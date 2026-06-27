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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMini PC Vs Laptop: दोनों के काम करने में क्या है अंतर? जानें किसे खरीदने में है आपका फायदा

Mini PC Vs Laptop: दोनों के काम करने में क्या है अंतर? जानें किसे खरीदने में है आपका फायदा

Mini PC Vs Laptop: इसके साथ ही इस डिवाइस को चलाने के लिए यूजर को अलग से मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस की जरूरत पड़ती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 27 Jun 2026 01:59 PM (IST)
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  • घर/ऑफिस के लिए मिनी पीसी, यात्रा हेतु लैपटॉप का चुनाव करें।

Mini PC Vs Laptop: लैपटॉप का इस्तेमाल तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ा है. लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग अक्सर लैपटॉप और मिनी पीसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दोनों में से कौन सा डिवाइस उनके लिए बेहतर होगा. बता दें कि दोनों ही डिवाइस बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन दोनों के इस्तेमाल काफी अलगग हैं. अगर आप भी नया कंप्यूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले दोनों के बीच का अंतर जान लेना जरूरी है.

क्या होता है Mini PC?

आपको बता दें कि Mini PC एक छोटा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जिसका साइज नॉर्मल CPU के मुकाबले काफी छोटा होता है. इसके साथ ही इस डिवाइस को चलाने के लिए यूजर को अलग से मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस की जरूरत पड़ती है. इसका छोटा साइज इसे आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए आसान बना देता है. लेकिन छोटे साइज के बावजूद यूजर को इसमें अच्छी खासी RAM और SSD भी देखने को मिल जाती है.

लैपटॉप हो चुका नॉर्मल

Laptop एक ऑल-इन-वन डिवाइस है जिसमें यूजर को स्क्रीन, कीबोर्ड, टचपैड, बैटरी और स्पीकर पहले से ही डिवाइस में मिल जाते हैं. इस डिवाइस को भी आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं. बता दें कि टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ ही आज कल के नए और एडवांस लैपटॉप काफी छोटे और पलते हो चुके हैं जिससे लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आते हैं.

दोनों में क्या है अंतर

अब इन दोनों डिवाइस में अंतर की बात करें तो Mini PC का सबसे बड़ा फायदा इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और बेहतर अपग्रेडेबिलिटी है. बता दें कि कई Mini PC में यूजर को RAM और SSD को अपग्रेड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है. वहीं, दूसरी ओर, Laptop में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है.

Laptop की सबसे बड़ी ताकत इसकी पोर्टेबिलिटी है. अगर आपको ऑफिस, कॉलेज या ट्रेवल के दौरान किसी सिस्टम की जरूरत पड़ती है तो Laptop आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है.

किसे खरीदना रहेगा फायदे का सौदा?

ये पूरी तरह से आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है. अगर आपका ज्यादातर काम घर या ऑफिस में एक ही जगह बैठकर होता है तो आपके लिए Mini PC एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं, अगर आप अक्सर ट्रेवल करते हैं या फिर मीटिंग्स में जाते हैं तो आपको लैपटॉप खरीदना चाहिए. लैपटॉप आपको कई सारे फीचर्स उपलब्ध कराता है जो अक्सर मिनी पीसी में नहीं मिल पाते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 27 Jun 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Laptop TECH NEWS HINDI Mini PC
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