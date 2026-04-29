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डिजिटल ठगी पर सरकार का बड़ा एक्शन! सिम कार्ड पर सख्त नियम और WhatsApp पर नजर, अब बचना होगा मुश्किल
Digital Fraud SIM Card Rule: सरकार ने Meta के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp के लिए भी कुछ अहम सुझाव दिए हैं.
भारत में इन दिनों डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं. ठग खुद को पुलिस या एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और पैसों की मांग करते हैं. इस बढ़ती समस्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने Supreme Court of India में एक विस्तृत योजना पेश की है जिसमें देशभर में इन ठगी के मामलों पर लगाम लगाने के उपाय बताए गए हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 06:08 PM (IST)
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