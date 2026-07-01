Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ओपनक्लाउ ने एंड्रॉयड और आईओएस के लिए नया ऐप लॉन्च किया।

यह ऐप मोबाइल से AI एजेंट को नियंत्रित करने की सुविधा देगा।

एजेंट कैमरा, फोटो एक्सेस कर उपयोगकर्ता के दैनिक कार्य करेगा।

यह सामान्य AI से अलग 'गेटवे' द्वारा संचालित होता है।

OpenClaw Mobile App: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है. वहीं, अब एआई ही नहीं बल्कि एआई ऐजेंट्स भी आ चुके हैं जो लोगों के ऑर्डर पर काम करते हैं. इसी कड़ी में ओपन-सोर्स AI असिस्टेंट OpenClaw ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है. इस अपडेट के बाद आप एआई ऐजेंट को अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकेंगे. जी हां, दरअसल कंपनी ने एंड्रॉयड और आईओएस के लिए एक नया ऐप जारी किया है.

आपके लिए काम करेगा AI

बता दें कि OpenClaw की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये सिर्फ बातचीत तक लिमिटेड नहीं है. बल्कि ये आपके लिए काम भी करेगा. उदाहरण के तौर पर बताएं तो अगर आप इसे कैमरा, फोटो, अपने कॉनटेक्ट्स या लोकेशन एक्सेस करने की अनुमति देते हैं तो ये आपके लिए वो सब करेगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं.

मीटिंग याद दिलाने से लेकर डिवाइस में फोटो मैनेज करने से लेकर ये सभी रोजमर्रा के काम आपके लिए आसानी से कर सकता है. इसी वजह से ये बाकी एआई ऐजेंट्स के मुकाबले काफी अलग है. इतना ही नहीं, ये एआई ऐजेंट आपको लोकेशन बताने से लेकर आपके लिए नया रास्ता खोजने तक के काम को भी कर सकता है. एआई ऐजेंट ने आज की दुनिया में लोगों के काम को काफी हद तक आसान बना दिया है. अब ऐसे ऐप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं.

OpenClaw के काम करने का तरीका

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि OpenClaw नॉर्मल AI चैटबॉट्स से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है. जहां एक तरफ नॉर्मल एआई डॉयरेक्ट कंपनी के सर्वर से कनेक्ट होती हैं. वहीं, दूसरी तरफ OpenClaw एक Gateway के जरिए काम करता है. इसे AI असिस्टेंट का कंट्रोल सेंटर भी कहा जा सकता है.

बता दें कि ये Gateway यूजर के कंप्यूटर, किसी क्लाउड सर्वर या निजी सिस्टम पर आसानी से चलने में सक्षम है. कंपनी ने अब जो नया मोबाइल ऐप पेश किया है वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेगा जिसकी मदद से आप एआई ऐजेंट से ऑर्डर देकर कुछ ही काम करवा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

बच्चों का डेटा खतरे में! स्कूलों की इस बड़ी लापरवाही से बढ़ रहा प्राइवेसी का संकट, रिपोर्ट में हुआ हैरान करने वाला खुलासा