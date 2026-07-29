सैमसंग की नई प्लानिंग, अगले साल लॉन्च करेगी अपना दूसरा ट्राईफोल्ड फोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैमसंग अगला गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड 2 फोन लाएगा।

गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड 2 अगले साल जुलाई में आएगा।

फोल्डेबल बाजार में सैमसंग की अग्रणी स्थिति बनी रहेगी।

सैमसंग 2027 से '4+4' लॉन्च रणनीति अपनाएगा।

Samsung Trifold Phone: फोल्डेबल फोन सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग एक और बड़ा तहलका मचाने की तैयारी में है. पिछले साल अपना पहला Galaxy Z TriFold लाने वाली कंपनी अब इसके नेक्स्ट-जनरेशन वेरिएंट पर काम कर रही है, जो अगले साल लॉन्च हो सकता है. बता दें कि इसी महीने कंपनी ने तीन नए फोल्डेबल फोन लॉन्च किए हैं और अगले साल वह इस लाइनअप में एक और फोन जोड़ना चाह रही है. इसी तरह साल की पहली छमाही में लॉन्च होने वाली Galaxy S सीरीज में भी कंपनी एक नया स्मार्टफोन एड करना चाहती है.

Galaxy Z TriFold 2 को लेकर चल रही हैं तैयारियां

सैमसंग ने पिछले साल अपना पहला ट्राईफोल्ड फोन Galaxy Z TriFold लॉन्च किया था. हालांकि, इसका मास प्रोडक्शन नहीं किया गया था और दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसी सेलेक्टेड मार्केट में ही इसकी सप्लाई की गई थी. कंपनी इसके जरिए सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि वह ट्राईफोल्ड फोन बना सकती है. इसकी लगभग 30,000 यूनिट्स बेचने के बाद इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था. इससे मिले रिस्पॉन्स के आधार पर सेकंड जनरेशन वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है. अगले साल लॉन्च होने वाले इस फोन का प्रोडक्शन टारगेट बढ़ाया गया है, लेकिन यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इसकी कितनी यूनिट्स बनाई जाएंगी.



Galaxy Z TriFold 2 में क्या कुछ मिलने की उम्मीद?

Galaxy Z TriFold को Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 10 इंच की मेन स्क्रीन, 200MP प्राइमरी सेंसर वाले कैमरा सेटअप और 5,600mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया गया था. इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को लेकर भी माना जा रहा है कि स्क्रीन का साइज 10 इंच ही रहेगा, लेकिन बाकी फीचर्स को अपग्रेड किया जा सकता है. यह फोन 4:3 आस्पेक्ट रेशो के साथ आएगा, जिससे इस पर वीडियो देखना, स्ट्रीमिंग और गेमिंग करना आसान होने वाला है. इस फोन के अगले साल जुलाई में लॉन्च होने की उम्मीद है.

फोल्डेबल फोन सेगमेंट में है सैमसंग का जलवा

फोल्डेबल फोन सेगमेंट में सैमसंग का जलवा है और 2025 में 40 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ यह सबसे बड़ी कंपनी है. हालांकि, इस साल ऐप्पल के फोल्डेबल आईफोन के आने के बाद सैमसंग की बादशाहत को थोड़ी चुनौती मिलेगी और इसका मार्केट शेयर घटकर 32 प्रतिशत रह सकता है. इसके बाद भी यह सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी बनी रहेगी. भारत की बात करें तो यहां फोल्डेबल सेगमेंट में सैमसंग का करीब 90 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ पूरा दबदबा है.

लॉन्च शेड्यूल को लेकर सैमसंग ने नई बनाई नई रणनीति



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग ने 2027 में लॉन्च शेड्यूल को लेकर नई "4+4" स्ट्रैटजी बनाई है. इसके तहत कंपनी पहली छमाही में चार Galaxy S27 मॉडल लॉन्च करेगी और फिर दूसरी छमाही में 4 ही फोल्डेबल फोन लॉन्च किए जाएंगे. इसका मतलब है कि अगले साल फरवरी में सैमसंग की Galaxy S27 सीरीज में Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Ultra और एक नया Galaxy S27 Pro मॉडल लॉन्च हो सकता है. इसी तरह जुलाई में Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra और Galaxy Z TriFold 2 को उतारा जा सकता है.

नए Galaxy S27 Pro मॉडल के एक्सपेक्टेड फीचर्स

सैमसंग के एकदम नए इस फोन में 6.5 इंच की स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. यह बेस मॉडल से बड़ी, जबकि अल्ट्रा मॉडल से छोटी होगी. इसके जरिए उन ग्राहकों को टारगेट किया जाएगा, जिन्हें अल्ट्रा मॉडल का साइज ज्यादा बड़ा लगता है और जो एक छोटे साइज वाले फोन मे फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस चाहते हैं. इसे 12GB रैम और 256GB बेस स्टोरेज के साथ उतारा जा सकता है. सैमसंग इस फोन को 5,000mAh के बैटरी पैक से लैस कर सकती है, जो 60W की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करेगा. यह 200MP के प्राइमरी और 50MP के अल्ट्रावाइड कैमरे और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का सेंसर के साथ लॉन्च हो सकता है.

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