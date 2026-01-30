हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिना नेटवर्क के भी कर सकेंगे कॉल, गैलेक्सी S26 सीरीज में मिलेगा ये दमदार कनेक्टिविटी फीचर, इमरजेंसी में आएगा काम

सैमसंग की अपकमिंग गैलेक्सी एस26 सीरीज में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर मिल सकता है. सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट से इसका पता चला है. यह सीरीज अगले महीने लॉन्च होगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 30 Jan 2026 06:45 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगले महीने लॉन्चिंग से पहले सैमसंग की फ्लैगशिप Galaxy S26 लाइनअप से जुड़ी लीक्स लगातार सामने आ रही है. एक ताजा लीक के मुताबिक, सैमसंग इस सीरीज में एक बड़ी कनेक्टिविटी अपग्रेड देने वाली है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीरीज के मॉडल्स सैटेलाइट-बेस्ड कम्यूनिकेशन स्टैंडर्ड के साथ आएंगे. इसका मतलब है कि गैलेक्सी फोन पर पहली बार यूजर्स को सैटेलाइट मैसेज, इमरजेंसी कॉल्स और SOS जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं.

कई स्टैंडर्ड को करेंगे सपोर्ट

FCC सर्टिफिकेशन के मुताबिक, अपकमिंग सीरीज के सभी मॉडल सैटेलाइट कम्यूनिकेशन से जुड़े कई स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैटिबल होंगे. FCC डॉक्यूमेंट्स में यूजर्स को मिलने वाले फीचर्स की जानकारी नहीं होती है, लेकिन टेक्नीकल डिटेल्स से पता चलता है कि सैमसंग Galaxy S26 सीरीज में सैटेलाइट कनेक्टिविटी देने का मन बना चुकी है. सर्टिफिकेशन में स्पेस और नॉन-टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से सप्लीमेंट कवरेज का सपोर्ट मेंशन किया गया है. इन दोनों ही टेक्नोलॉजी को सैटेलाइट नेटवर्क इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है. 

ऐप्पल और गूगल फोन्स में पहले से ही यह फीचर

ऐप्पल और गूगल पहले ही अपने डिवाइसेस में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर देती है. अगर अपकमिंग गैलेक्सी डिवाइस में यह फीचर मिलता है तो सैमसंग भी गूगल और ऐप्पल वाली लिस्ट में शामिल हो जाएगी. गूगल ने पिक्सल 9 लाइनअप में सैटेलाइट कॉलिंग और इमरजेंसी टेक्सटिंग का ऑप्शन दिया था. वहीं ऐप्पल की बात करें तो कंपनी आईफोन 14 सीरीज से यह फीचर देती आ रही है.

कब लॉन्च होगी गैलेक्सी S26 सीरीज?

उम्मीद की जा रही है कि सैमसंग फरवरी के आखिरी सप्ताह में इस सीरीज से पर्दा हटा सकती है और मार्च में इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इस सीरीज में 256GB स्टोरेज को मिनिमम रखेगी. Galaxy S26 और Galaxy S26+ फोन को 256GB और 512GB वर्जन में लॉन्च किया जाएगा. Galaxy S26 Ultra की बात करें तो यह 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज वेरिएंट में आएगा. ये तीनों ही फोन ब्लैक, व्हाइट, कोबाल्ट वॉयलेट और स्काई ब्लू कलर ऑप्शंस के साथ लॉन्च हो सकते हैं.

एयरटेल के करोड़ों यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले, फ्री में मिलेगा 4,000 रुपये वाला यह सब्सक्रिप्शन, जानें डिटेल्स

Published at : 30 Jan 2026 06:45 AM (IST)
Samsung TECH NEWS Satellite Connectivity Samsung Galaxy S26 Series
