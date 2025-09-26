TikTok के सीईओ Shou Zi Chew का सफर फेसबुक में इंटर्नशिप से शुरू हुआ था और आज वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली ऐप्स में से एक को लीड कर रहे हैं. फेसबुक में उन्होंने तेजी से बढ़ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करने का तरीका सीखा और आज उनकी ऐप्स के दुनियाभर में एक अरब से ज्यादा यूजर्स हैं. सिंगापुर में पैदा हुए और पले-बढ़े Chew ने कुछ साल तक सेना में काम किया और फिर अपनी पढ़ाई पूरी की. आइए आज Chew के इस सफर और उनकी संपत्ति के बारे में जानते हैं.

1983 में हुआ जन्म

Chew का जन्म 1983 में हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सिंगापुर में ही की. उनके जानने वालों का कहना है कि वो अपने परिवार के प्रति पूरी तरह कमिटेड है और बिजी शेड्यूल में से भी परिवार के लिए समय निकालना नहीं भूलते. उनकी पत्नी का नाम Vivian Kao है, जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं. दोनों के तीन बच्चे हैं, जो सिंगापुर में ही रहते हैं. Chew अपनी पत्नी के साथ मिलकर एशिया में कई एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई अभियान चला रहे हैं.

शानदार रहा है Chew का करियर

Chew ने 2006 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन पूरी की. इसके बाद वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल चले गए, जहां से उन्होंने MBA की पढ़ाई की. MBA करने के दौरान ही उन्होंने फेसबुक में इंटर्नशिप की थी. इंटर्नशिप पूरी होने के कुछ समय बाद उन्होंने लंदन में Goldman Sachs के साथ बतौर इन्वेस्टमेंट बैंक काम किया. यहां थोड़ा समय बीताने के बाद वो एक और निवेश फर्म DST Global में चले गए, जहां उनकी देखरेख में जेडी.कॉम, अलीबाबा और शाओमी जैसी कंपनियों में निवेश आया. 2015 में वो यह नौकरी छोड़कर शाओमी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए. यहां उन्हें टेक और फाइनेंस दोनों सेक्टर में एक साथ काम करने का मौका मिला.

2021 में बने बाइटडांस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर

कुछ साल बाद 2021 में वो बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बाइटडांस में चले गए और जल्द ही उन्हें टिकटॉक का सीईओ बना दिया गया. उनकी लीडरशिप में टिकटॉक ने कई चुनौतियों के बावजूद अपने यूजर बेस में इजाफा किया. लंबे अनुभव और अलग-अलग कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके Chew आज 200 मिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं.

