Samsung Galaxy Z TriFold हुआ पेश, फोन पर मिलेगा एकदम डेस्कटॉप जैसा मजा, जानें कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy Z TriFold: लंबे इंतजार के बाद सैमसंग ने अपना पहला ट्राई-फोल्ड फोन Galaxy Z TriFold पेश कर दिया है. दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित एक कार्यक्रम में पेश किए गए इस फोन को सबसे पहले 12 दिसंबर को दक्षिण कोरिया में लॉन्च किया जाएगा. इसके बाद इसे अमेरिका, चीन, ताइवान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में उतारा जाएगा. आइए इस फोन के फीचर और कीमत आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं.

फोन पर मिलेगा डेस्कटॉप का मजा

Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस इस फोन की आउटर स्क्रीन एक साधारण फोन जैसी लगती है, लेकिन अनफोल्ड करने पर इसका कुल डिस्प्ले 10 इंच का हो जाता है. अनफोल्ड होने पर इसकी हर स्क्रीन पर अलग-अलग ऐप यूज की जा सकती है. यानी एक तरह से यूजर 6.5 इंच की तीन स्क्रीन पर अलग-अलग काम कर सकेगा. इस डिवाइस के लिए सैमसंग ने DeX सॉफ्टवेयर में थोड़ा बदलाव किया है है, जिससे इस फोन पर डेस्कटॉप वर्जन का मजा लिया जा सकता है. DeX मोड में यह फोन चार अलग-अलग वर्कस्पेस के तौर पर काम करेगा और हर वर्कस्पेस एक साथ 5 ऐप्स रन कर सकता है.

कैमरा और बैटरी

इस फोन के रियर में 200MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 10MP का 3X टेलीफोटो सेंसर लगा हुआ है. यह फोन 5,600 की बैटरी के साथ लॉन्च होगा, जो फोल्डेबल फोन में आने वाली सैमसंग की सबसे बड़ी बैटरी होगी.

मजबूती का रखा गया है ध्यान

सैमसंग का कहना है कि उसने फोन के टाइटैनियम हिंज, एल्युमिनियम फ्रेम और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया है, जिससे यह लॉन्ग-टर्म ड्यूरैबिलिटी मिलेगी. जरूरत पड़ने पर कंपनी एक बार डिस्प्ले रिपेयर करने पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट भी देगी. इसके अलावा अगर कोई यूजर इसे गलत तरीके से बंद करने की कोशिश करेगा तो नोटिफिकेशन और स्क्रीन वाइब्रेशन से उसे अलर्ट कर दिया जाएगा.

कितनी होगी इस फोन की कीमत?

दक्षिण कोरिया में इस फोन को 2,450 अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.20 लाख रुपये) की कीमत पर लॉन्च किया जाएगा. बाकी मार्केट्स के लिए कंपनी ने इसकी कीमत की जानकारी नहीं दी है. 12 दिसंबर को लॉन्च होने के बाद इसकी कीमत और फीचर्स से जुड़ी बाकी जानकारी सामने आ सकती है.

