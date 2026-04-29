डिजिटल ठगी पर सरकार का बड़ा एक्शन! सिम कार्ड पर सख्त नियम और WhatsApp पर नजर, अब बचना होगा मुश्किल

सरकार ने माना है कि इन स्कैम में फर्जी या गलत तरीके से लिए गए सिम कार्ड का बड़ा रोल होता है. इसलिए Department of Telecommunications के तहत सिम जारी करने के प्रोसेस को और कड़ा बनाने की तैयारी है. नई व्यवस्था में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा सकता है ताकि हर सिम असली पहचान से जुड़ा हो. साथ ही सिम बेचने वाले विक्रेताओं पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी. टेलीकॉम कंपनियों को जरूरत पड़ने पर यूजर डिटेल्स सरकारी एजेंसियों के साथ साझा करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं जिससे ठगों को जल्दी ट्रैक किया जा सके.