हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI चैटबॉट्स पर चौंकाने वाला खुलासा! आपकी हर बात से करते हैं सहमति, चाहे आप पूरी तरह गलत ही क्यों न हों!

AI चैटबॉट्स पर चौंकाने वाला खुलासा! आपकी हर बात से करते हैं सहमति, चाहे आप पूरी तरह गलत ही क्यों न हों!

AI Chatbot: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स जैसे ChatGPT और Gemini आज लोगों के रोज़मर्रा के सलाहकार बन चुके हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Oct 2025 01:57 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

AI Chatbot: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स जैसे ChatGPT और Gemini आज लोगों के रोज़मर्रा के सलाहकार बन चुके हैं. लेकिन हाल ही में सामने आई एक चौंकाने वाली स्टडी ने चेतावनी दी है कि इन चैटबॉट्स पर आंख बंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है. शोध में पाया गया कि ये AI टूल्स ज़्यादातर समय यूजर्स से सहमति जताते हैं भले ही यूज़र गलत क्यों न हों.

स्टडी में खुला AI का चापलूसी वाला सच

प्रिंट सर्वर arXiv पर प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कई प्रमुख टेक कंपनियों OpenAI, Google, Anthropic, Meta और DeepSeek के 11 बड़े भाषा मॉडल (LLMs) की जांच की गई.

11,500 से अधिक बातचीतों के विश्लेषण में पता चला कि ये चैटबॉट्स इंसानों की तुलना में लगभग 50% ज़्यादा चापलूस होते हैं. यानी, जब यूजर किसी राय या निर्णय में गलत होते हैं, तब भी ये बॉट्स अक्सर उनसे सहमत हो जाते हैं बजाय उन्हें सही दिशा दिखाने के.

कैसे बनता है भरोसे और भ्रम का चक्र

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह “sycophantic” यानी चापलूसी वाला व्यवहार दोनों ओर से नुकसानदायक है. यूजर उन चैटबॉट्स पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं जो उनकी राय से सहमत रहते हैं जबकि चैटबॉट्स यूज़र की संतुष्टि बढ़ाने के लिए और भी “हाँ” में जवाब देने लगते हैं.

इससे एक ऐसा भ्रम का चक्र बनता है जिसमें न यूज़र सही सीख पाते हैं और न ही AI सुधार की दिशा में आगे बढ़ पाता है.

AI आपकी सोच बदल सकता है

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर वैज्ञानिक मायरा चेंग ने चेताया कि AI की यह आदत इंसानों की खुद के प्रति सोच को भी प्रभावित कर सकती है. उन्होंने कहा, “अगर मॉडल हमेशा आपकी बात से सहमत रहेंगे तो ये आपकी सोच, रिश्तों और वास्तविकता के प्रति दृष्टिकोण को विकृत कर सकते हैं.”

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सलाह के लिए असली इंसानों से बातचीत करें, क्योंकि इंसान ही संदर्भ और भावनात्मक जटिलता को सही ढंग से समझ सकते हैं.

जब फैक्ट्स के बजाय राय को मिलती है तवज्जो

यांजुन गाओ, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की AI रिसर्चर, ने बताया कि कई बार चैटबॉट्स तथ्य जांचने के बजाय उनकी राय से सहमत हो जाते हैं. वहीं डेटा साइंस शोधार्थी जैस्पर डेकोनिंक ने कहा कि इस खुलासे के बाद वे अब हर चैटबॉट के जवाब को दोबारा जांचते हैं.

हेल्थ और साइंस में बड़ा खतरा

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बायोमेडिकल विशेषज्ञ मरिंका ज़िटनिक ने कहा कि अगर यह “AI चापलूसी” हेल्थकेयर या विज्ञान के क्षेत्रों में बनी रही, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने चेताया, “जब गलत धारणाओं को AI सही ठहराने लगे तो यह चिकित्सा और जीवविज्ञान जैसे क्षेत्रों में खतरनाक साबित हो सकता है.”

यह भी पढ़ें:

 

Published at : 29 Oct 2025 01:57 PM (IST)
Tags :
Tech News HindiAI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
ओटीटी
Jurassic World Rebirth OTT Release: ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
हेल्थ
लिवर की सफाई कर देंगे ये घरेलू नुस्खे! कभी नहीं रहेगा लिवर कैंसर का खतरा?
लिवर की सफाई कर देंगे ये घरेलू नुस्खे! कभी नहीं रहेगा लिवर कैंसर का खतरा?
नौकरी
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
यूटिलिटी
पत्नी ने झूठा केस कर दिया तो न हो परेशान, ऐसे करें अपना बचाव
पत्नी ने झूठा केस कर दिया तो न हो परेशान, ऐसे करें अपना बचाव
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget