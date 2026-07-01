व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर पर भारत सरकार सख्त, Meta को भेजा नोटिस

व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर को लेकर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने Meta को नोटिस जारी कर इस फीचर से जुड़े संभावित असर और सुरक्षा पहलुओं पर जवाब मांगा है. साथ ही कहा गया है कि समीक्षा और चर्चा पूरी होने तक इसे भारत में लागू न किया जाए.

सरकार ने क्यों उठाया कदम

व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसा फीचर लाने की तैयारी कर रहा था जिसमें यूजर्स मोबाइल नंबर की जगह यूज़रनेम के जरिए जुड़ सकें. माना जा रहा है कि इससे प्राइवेसी बेहतर हो सकती है, लेकिन सरकार ने इसके कुछ संभावित जोखिमों पर सवाल उठाए हैं.

Meta से मांगा गया जवाब

सूत्रों के अनुसार सरकार ने Meta को निर्देश दिया है कि वह तीन दिनों के भीतर इस फीचर से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराए। इसमें यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि यूज़रनेम सिस्टम कैसे काम करेगा और इससे सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.

सरकार की चिंता है कि अगर पहचान छिपाकर अकाउंट बनाना आसान हो गया तो फर्जी प्रोफाइल, ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल के मामले बढ़ सकते हैं। इसी वजह से विस्तृत समीक्षा से पहले फीचर को रोकने की बात कही गई है.

व्हाट्सएप फीचर में क्या खास है

यूजरनेम फीचर का उद्देश्य यूजर्स को मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए बिना दूसरों से जुड़ने का विकल्प देना बताया जा रहा है। इससे कई लोग अपनी निजी जानकारी को सीमित रखने में सक्षम हो सकते हैं. हालांकि अभी सबकी नजर Meta के जवाब और सरकार की अगली समीक्षा पर रहेगी. अगर बातचीत और जांच के बाद फीचर सुरक्षित माना जाता है तो भविष्य में भारत में इसकी लॉन्चिंग पर फैसला लिया जा सकता है. फिलहाल इस फीचर की शुरुआत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.









