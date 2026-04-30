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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone पर पूरी तरह बदल जाएगा फोटो एडिटिंग का तरीका, ऐप्पल लाने वाली है सबसे धांसू फीचर्स

iPhone पर पूरी तरह बदल जाएगा फोटो एडिटिंग का तरीका, ऐप्पल लाने वाली है सबसे धांसू फीचर्स

iOS 27 Features: सितंबर में रोल आउट होने वाली iOS 27 अपडेट में आईफोन यूजर्स को फोटो एडिटिंग के लिए कई धांसू फीचर मिलने वाले हैं. इससे फोटो एडिटिंग पूरी तरह बदल जाएगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 10:48 AM (IST)
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  • iOS 27 में AI फोटो एडिटिंग के नए विकल्प मिलेंगे।
  • फोटो में कंटेंट जनरेट करने, क्वालिटी बढ़ाने के फीचर।
  • स्पेशल फोटो का पर्सपेक्टिव बदलने की सुविधा मिलेगी।
  • सिरी चैटबॉट, सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स संभव।

iOS 27 Features: आईफोन पर जल्द ही फोटो एडिटिंग का पूरा गेम बदलने वाला है. इसके लिए ऐप्पल तैयारियां पूरी करने में लगी हुई है. बताया जा रहा है कि iOS 27 अपडेट में कई ऐसे एआई फीचर्स आएंगे, जो फोटो एडिटिंग को पूरी तरह बदलकर रख देंगे. ये एकदम नए फीचर्स होंगे, जो आईफोन को कंपीटिशन में और आगे ले जाएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी इन फीचर्स की टेस्टिंग की जा रही है और इसी साल जून में इनकी झलक दिखाई जा सकती है. आइए जानते हैं कि iOS 27 में फोटो एडिटिंग के लिए क्या-क्या नए फीचर्स आने वाले हैं. 

iOS 27 में फोटो एडिटिंग के लिए आएंगे ये फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई अपडेट में यूजर्स को फोटो एडिटिंग के लिए एक्सटेंड, इनहैंस और रिफ्रेम के ऑप्शन्स मिलेंगे. इनकी मदद से यूजर्स न सिर्फ फोटो में एडिशनल कंटेट जनरेट कर पाएंगे बल्कि फोटोज का परस्पेक्टिव भी बदल सकेंगे. 

एक्सटेंड- इस टूल की मदद से यूजर पहले से ली गई किसी फोटो में एडिशनल कंटेट जनरेट कर पाएंगे. उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर आपने पहले किसी पेड़ की फोटो ली है तो एआई की मदद से उसके चारों तरफ गार्डन क्रिएट कर पाएंगे. यूजर के पास फोटो का फ्रेम एक्सपैंड करने का भी कंट्रोल होगा.

इनहैंस- यह टूल यूजर को फोटो की क्वालिटी, लाइटिंग और कलर आदि को एडजस्ट करने का ऑप्शन देगा. यानी एआई की मदद से यूजर किसी भी फोटो को लाइट या डार्क कर सकेंगे. अगर उनके पास पुरानी फोटो है तो वो एआई से उसकी क्वालिटी को भी बेहतर कर पाएंगे. 

रिफ्रेम- यह टूल स्पेटियल फोटो के लिए काम करेगा. इसका यूज कर यूजर किसी भी फोटो का परस्पेक्टिव एडजस्ट कर पाएंगे. अगर कोई फोटो फ्रंट से ली गई है तो इस टूल का यूज कर उसकी साइड भी दिखाई जा सकेगी. इससे फोटो का परस्पेक्टिव एकदम बदल जाएगा.

iOS 27 अपडेट में और क्या-क्या फीचर्स होंगे?

iOS 27 अपडेट में सिरी चैटबॉट मिलने की उम्मीद है. दरअसल, कंपनी सिरी को चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी की तरह चैटबॉट में बदलना चाह रही है. यह फीचर आने के बाद यूजर सिरी से किसी चैटबॉट की तरह बात कर सकेंगे. इसके अलावा इस अपडेट में सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर और नए ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स आने की उम्मीद है. जून में इसकी झलक दिखाई जाएगी और सितंबर में नई आईफोन लाइनअप के साथ इसे रोल आउट कर दिया जाएगा. 

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Published at : 30 Apr 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
IPhone TECH NEWS IOS 27
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