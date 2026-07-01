Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कंपनी एक व्यापक कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है।

Samsung Galaxy Ring 2: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग जल्द ही अपनी नई वियरेबल गैलेक्सी रिंग 2 को बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है. बता दें कि कंपनी ने करीब दो साल पहले स्मार्ट रिंग मार्केट में कदम रखा था. उसके बाद कंपनी ने अपना पहला स्मार्ट रिंग पेश किया था जिसे बाजार में काफी अच्छा रिस्पांस मिला था. वहीं, अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी जल्द ही गैलेक्सी रिंग 2 को भी बाजार में उतारने की तैयारी में है. लेकिन लॉन्च से पहले ही ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. जी हां, दरअसल, लीक्स के अनुसार, इस रिंग में एक ऐसा फीचर मिलने वाला है जो आज तक किसी गैलेक्सी वियरेबल में नहीं दिया गया था.

कंपनी ने की पुष्टि

Forbes से बातचीत के दौरान Samsung के डिजिटल हेल्थ डिविजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हेड Hon Pak ने बताया कि Galaxy Ring 2 फिलहाल अभी डेवलपमेंट स्टेज में है. हालांकि उन्होंने इसकी लॉन्च डेट या नए फीचर्स के बारे में कोई आधिकारीक जानकारी नहीं दी है. लेकिन उनकी बातों से ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं जो स्मार्ट रिंग को बाकी वियररेबल से अलग बनाएंगी.

पूरे इकोसिस्ट पर काम कर रही कंपनी

कंपनी का मानना है कि वो ऐसा डिवाइस बिलकुल नहीं चाहती है जो लोगों के काम कर सके. दरअसल, कंपनी का मानना है कि डिवाइस ऐसा होना चाहिए जो लोगों की जरुरत के हिसाब से उन्हें डिवाइस को चुनने का मौका दे और सभी डिवाइस एक साथ कनेक्ट होकर यूजर्स के लिए काम कर सकें. इसी से समझ आ रहा है कि कंपनी पूरे एक नए इकोसिस्टम पर काम कर रही है.

iPhone के साथ भी चलेगी Galaxy Ring 2?

कई लोगों के मन में ये सवाल काफी समय से है कि क्या सैमसंग गैलेक्सी रिंग 2 क्या iPhone के साथ भी काम करेगी. हालांकि, कंपनी ने इसे लेकर कोई आधिकारीक जानकारी नहीं दी है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सैमसंग जल्द ही बड़ा बदलाव जरूर कर सकती है. इससे ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में आईफोन में भी इस डिवाइस का सपोर्ट मिलेगा.

पहली बार ये फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Galaxy Ring का सबसे बेहतर अनुभव Samsung Galaxy स्मार्टफोन्स के साथ ही मिलता है. हालांकि, ये डिवाइस कई अलग-अलग एंड्रॉयड फोन्स के साथ भी काम करते हैं लेकिन असली अनुभव सैमसंग फोन के साथ ही मिलता है. अब बता दें कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि सैमसंग का डिवाइस एप्पल डिवाइस में भी सपोर्ट मिले. लेकिन कंपनी के अधिकारियों की बातों से ऐसा संकेत मिल रहा है कि पहली बार कंपनी एप्पल डिवाइस में भी स्मार्ट रिंग का सपोर्ट दे सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये Galaxy वियरेबल सीरीज के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा.

स्लीप एपनिया मॉनिटरिंग वाला दुनिया का पहला स्मार्ट रिंग

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, RingConn Gen 2 को दुनिया का पहला ऐसा अल्ट्रा-थिन स्मार्ट रिंग बताया जा रहा है जो खासतौर पर स्लीप एपनिया की मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया है. कंपनी का दावा है कि ये इस समस्या का पता लगाने में 90% तक सफल है. इतना ही नहीं, ये स्मार्ट रिंग आपके हेल्थ से जुड़े कई पैरामीटर्स पर नजर रखता है. इसमें हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), स्ट्रेस स्कोर, डेली एक्टिविटी, वर्कआउट ट्रैकिंग शामिल है. इससे यूजर्स कहीं भी रहते हुए अपनी फिटनेस और हेल्थ पर बेहतर तरीके से नजर रख सकते हैं.

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