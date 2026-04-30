हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआईफोन के कैमरा को कोई नहीं दे पाएगा टक्कर, सिरी मोड से निकल जाएगा सबसे आगे

आईफोन के कैमरा को कोई नहीं दे पाएगा टक्कर, सिरी मोड से निकल जाएगा सबसे आगे

Siri Mode In iPhone Camera App: एआई को लेकर ऐप्पल अब सीरियस नजर आ रही है. iOS 27 अपडेट में नया सिरी मोड दिया जाएगा, जो एआई की मदद से ऑब्जेक्ट्स की रियल-टाइम इंफोर्मेशन देगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आईफोन कैमरा ऐप में सिरी मोड से तेजी से होगी सर्चिंग।
  • कैमरा मेन्यू, पोस्टर, प्रोडक्ट पहचान कर देगा जानकारी।
  • विजुअल इंटेलिजेंस से कॉन्टैक्ट्स सेव और फूड डिटेल्स मिलेंगी।
  • एआई-पावर्ड एडिटिंग टूल्स से फोटो में ऑब्जेक्ट्स जोड़ सकेंगे।

Siri Mode In iPhone Camera App: AI के मामले में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले ऐप्पल फिलहाल कहीं नहीं है, लेकिन अब कंपनी ने अपने प्लान को लेकर काम करना शुरू कर दिया है. जल्द ही ऐप्पल ऐसे एआई फीचर्स लाने वाली है, जो आईफोन यूज करने के एक्सपीरियंस को बदल देंगे. इनमें से एक सर्च को लेकर होगा. बताया जा रहा है कि ऐप्पल कैमरा ऐप में सिरी मोड देने वाली है, जिससे सर्चिंग बेहतर होने के साथ-साथ फास्ट भी होगी. iOS 27 अपडेट के साथ इस फीचर को रोल आउट किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करेगा.

कैमरा ऐप में सिरी मोड कैसे काम करेगा?

अभी आईफोन कैमरा ओपन करने पर फोटो और वीडियो जैसे ऑप्शन नजर आते हैं. नई अपडेट में इनमें एक नया सिरी मोड भी एड हो जाएगा. इस पर टैप कर यूजर एआई पावर्ड इंटरफेस एक्टिव कर सकेंगे. इसके बाद यूजर किसी भी चीज पर कैमरा प्वाइंट कर उससे जुड़े सवाल पूछ सकेंगे और सिरी उसके जवाब देगा. यह फीचर कैमरा के सामने आने वाले पोस्टर, मेन्यू और प्रोडक्ट्स को पहचान सकेगा. जैसे ही आप आईफोन का कैमरा किसी रेस्टोरेंट के मेनू पर प्वाइंट करेंगे, यह तुरंत उससे जुड़े रिव्यूज और दूसरी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिखा देगा. 

विजुअल इंटेलीजेंस से आसान होगा काम

नई अपडेट में विजुअल इंटेलीजेंस से कई और काम भी आसान हो जाएंगे. अपडेट के बाद यूजर प्रिंट किए गए फोन नंबर और एड्रेस  को स्कैन कर कॉन्टैक्ट्स में सेव कर पाएंगे. इसी तरह खाने को स्कैन करने के बाद यह उससे जुड़ी सारी जानकारी भी दे पाएगा. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सिरी को चैटबॉट स्टाइल दिए जाने की उम्मीद है और सिस्टम-लेवल कंट्रोल के साथ स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर भी पेश किया जा सकता है. 

फोटो एडिटिंग के लिए भी आएंगे नए टूल

कैमरा ऐप में नए फीचर जोड़ने के साथ-साथ ऐप्पल नए फोटो एडिटिंग टूल्स भी लाने वाली है. एआई पावर्ड इन टूल्स की मदद से यूजर किसी फोटो में ऑब्जेक्ट्स जोड़ सकेंगे. इसके अलावा फोटो की क्वालिटी और कलर को भी एडजस्ट करने का ऑप्शन आएगा. नए टूल में एक रिफ्रेम का भी ऑप्शन होगा, जिसकी मदद से फोटो को नया परस्पेक्टिव दिया जा सकेगा. इन सभी फीचर्स को iOS 27 अपडेट के साथ रोल आउट किए जाने की उम्मीद है. जून में इस अपडेट की झलक दिखाई जाएगी और सितंबर में इसे रोल आउट किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

eSIM से भर गया मन, फिजिकल सिम छोड़ने को तैयार नहीं हैं लोग, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

Published at : 30 Apr 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
IPhone Apple TECH NEWS IOS 27
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
आईफोन के कैमरा को कोई नहीं दे पाएगा टक्कर, सिरी मोड से निकल जाएगा सबसे आगे
आईफोन के कैमरा को कोई नहीं दे पाएगा टक्कर, सिरी मोड से निकल जाएगा सबसे आगे
टेक्नोलॉजी
eSIM से भर गया मन, फिजिकल सिम छोड़ने को तैयार नहीं हैं लोग, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
eSIM से भर गया मन, फिजिकल सिम छोड़ने को तैयार नहीं हैं लोग, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
टेक्नोलॉजी
नया फोन खरीदना है तो न करें देरी, मेमोरी चिप्स की कमी के बाद अब इन कारणों से आसमान छूने लगेंगी कीमतें
नया फोन खरीदना है तो न करें देरी, मेमोरी चिप्स की कमी के बाद अब इन कारणों से आसमान छूने लगेंगी कीमतें
टेक्नोलॉजी
धांसू कैमरा वाले Oppo Find X9 Ultra समेत मई में लॉन्च होंगे ये फोन, यहां देखें पूरी लिस्ट
धांसू कैमरा वाले Oppo Find X9 Ultra समेत मई में लॉन्च होंगे ये फोन, यहां देखें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
West Bengal Exit Poll 2026: Bengal Exit Poll में BJP के आंकड़ों ने चौंकाया | Assam | Mamata | TMC
अभिषेक मल्हान के लिए क्यों इंफ्लुएंसर पारुल सिंह ने बोला ‘Angry Young Man?’
Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...
CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...
विश्व
Iran-US War: 'तूफान आ रहा है’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मची हलचल, क्या कुछ होने वाला है बड़ा?
'तूफान आ रहा है’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मची हलचल, क्या कुछ होने वाला है बड़ा?
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा ने कराई अपने जीजू राघव चड्ढा की BJP में एंट्री? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा, बोलीं- 'परिणीति ने....'
प्रियंका चोपड़ा ने कराई है राघव चड्ढा की बीजेपी में एंट्री? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा
आईपीएल 2026
IPL 2026: गुजरात के घर में जीत की लय जारी रखने उतरेगी आरसीबी, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
IPL 2026: गुजरात के घर में जीत की लय जारी रखने उतरेगी आरसीबी, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की 'राका' के लिए यूपी-बिहार में मची होड़, मेकर्स को मिल रही है भारी-भरकम रकम
अल्लू अर्जुन की 'राका' के लिए यूपी-बिहार में मची होड़, मेकर्स को मिल रही है भारी-भरकम रकम
जनरल नॉलेज
शपथग्रहण समारोह का कौन उठाता है खर्च, क्या इसमें आम आदमी को भी मिलती है एंट्री?
शपथग्रहण समारोह का कौन उठाता है खर्च, क्या इसमें आम आदमी को भी मिलती है एंट्री?
टेक्नोलॉजी
नया फोन खरीदना है तो न करें देरी, मेमोरी चिप्स की कमी के बाद अब इन कारणों से आसमान छूने लगेंगी कीमतें
नया फोन खरीदना है तो न करें देरी, मेमोरी चिप्स की कमी के बाद अब इन कारणों से आसमान छूने लगेंगी कीमतें
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget