कंपनी को फिलहाल भारत में फीचर लॉन्च रोकने और 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 01 Jul 2026 09:01 PM (IST)
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व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर को लेकर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने Meta को नोटिस जारी कर इस फीचर से जुड़े संभावित असर और सुरक्षा पहलुओं पर जवाब मांगा है. साथ ही कहा गया है कि समीक्षा और चर्चा पूरी होने तक इसे भारत में लागू न किया जाए.

सरकार ने क्यों उठाया कदम

व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसा फीचर लाने की तैयारी कर रहा था जिसमें यूजर्स मोबाइल नंबर की जगह यूज़रनेम के जरिए जुड़ सकें. माना जा रहा है कि इससे प्राइवेसी बेहतर हो सकती है, लेकिन सरकार ने इसके कुछ संभावित जोखिमों पर सवाल उठाए हैं.

Meta से मांगा गया जवाब

सूत्रों के अनुसार सरकार ने Meta को निर्देश दिया है कि वह तीन दिनों के भीतर इस फीचर से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराए। इसमें यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि यूज़रनेम सिस्टम कैसे काम करेगा और इससे सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.

सरकार की चिंता है कि अगर पहचान छिपाकर अकाउंट बनाना आसान हो गया तो फर्जी प्रोफाइल, ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल के मामले बढ़ सकते हैं। इसी वजह से विस्तृत समीक्षा से पहले फीचर को रोकने की बात कही गई है.

व्हाट्सएप फीचर में क्या खास है

यूजरनेम फीचर का उद्देश्य यूजर्स को मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए बिना दूसरों से जुड़ने का विकल्प देना बताया जा रहा है। इससे कई लोग अपनी निजी जानकारी को सीमित रखने में सक्षम हो सकते हैं. हालांकि अभी सबकी नजर Meta के जवाब और सरकार की अगली समीक्षा पर रहेगी. अगर बातचीत और जांच के बाद फीचर सुरक्षित माना जाता है तो भविष्य में भारत में इसकी लॉन्चिंग पर फैसला लिया जा सकता है. फिलहाल इस फीचर की शुरुआत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Tech India Government Meta WhatsApp Username Feature
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