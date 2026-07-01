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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब फोन से ही कंट्रोल करें अपना AI एजेंट! OpenClaw ने पेश किया अपना नया मोबाइल ऐप, जानें कैसे करेगा काम

अब फोन से ही कंट्रोल करें अपना AI एजेंट! OpenClaw ने पेश किया अपना नया मोबाइल ऐप, जानें कैसे करेगा काम

OpenClaw Mobile App: OpenClaw की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये सिर्फ बातचीत तक लिमिटेड नहीं है. बल्कि ये आपके लिए काम भी करेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 01 Jul 2026 07:18 PM (IST)
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  • ओपनक्लाउ ने एंड्रॉयड और आईओएस के लिए नया ऐप लॉन्च किया।
  • यह ऐप मोबाइल से AI एजेंट को नियंत्रित करने की सुविधा देगा।
  • एजेंट कैमरा, फोटो एक्सेस कर उपयोगकर्ता के दैनिक कार्य करेगा।
  • यह सामान्य AI से अलग 'गेटवे' द्वारा संचालित होता है।

OpenClaw Mobile App: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है. वहीं, अब एआई ही नहीं बल्कि एआई ऐजेंट्स भी आ चुके हैं जो लोगों के ऑर्डर पर काम करते हैं. इसी कड़ी में ओपन-सोर्स AI असिस्टेंट OpenClaw ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है. इस अपडेट के बाद आप एआई ऐजेंट को अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकेंगे. जी हां, दरअसल कंपनी ने एंड्रॉयड और आईओएस के लिए एक नया ऐप जारी किया है.

आपके लिए काम करेगा AI

बता दें कि OpenClaw की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये सिर्फ बातचीत तक लिमिटेड नहीं है. बल्कि ये आपके लिए काम भी करेगा. उदाहरण के तौर पर बताएं तो अगर आप इसे कैमरा, फोटो, अपने कॉनटेक्ट्स या लोकेशन एक्सेस करने की अनुमति देते हैं तो ये आपके लिए वो सब करेगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं.

मीटिंग याद दिलाने से लेकर डिवाइस में फोटो मैनेज करने से लेकर ये सभी रोजमर्रा के काम आपके लिए आसानी से कर सकता है. इसी वजह से ये बाकी एआई ऐजेंट्स के मुकाबले काफी अलग है. इतना ही नहीं, ये एआई ऐजेंट आपको लोकेशन बताने से लेकर आपके लिए नया रास्ता खोजने तक के काम को भी कर सकता है. एआई ऐजेंट ने आज की दुनिया में लोगों के काम को काफी हद तक आसान बना दिया है. अब ऐसे ऐप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं.

OpenClaw के काम करने का तरीका

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि OpenClaw नॉर्मल AI चैटबॉट्स से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है. जहां एक तरफ नॉर्मल एआई डॉयरेक्ट कंपनी के सर्वर से कनेक्ट होती हैं. वहीं, दूसरी तरफ OpenClaw एक Gateway के जरिए काम करता है. इसे AI असिस्टेंट का कंट्रोल सेंटर भी कहा जा सकता है.

बता दें कि ये Gateway यूजर के कंप्यूटर, किसी क्लाउड सर्वर या निजी सिस्टम पर आसानी से चलने में सक्षम है. कंपनी ने अब जो नया मोबाइल ऐप पेश किया है वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेगा जिसकी मदद से आप एआई ऐजेंट से ऑर्डर देकर कुछ ही काम करवा सकते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 01 Jul 2026 07:18 PM (IST)
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