#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP से किया वादा तोड़ा? सरकार के इस कदम पर भड़के आशुतोष रांका

CJP से किया वादा तोड़ा? सरकार के इस कदम पर भड़के आशुतोष रांका

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को टैग करते हुए एक पोस्ट लिखी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 27 Jul 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

नीट और पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आहूत प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों की गिरफ्तारी पर प्रवक्ता आशुतोष रांका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. रांका ने दावा किया कि सरकार अपने वादे से पीछे हटा रही है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर रांका ने लिखा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ़ कोई पुलिस कार्रवाई न करने के समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है. बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, और दिल्ली व अन्य राज्यों में सैकड़ों लोगों पर नज़र रखी जा रही है या उन्हें परेशान किया जा रहा है. दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक्स में मदद करने वाले वॉलंटियर्स को हिरासत में लिए जाने की कई खबरें आ रही हैं.

अब सोनम वांगचुक का बड़ा बयान, '...वरना इस्तीफे का मतलब नहीं'

बता दें रांका ने एक्स पर अपनी पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को टैग किया है. विरोध प्रदर्शन के दौरान इन्हीं दो केंद्रीय मंत्रियों ने सीजेपी नेताओं से वार्ता कर समझौतों पर हामी भरी थी.

सीजेपी नेता ने लिखा कि हमारी मांग है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ़ सभी FIR तुरंत वापस ली जाएं, छात्रों को रिहा किया जाए और भविष्य में कोई FIR दर्ज न की जाए (हमारे समझौते के अनुसार) - चाहे वह दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों या बीजेपी-शासित राज्यों की पुलिस द्वारा हो. ऐसा न होने पर हम फिर से विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे.

'कल तक जानकारी दीजिए...'

उन्होंने लिखा कि हम यह भी मांग करते हैं कि कानूनी मामलों से जुड़ा लिखित समझौता और भारत सरकार के साथ तय समय-सीमा की जानकारी हमें कल तक दी जाए.

बता दें सोशल मीडिया साइट्स पर इस बात की आलोचना हो रही है कि सीजेपी ने भले दावा किया हो कि सरकार किसी प्रदर्शन कारी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है. रांका का यह बयान ऐसे वक्त में आया है कि  सीजेपी को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह सिर्फ इस्तीफे से खुश हो गई है.

लता गुप्ता बनीं DCW की नई अध्यक्ष, लंबे समय से खाली था पद

सोशल मीडिया पर ही एक पार्टी का वीडियो शेयर करते हुए तमाम लोग यह लिख रहे हैं कि सीजेपी को अब उन प्रदर्शनकारियों की कोई चिंता नहीं रह गई जिनके खिलाफ पुलिस और सरकार एक्शन ले रही है.

Published at : 27 Jul 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Jp Nadda BIHAR NEWS Ashutosh Ranka Cjp
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
CJP से किया वादा तोड़ा? सरकार के इस कदम पर भड़के आशुतोष रांका
CJP से किया वादा तोड़ा? सरकार के इस कदम पर भड़के आशुतोष रांका
दिल्ली NCR
अब सोनम वांगचुक का बड़ा बयान, '...वरना इस्तीफे का मतलब नहीं'
अब सोनम वांगचुक का बड़ा बयान, '...वरना इस्तीफे का मतलब नहीं'
दिल्ली NCR
लता गुप्ता बनीं DCW की नई अध्यक्ष, लंबे समय से खाली था पद
लता गुप्ता बनीं DCW की नई अध्यक्ष, लंबे समय से खाली था पद
दिल्ली NCR
गोल्डन लाइन मेट्रो: साउथ दिल्ली में बढ़ेगा घरों का किराया, प्रॉपर्टी भी महंगी?
गोल्डन लाइन मेट्रो: साउथ दिल्ली में बढ़ेगा घरों का किराया, प्रॉपर्टी भी महंगी?
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टल गई NEET पेपर लीक केस की पहली फास्ट ट्रैक सुनवाई, जानें क्यों
टल गई NEET पेपर लीक केस की पहली फास्ट ट्रैक सुनवाई, जानें क्यों
दिल्ली NCR
अब सोनम वांगचुक का बड़ा बयान, '...वरना इस्तीफे का मतलब नहीं'
अब सोनम वांगचुक का बड़ा बयान, '...वरना इस्तीफे का मतलब नहीं'
क्रिकेट
'ODI में रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी', पूर्व दिग्गज की मांग
'ODI में रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी', पूर्व दिग्गज की मांग
साउथ सिनेमा
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
इंडिया
एक और बड़ा आंदोलन! CJP के बाद E20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान
एक और बड़ा आंदोलन! CJP के बाद E20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान
इंडिया
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
इंडिया
‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget