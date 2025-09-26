Apple ने आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करते समय इसके मॉडल्स की ड्यूरेबिलिटी को लेकर कई बड़े दावे किए थे. हालांकि, बिक्री शुरू होते ही दुनियाभर के कई ऐप्पल स्टोर्स से ऐसी तस्वीरें आईं, जिसमें प्रो मॉडल्स पर स्क्रैचेज देखे गए. इसे लेकर कई यूजर्स ने कंपनी पर सवाल उठाए थे. अब ऐप्पल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. कंपनी ने मैग्सेफ स्टैंड्स को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि आईफोन मॉडल्स पर स्क्रैचेज नहीं आ रहे हैं. आइए पूरा मामला जानते हैं.

बिक्री शुरू होते ही आने लगीं शिकायतें

आईफोन 17 लाइनअप के मॉडल्स पर सेरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन मिलती है, जो इन्हें स्क्रैच रजिस्टेंस बनाने के साथ-साथ इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाती है. इसके बावजूद 19 सितंबर को बिक्री शुरू होते ही कई ऐप्पल स्टोर्स में डिस्प्ले पर रखे आईफोन 17 प्रो मॉडल्स के पीछे स्क्रैचेज देखे गए. मैग्सेफ चार्जर से कनेक्ट करने के बाद कई मॉडल्स के पीछे गोल निशान भी नजर आ रहा था. प्रो मॉडल्स के साथ-साथ आईफोन एयर पर भी स्क्रैच पड़ने की कई रिपोर्ट्स सामने आई थीं.

ऐप्पल ने अपनी प्रतिक्रिया में कही यह बात

ऐप्पल ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई स्टोर्स में खराब मैग्सेफ चार्जर यूज हो रहे थे, जिनकी वजह से कुछ मॉडल्स के पीछे निशान दिखे. कंपनी ने कहा कि ये स्क्रैचेज नहीं थे, बल्कि खराब चार्जर का मटैरियल फोन के पीछे लग गया था, जो आसानी से साफ हो सकता है. अब इस समस्या को दूर करने स्टोर्स के साथ मिलकर काम किया जा रहा है.

ड्यूरेबिलिटी को लेकर कही यह बात

एक यूट्यूबर ने प्रो मॉडल्स की ड्यूरेबिलिटी पर सवाल उठाए थे. उसका कहना था कि ऐप्पल ने एनॉडाइजिंग के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया है और सिक्के और चाबी जैसी सामान्य चीजों से भी प्रो मॉडल्स के कैमरा बंप की फिनिशिंग खराब हो सकती है. इसका जवाब देते हुए ऐप्पल ने कहा कि कुछ मामलों में फोन पर रगड़ लग सकती है, इसकी एनॉडाइजेशन लेयर बहुत कठोर है और इसे स्टैंडर्ड के अनुसार ही तैयार किया गया है.

