‘AK-47 का इस्तेमाल, बर्बरता पर गृह मंत्री दें जवाब’, कांग्रेस की मांग

नीट पेपर लीक मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से निपटने के तरीके को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. खेड़ा ने बिहार के सिवान में हुई गोलीबारी का जिक्र करते हुए कहा, छात्रों पर कथित तौर पर एके-47 का इस्तेमाल किया गया. खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर इस पर जवाब देने की मांग की.

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, 'हमने राज्यसभा में फिर से अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया. नौजवानों पर जो बर्बरतापूर्ण हमला पूरे देश में किया जा रहा है. आज एके 47 तक बिहार में इस्तेमाल की गई. हमारी मांग स्पष्ट है कि गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना होगा.'

'गृह मंत्री सदन में दें जवाब'

उन्होंने आगे कहा, 'हमारी मांग बिल्कुल वही है, जो हमला 20 तारीख को हुआ, वो आज तक पूरे देश में जारी है. बंगाल से लेकर बिहार तक हम देख रहे हैं कि पुलिस नौजवानों पर बहुत ज्यादा बर्बरता का इस्तेमाल कर रही है. देश के नौजवान हैं, देश की पुलिस है, देश के गृह मंत्री को जवाब तो देना होगा.

खेड़ा ने कहा, सिवान में जो कार्रवाई हुई वो इस देश ने कभी नहीं देखी, जिम्मेदारी सरकार की है, रास्ता भी सरकार को निकालना है. वे आएं, सदन में आकर जवाब दें और बताएं कि पैलेट गन्स की जिम्मेदारी कौन ले रहा है?..."

जवाबदेही तय हो - नीरज डांगी

कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने कहा, 'न केवल दिल्ली बल्कि देश के अन्य राज्यों में छात्रों के प्रति जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, इसे लेकर हम विपक्षी दलों का सीधा-सीधा प्रश्न यही है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री इन तमाम निर्देशों के लिए जिम्मेदार हैं और बिना निर्देश के सरकारी तंत्र या पुलिस विभाग किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेता है, तो जवाबदेही गृह मंत्रालय की बनती है. गृह मंत्री सदन में आएं, स्पष्ट करें, जवाब दें और छात्रों से माफी मांगें.'

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क्या बोले इमरान प्रतापगढ़ी?

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, 'पूरे देश से पुलिस बर्बरता की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है. छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, उनसे बातचीत कीजिए, उन पर एके-47 मत चलाइए. आपको देश की संसद में आकर जवाब देना पड़ेगा. केंद्रीय गृह मंत्री को बताना होगा कि किसके इशारे पर दिल्ली में छात्रों, महिलाओं और छात्राओं पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, ये पूरी दुनिया में देश को शर्मसार कर रहे हैं.'

ये इस देश के तमाम अभिभावकों की चिंता है, विपक्ष की चिंता है, लेकिन अफसोस है कि ये सरकार की चिंता नहीं है. देश में संसद चल रही है और आप संसद से कुछ ही दूरी पर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? ऐसे में विपक्ष संसदीय मर्यादाओं में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है.'

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