हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबिना नेटवर्क भी कनेक्ट रहेगा फोन, देश में जल्द आ सकती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी

बिना नेटवर्क भी कनेक्ट रहेगा फोन, देश में जल्द आ सकती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी

Satellite Connectivity In India: भारत सरकार देश में सैटेलाइट कनेक्टिविटी लाने की तैयारी में है. इसे लेकर कंपनियों से बातचीत चल रही है. कंपनियों ने अपनी चिंताओं को सरकार के सामने रख दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 May 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत में मोबाइल फोन के लिए डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी की तैयारी।
  • दूरदराज के इलाकों में बिना मोबाइल नेटवर्क के मिलेगी कनेक्टिविटी।
  • कंपनियां बैटरी और हार्डवेयर इंटीग्रेशन को लेकर चिंतित हैं।
  • सरकार नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कंपनियों से कर रही है बात।

Satellite Connectivity In India: भारत में डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट कनेक्टिविटी की तैयारी शुरू हो गई है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल फोन सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकेंगे. इससे रिमोट इलाकों में भी लोगों को बिना मोबाइल नेटवर्क के कनेक्टिविटी मिल पाएगी. भारत सरकार इस टेक्नोलॉजी को लेकर कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल और गूगल ने सरकार से इस मामले में और सफाई की मांग की है कि मौजूदा नियमों के तहत यह सर्विस कैसे काम करेगी. इनके अलावा दूसरी कंपनियों ने भी अपने जवाब सरकार को सौंप दिए हैं.

भारत में खूब आ सकती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी

भारत जैसे देश में सैटेलाइट कनेक्टिविटी खूब काम आ सकती है. अभी भी देश में कई ऐसे इलाके हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता. खासकर पहाड़ों, सीमाई जिलों और जंगली इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या अभी भी बनी हुई है. कई इलाके ऐसे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क के लिए टावर लगाना भी मुश्किल या बहुत महंगा पड़ता है. ऐसे इलाकों में सैटेलाइट कनेक्टिविटी लोगों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल सकती है. इससे रिमोट इलाकों में ऑनलाइन स्टडी से लेकर बिजनेस तक करना आसान हो जाएगा. बता दें कि पिछले कुछ सालों से ऐप्पल और गूगल समेत कई कंपनियां अपने प्रीमियम फोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर दे रही हैं.

सरकार के स्तर पर जारी है बातचीत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूरसंचार विभाग अभी कंपनियों के साथ अनौपचारिक बैठक कर रहा है. इनमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी की पॉसीबिलिटीज और लिमिटेशन समझने की कोशिश की जा रही है ताकि नियम बनाते समय उनका ध्यान रखा जा सके. दूसरी तरफ कंपनियों ने कई टेक्नीकल और इंजीनियरिंग से जुड़ी चुनौतियों को सरकार के सामने रखा है. 

कंपनियों को ये चिंता

इस टेक्नोलॉजी को लेकर कंपनियों की सबसे बड़ी चिंता फोन की बैटरी पर होने वाले असर को लेकर है. दरअसल, सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए फोन को मोबाइल नेटवर्क की तुलना में कहीं ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, जिससे बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है. इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के लिए फोन में एंटीना की जरूरत पड़ेगी. अभी कंपनियों का पूरा जोर फोन को पतला बनाने पर है. ऐसे में उनमें हार्डवेयर इंटीग्रेशन की गुंजाइश बहुत कम है. साथ ही कंपनियों ने भारत के मुश्किल टैरेन और दूसरे एन्वायरनमेंटल फैक्टर्स को लेकर भी अपनी चिंताएं सरकार के सामने रखी हैं. मौजूदा 4G और 5G मोबाइल नेटवर्क में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट करने से यूजर एक्सपीरियंस पर भी असर पड़ेगा. इसे लेकर भी कंपनियों को चिंता है.

ये भी पढ़ें-

फोन चार्जिंग की ये सच्चाई हर यूजर को पता होनी चाहिए, बैटरी चलेगी लंबी

Published at : 18 May 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Satellite Connectivity
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
बिना नेटवर्क भी कनेक्ट रहेगा फोन, देश में जल्द आ सकती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी
बिना नेटवर्क भी कनेक्ट रहेगा फोन, देश में जल्द आ सकती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी
टेक्नोलॉजी
iPhone 15 या Samsung Galaxy S24? 2026 में कौन सा फोन है असली पैसा वसूल, खरीदने से पहले समझें पूरा कंपैरिजन
iPhone 15 या Samsung Galaxy S24? 2026 में कौन सा फोन है असली पैसा वसूल, खरीदने से पहले समझें पूरा कंपैरिजन
टेक्नोलॉजी
क्या स्मार्टवॉच का क्रेज हो रहा है खत्म? ये कारण कर देंगे हैरान
क्या स्मार्टवॉच का क्रेज हो रहा है खत्म? ये कारण कर देंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
Data खत्म होने से हैं परेशान? फोन की ये Hidden Setting चुपचाप पी रही आपका इंटरनेट
Data खत्म होने से हैं परेशान? फोन की ये Hidden Setting चुपचाप पी रही आपका इंटरनेट
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक में चौंकाने वाला खुलासा | CBI | NTA | Breaking News
Kerala CM Oath Ceremony: VD Satheesan के हाथ में केरल की कमान, ली शपथ | Breaking
Iran-US War Update : चीन दौरे के बाद फिर एक्टिव हुआ ट्रंप का धमकी मोड | Strait of Hormuz
Iran-US War Update : ट्रंप की धमकी ने ईरान को दहलाया! | Strait of Hormuz | | Breaking | Trump
Kerala CM Oath Ceremony: VD सतीशन आज लेंगे केरल के CM पद की शपथ | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में कांग्रेस ने वीडी सतीशन के CM बनते BJP का बड़ा दावा, कहा- 'मुस्लिम लीग के दबाव में...'
केरल में कांग्रेस ने वीडी सतीशन के CM बनते BJP का बड़ा दावा, कहा- 'मुस्लिम लीग के दबाव में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida में दीपिका की मौत पर 3 दावे: पुलिस ने बताया आत्महत्या, परिवार ने कहा- हत्या, दहेज के लिए मार डाला
नोएडा में दीपिका की मौत पर 3 दावे: पुलिस ने बताया आत्महत्या, परिवार ने कहा- हत्या, दहेज के लिए मार डाला
विश्व
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
स्पोर्ट्स
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
विश्व
Explained: वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा की बारी क्यों? अमेरिकी हमले के डर से गोरिल्ला युद्ध सीख रहे आम लोग, जानें पूरा मामला
वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा की बारी क्यों? अमेरिकी हमले के डर से गोरिल्ला युद्ध सीख रहे लोग
टेलीविजन
पति विक्की जैन संग गौशाला गईं अंकिता लोखंडे, उठाया गोबर, गायों को लगाया गले
पति विक्की जैन संग गौशाला गईं अंकिता लोखंडे, उठाया गोबर, गायों को लगाया गले
टेक्नोलॉजी
AI पर ज्यादा भरोसा बना सकता है दिमाग को सुस्त! जानिए कैसे बचाएं अपनी सोचने की ताकत
AI पर ज्यादा भरोसा बना सकता है दिमाग को सुस्त! जानिए कैसे बचाएं अपनी सोचने की ताकत
एग्रीकल्चर
Impact of Weak Monsoon El Nino 2026 : इस बार कमजोर रह सकता है मॉनसून, जानें किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?
इस बार कमजोर रह सकता है मॉनसून, जानें किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget