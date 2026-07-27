CJP से किया वादा तोड़ा? सरकार के इस कदम पर भड़के आशुतोष रांका

नीट और पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आहूत प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों की गिरफ्तारी पर प्रवक्ता आशुतोष रांका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. रांका ने दावा किया कि सरकार अपने वादे से पीछे हटा रही है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर रांका ने लिखा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ़ कोई पुलिस कार्रवाई न करने के समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है. बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, और दिल्ली व अन्य राज्यों में सैकड़ों लोगों पर नज़र रखी जा रही है या उन्हें परेशान किया जा रहा है. दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक्स में मदद करने वाले वॉलंटियर्स को हिरासत में लिए जाने की कई खबरें आ रही हैं.

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बता दें रांका ने एक्स पर अपनी पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को टैग किया है. विरोध प्रदर्शन के दौरान इन्हीं दो केंद्रीय मंत्रियों ने सीजेपी नेताओं से वार्ता कर समझौतों पर हामी भरी थी.

सीजेपी नेता ने लिखा कि हमारी मांग है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ़ सभी FIR तुरंत वापस ली जाएं, छात्रों को रिहा किया जाए और भविष्य में कोई FIR दर्ज न की जाए (हमारे समझौते के अनुसार) - चाहे वह दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों या बीजेपी-शासित राज्यों की पुलिस द्वारा हो. ऐसा न होने पर हम फिर से विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे.

'कल तक जानकारी दीजिए...'

उन्होंने लिखा कि हम यह भी मांग करते हैं कि कानूनी मामलों से जुड़ा लिखित समझौता और भारत सरकार के साथ तय समय-सीमा की जानकारी हमें कल तक दी जाए.

बता दें सोशल मीडिया साइट्स पर इस बात की आलोचना हो रही है कि सीजेपी ने भले दावा किया हो कि सरकार किसी प्रदर्शन कारी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है. रांका का यह बयान ऐसे वक्त में आया है कि सीजेपी को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह सिर्फ इस्तीफे से खुश हो गई है.

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सोशल मीडिया पर ही एक पार्टी का वीडियो शेयर करते हुए तमाम लोग यह लिख रहे हैं कि सीजेपी को अब उन प्रदर्शनकारियों की कोई चिंता नहीं रह गई जिनके खिलाफ पुलिस और सरकार एक्शन ले रही है.