प्रियंका चोपड़ा ने कराई है राघव चड्ढा की बीजेपी में एंट्री? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराघव चड्ढा की BJP में एंट्री प्रियंका चोपड़ा ने कराई? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा- परिणीति चोपड़ा के लिए किया

राघव चड्ढा की BJP में एंट्री प्रियंका चोपड़ा ने कराई? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा- परिणीति चोपड़ा के लिए किया

Rahav Chadha Entry In BJP: नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजौर कौर ने सनसनीखेज दावा किया है.उनका कहना है कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने जीजू राघव चड्ढा की बीजेपी में एंट्री कराने में मदद की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 30 Apr 2026 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

देश की राजनीति में इन दिनों खूब गहमागहमी है. इनमें से एक है राघव चड्ढा की बीजेपी में एंट्री. संसद से लेकर आम आदमी तक और सोशल मीडिया पर भी हर तरफ राघव चड्ढा की ही चर्चा है. राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है.

राघव चड्ढा के इस फैसले से कई लोग हैरान हैं. इसी बीच, दिग्गज क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने राघव चड्ढा के बीजेपी में एंट्री को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उनका दावा है कि प्रियंका चोपड़ा की वजह से राघव ने बीजेपी ज्वाइन किया है. 

प्रियंका चोपड़ा की वजह से बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा?
राघव चड्ढा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, 'टॉप सीक्रेट' पॉडकास्ट में नवजोत कौर सिद्धू ने राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के पीछे का सनसनीखेज कारण बताया.

उन्होंने दावा किया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की वजह से राघव बीजेपी में शामिल हुए हैं.

आगे उन्होंने क्लियर किया कि परिणीति चोपड़ा ने अपनी बहन प्रियंका चोपड़ा को पति राघव के आप पार्टी से चल रहे मतभेदों के बारे में इंफॉर्म किया था.

जिसके बाद प्रियंका को यह एहसास हो गया था कि 'ये लोग' (यानी आम आदमी पार्टी) राघव चड्ढा को निशाना बना रहे हैं. जिसके चलते, राघव चड्ढा को ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ता. इसलिए एक्ट्रेस ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात की और राघव की बीजेपी में एंट्री कर दी. 

ये भी पढ़ें:-'अगर इतनी चिंता है तो काम देने में मदद करो', कंटेंट क्रिएटर संग वायरल रील पर हुई ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी

बहन परिणीति के लिए जीजू राघव को प्रियंका ने बचाया’
नवजौत कौर सिद्धू ने आगे दावा किया कि 'प्रियंका चोपड़ा ने राघव चड्ढा को अपनी बहन परिणीति चोपड़ा के लिए बचाया.'

नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने यह भी बताया कि उन्हें पहले से ही पता था कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं.

पार्टी को लगने लगा था कि राघव अब उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं. इसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया.

उन्होंने कहा, 'मैं ये कहना चाहूंगी कि हर शांतिप्रिय इंसान अपने तरीके से एक स्वतंत्र पक्ष होता है. राघव चड्ढा आज चार साल बाद बोल रहे हैं... लेकिन उन्हें डेढ़ साल पहले ही अपनी चिंताएं जाहिर कर देनी चाहिए थीं. अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए.'

ये भी पढ़ें:-क्या रणवीर सिंह ने छोड़ दी है जय मेहता की जॉम्बी फिल्म 'प्रलय'? जानें रूमर्स का सच

और पढ़ें
Published at : 30 Apr 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Navjot Kaur Sidhu Priyanka Chopra PARINEETI CHOPRA Rahav Chadha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
राघव चड्ढा की BJP में एंट्री प्रियंका चोपड़ा ने कराई? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा- परिणीति चोपड़ा के लिए किया
प्रियंका चोपड़ा ने कराई है राघव चड्ढा की बीजेपी में एंट्री? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा
बॉलीवुड
'आशिकी' से सुपरस्टार बने राहुल रॉय ने 11 दिन में साइन की थीं 47 फिल्में, लगातार 25 फ्लॉप ने बर्बाद कर दिया
'आशिकी' से सुपरस्टार बने राहुल रॉय ने 11 दिन में साइन की थीं 47 फिल्में, लगातार 25 फ्लॉप ने बर्बाद कर दिया
बॉलीवुड
दिल्ली हाईकोर्ट से करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत, संजय कपूर के अकाउंट फ्रीज, प्रिया कपूर नहीं बेच पाएंगी प्रॉपर्टी
दिल्ली हाईकोर्ट से करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत, संजय कपूर के अकाउंट फ्रीज, प्रिया कपूर नहीं बेच पाएंगी प्रॉपर्टी
बॉलीवुड
Raja Shivaji Non Theatrical Rights: 'राजा शिवाजी' ने रिलीज से पहले ही कमा डाला 70 फीसदी मुनाफा, 'भूत बंगला' के उड़ा दिए परखच्चे
'राजा शिवाजी' ने रिलीज से पहले ही कमा डाला 70 फीसदी मुनाफा, 'भूत बंगला' के उड़ा दिए परखच्चे
Advertisement

वीडियोज

Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
West Bengal Exit Poll 2026: Bengal Exit Poll में BJP के आंकड़ों ने चौंकाया | Assam | Mamata | TMC
अभिषेक मल्हान के लिए क्यों इंफ्लुएंसर पारुल सिंह ने बोला ‘Angry Young Man?’
Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
West Bengal Exit Poll 2026 Live: 'निष्पक्ष चुनाव में टीएमसी की हार नामुमकिन है', बंगाल चुनाव को लेकर योगेंद्र यादव का बड़ा बयान
Bengal Exit Poll 2026 Live: 'निष्पक्ष चुनाव में टीएमसी की हार नामुमकिन है', बंगाल चुनाव को लेकर योगेंद्र यादव का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...
CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...
विश्व
Iran-US War: 'तूफान आ रहा है’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मची हलचल, क्या कुछ होने वाला है बड़ा?
'तूफान आ रहा है’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मची हलचल, क्या कुछ होने वाला है बड़ा?
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा ने कराई अपने जीजू राघव चड्ढा की BJP में एंट्री? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा, बोलीं- 'परिणीति ने....'
प्रियंका चोपड़ा ने कराई है राघव चड्ढा की बीजेपी में एंट्री? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा
आईपीएल 2026
IPL 2026: गुजरात के घर में जीत की लय जारी रखने उतरेगी आरसीबी, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
IPL 2026: गुजरात के घर में जीत की लय जारी रखने उतरेगी आरसीबी, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की 'राका' के लिए यूपी-बिहार में मची होड़, मेकर्स को मिल रही है भारी-भरकम रकम
अल्लू अर्जुन की 'राका' के लिए यूपी-बिहार में मची होड़, मेकर्स को मिल रही है भारी-भरकम रकम
जनरल नॉलेज
Exit Polls: कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget