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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसैमसंग की नई प्लानिंग, अगले साल लॉन्च करेगी अपना दूसरा ट्राईफोल्ड फोन

सैमसंग की नई प्लानिंग, अगले साल लॉन्च करेगी अपना दूसरा ट्राईफोल्ड फोन

Samsung Trifold Phone: सैमसंग फोल्डेबल सेमगेंट में अपनी जगह और मजबूत करने के लिए एक नया ट्राईफोल्ड मॉडल ला रही है. साथ ही कंपनी अपनी लॉन्चिंग स्ट्रैटजी में भी बदलाव करेगी.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 29 Jul 2026 11:03 AM (IST)
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  • सैमसंग अगला गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड 2 फोन लाएगा।
  • गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड 2 अगले साल जुलाई में आएगा।
  • फोल्डेबल बाजार में सैमसंग की अग्रणी स्थिति बनी रहेगी।
  • सैमसंग 2027 से '4+4' लॉन्च रणनीति अपनाएगा।

Samsung Trifold Phone: फोल्डेबल फोन सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग एक और बड़ा तहलका मचाने की तैयारी में है. पिछले साल अपना पहला Galaxy Z TriFold लाने वाली कंपनी अब इसके नेक्स्ट-जनरेशन वेरिएंट पर काम कर रही है, जो अगले साल लॉन्च हो सकता है. बता दें कि इसी महीने कंपनी ने तीन नए फोल्डेबल फोन लॉन्च किए हैं और अगले साल वह इस लाइनअप में एक और फोन जोड़ना चाह रही है. इसी तरह साल की पहली छमाही में लॉन्च होने वाली Galaxy S सीरीज में भी कंपनी एक नया स्मार्टफोन एड करना चाहती है. 

Galaxy Z TriFold 2 को लेकर चल रही हैं तैयारियां

सैमसंग ने पिछले साल अपना पहला ट्राईफोल्ड फोन Galaxy Z TriFold लॉन्च किया था. हालांकि, इसका मास प्रोडक्शन नहीं किया गया था और दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसी सेलेक्टेड मार्केट में ही इसकी सप्लाई की गई थी. कंपनी इसके जरिए सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि वह ट्राईफोल्ड फोन बना सकती है. इसकी लगभग 30,000 यूनिट्स बेचने के बाद इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था. इससे मिले रिस्पॉन्स के आधार पर सेकंड जनरेशन वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है. अगले साल लॉन्च होने वाले इस फोन का प्रोडक्शन टारगेट बढ़ाया गया है, लेकिन यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इसकी कितनी यूनिट्स बनाई जाएंगी.
सैमसंग की नई प्लानिंग, अगले साल लॉन्च करेगी अपना दूसरा ट्राईफोल्ड फोन

Galaxy Z TriFold 2 में क्या कुछ मिलने की उम्मीद?

Galaxy Z TriFold को Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 10 इंच की मेन स्क्रीन, 200MP प्राइमरी सेंसर वाले कैमरा सेटअप और 5,600mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया गया था. इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को लेकर भी माना जा रहा है कि स्क्रीन का साइज 10 इंच ही रहेगा, लेकिन बाकी फीचर्स को अपग्रेड किया जा सकता है. यह फोन 4:3 आस्पेक्ट रेशो के साथ आएगा, जिससे इस पर वीडियो देखना, स्ट्रीमिंग और गेमिंग करना आसान होने वाला है. इस फोन के अगले साल जुलाई में लॉन्च होने की उम्मीद है.

फोल्डेबल फोन सेगमेंट में है सैमसंग का जलवा

फोल्डेबल फोन सेगमेंट में सैमसंग का जलवा है और 2025 में 40 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ यह सबसे बड़ी कंपनी है. हालांकि, इस साल ऐप्पल के फोल्डेबल आईफोन के आने के बाद सैमसंग की बादशाहत को थोड़ी चुनौती मिलेगी और इसका मार्केट शेयर घटकर 32 प्रतिशत रह सकता है. इसके बाद भी यह सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी बनी रहेगी. भारत की बात करें तो यहां फोल्डेबल सेगमेंट में सैमसंग का करीब 90 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ पूरा दबदबा है. 

लॉन्च शेड्यूल को लेकर सैमसंग ने नई बनाई नई रणनीति
सैमसंग की नई प्लानिंग, अगले साल लॉन्च करेगी अपना दूसरा ट्राईफोल्ड फोन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग ने 2027 में लॉन्च शेड्यूल को लेकर नई "4+4" स्ट्रैटजी बनाई है. इसके तहत कंपनी पहली छमाही में चार Galaxy S27 मॉडल लॉन्च करेगी और फिर दूसरी छमाही में 4 ही फोल्डेबल फोन लॉन्च किए जाएंगे. इसका मतलब है कि अगले साल फरवरी में सैमसंग की Galaxy S27 सीरीज में Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Ultra और एक नया Galaxy S27 Pro मॉडल लॉन्च हो सकता है. इसी तरह जुलाई में Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra और Galaxy Z TriFold 2 को उतारा जा सकता है.

नए Galaxy S27 Pro मॉडल के एक्सपेक्टेड फीचर्स

सैमसंग के एकदम नए इस फोन में 6.5 इंच की स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. यह बेस मॉडल से बड़ी, जबकि अल्ट्रा मॉडल से छोटी होगी. इसके जरिए उन ग्राहकों को टारगेट किया जाएगा, जिन्हें अल्ट्रा मॉडल का साइज ज्यादा बड़ा लगता है और जो एक छोटे साइज वाले फोन मे फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस चाहते हैं. इसे 12GB रैम और 256GB बेस स्टोरेज के साथ उतारा जा सकता है. सैमसंग इस फोन को 5,000mAh के बैटरी पैक से लैस कर सकती है, जो 60W की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करेगा. यह 200MP के प्राइमरी और 50MP के अल्ट्रावाइड कैमरे और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का सेंसर के साथ लॉन्च हो सकता है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 29 Jul 2026 11:03 AM (IST)
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Samsung Foldable Phone TECH NEWS
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