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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'वैभव सूर्यवंशी पानी पिलाएगा तो...', रविचंद्रन अश्विन का अपने ही बयान पर तीखा पलटवार; कह डाली बड़ी बात

'वैभव सूर्यवंशी पानी पिलाएगा तो...', रविचंद्रन अश्विन का अपने ही बयान पर तीखा पलटवार; कह डाली बड़ी बात

Vaibhav Sooryavanshi: टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी पर दिए बयान पर बड़ा पलटवार किया. उन्होंने वैभव के भारतीय खिलाड़ियों को पानी पिलाने को लेकर बात की.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 01 Jul 2026 07:44 PM (IST)
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Ravichandran Ashwin On Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड दौरे पर खेली गई 2 मैचों की टी20 सीरीज में इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए प्लेइंग 11 का चुनाव किया था. इसके बाद से ही वैभव को लेकर चर्चा तेज है. टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने वैभव के टीम इंडिया में पानी पिलाने को लेकर बयान दिया था, जिस पर अब उन्होंने पलटवार किया है. 

अश्विन ने अपनी बात पर सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब यह नहीं था कि पानी पिलाना अपमानजनक है, बल्कि पानी पिलाने से वह टीम के करीब रहेगा और खेल को पास से देख सकेगा. इस तरह वैभव को सीखने का मौका मिलेगा. 

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, "हमें वैभव सूर्यवंशी को वक्त देना होगा. जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में खेला, आप उन्हें एक वक्त पर जरूर खिलाएंगे. वह स्पेशल टैलेंट है. मैं कह रहा हूं कि पानी ले जाना गलत बात नहीं है. क्या लोग सोचते हैं कि पानी ले जाना गलत है? 1990s और 2000s में जब मैं चेन्नई में बॉल बॉय था, तो क्रिकेटरों के लिए पानी ले जाने में खुश हुआ करता था."

बाहर बैठकर मिलेगी सीख

आगे बात करते हुए अश्विन ने कहा, "बाहर बैठकर मैच देखने में भी बहुत फायदा है. उसे टीम की मदद करने दीजिए, पानी ले जाने दीजिए. इस तरह के अनुभव से सीखने को बहुत कुछ है."

आईपीएल 2026 में बरपाया था कहर 

2026 के आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था. उन्होंने सीजन की 16 पारियों में बैटिंग करते हुए 48.50 की औसत और 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 103 रनों का रहा. इस तरह शानदार प्रदर्शन ने वैभव के लिए टीम इंडिया की राह खोली. 

 

यह भी पढ़ें: मोबाइल और टीवी पर फ्री में कैसे देखें भारत-इंग्लैंड का पहला टी20? किस चैनल पर आएगा लाइव; जानें सारी डिटेल्स

Published at : 01 Jul 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin INDIAN CRICKET TEAM Vaibhav Sooryavanshi
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