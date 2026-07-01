अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष के बाद महुआ पर अंडों से हमला, Video शेयर कर BJP समर्थकों पर लगाया आरोप

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष के बाद महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला, वीडियो शेयर कर BJP समर्थकों पर लगाया आरोप

अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष के बाद महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला, वीडियो शेयर कर BJP समर्थकों पर लगाया आरोप

TMC in West Bengal: TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि भाजपा समर्थक एक घंटे से ज्यादा समय से लगातार पार्टी ऑफिस की खिड़की को निशाना बनाकर अंडे और सब्जियां फेंक रहे हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 01 Jul 2026 05:41 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार (1 जुलाई, 2026) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थकों पर बड़ा आरोप लगाया है. महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि बड़ी संख्या में आए भाजपा समर्थकों ने पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के दौरान उन पर अंडे और सब्जियां फेंके हैं. इसके अलावा, उन्होंने पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी लापरवाही और अंडे फेंकने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है. 

महुआ मोइत्रा ने शेयर किया घटना का वीडियो

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार (1 जुलाई, 2026) को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. वीडियो में महुआ मोइत्रा पार्टी ऑफिस बिल्डिंग की खिड़की से लोगों को अंडे फेंकते हुए दिखा रही हैं. 

उन्होंने वीडियो पोस्ट में आरोप लगाते हुए कहा, 'भाजपा समर्थक एक घंटे से ज्यादा समय से लगातार पार्टी ऑफिस की खिड़की को निशाना बनाकर अंडे और सब्जियां फेंक रहे हैं. मैंने डीजीपी से भी बात की है. पुलिस काफी देर के बाद मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने हमला करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की और सिर्फ तमाशा देखती रही.' 

बंगाल सरकार पर टीएमसी नेता ने लगाया आरोप

इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर भी निशाना साधा है. महुआ मोइत्रा ने वीडियो में कहा कि बंगाल सरकार ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करने से भी मना कर दिया है और पुलिस के साथ-साथ सीआरपीएफ सिर्फ तमाशा देख रही है.

TMC नेताओं ने लगातार हो रहे अंडों से हमले

महुआ मोइत्रा पर यह हमला टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी के नेता कुणाल घोष पर अंडों से हमले किए जाने के बाद हुआ है. इस घटना से पहले 15 जून को ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर टीएमसी नेता कुणाल घोष पर एक शख्स ने अंडों से हमला किया था. वहीं, इससे पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर बंगाल के सोनारपुर में पिछले महीने 30 मई, 2026 को स्थानीय लोगों ने अंडों से हमला किया था. 

यह भी पढ़ेंः अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला, पत्थर फेंकने का दावा, TMC सांसद बोले - 'अब बंगाल में...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 01 Jul 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Mahua Moitra TMC BJP WEST BENGAL
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