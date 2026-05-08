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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung ने मचा दिया तहलका, 12,000 रुपये तक सस्ते कर दिए अपने ये फोन

Samsung ने मचा दिया तहलका, 12,000 रुपये तक सस्ते कर दिए अपने ये फोन

Samsung Phone Price Cut: सैमसंग ने कुछ दिन पहले Galaxy S26 Series के मॉडल की कीमतें कम की थीं. अब कंपनी ने अपने मिड-रेंज फोन भी एकदम सस्ते कर दिए हैं. इन पर हजारों रुपये की बचत का मौका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 May 2026 10:51 AM (IST)
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  • सैमसंग ने M और F सीरीज के कई फोन सस्ते किए।
  • Galaxy M17e 5G 6,500 रुपये सस्ता होकर 12,499 में।
  • Galaxy F70e 18,999 से घटकर 12,499 रुपये हो गया।
  • Flipkart पर iPhone 16 भी 11,000 रुपये सस्ता मिलेगा।

Samsung Phone Price Cut: सैमसंग ने अपने कई स्मार्टफोन को सस्ता कर तहलका मचा दिया है. कंपनी ने अपने मॉडल्स की कीमत ऐसे समय में घटाई है, जब चिप शॉर्टेज के कारण मोबाइल महंगे होते जा रहे हैं. कुछ दिन पहले कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप सीरीज Galaxy S26 सीरीज के मॉडल्स की कीमत कम की थी और अब Galaxy M और F सीरीज के दाम कम किए हैं. कीमतों में बदलाव आज से लागू हो गया है. आइए जानते हैं कि सैमसंग के किन मॉडल्स के दाम कम हुए हैं और इस प्राइस रिवीजन के बाद कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी. 

फोन खरीदने का गोल्डन चांस

सैमसंग ने ताजा फैसले में 18,999 से लेकर 33,999 रुपये तक की कीमत वाले फोन के प्राइस रिवाइज किए हैं. इससे ग्राहकों को 12,000 रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है. एक तरफ से फोन के प्राइस कम हुए हैं और दूसरी तरफ से इस समय फ्लिपकार्ट और अमेजन पर सेल का समय भी आ गया है. ऐसे में फोन खरीदने का यह गोल्डन चांस है. अगर आप मोबाइल की बढ़ती कीमतों के बीच कुछ बचत करना चाहते हैं तो एक यह बेहतरीन मौका है.

M सीरीज के दामों में 12,000 रुपये तक की कटौती

सैमसंग ने Galaxy M17e 5G के दाम 18,999 रुपये से घटाकर 12,499 रुपये कर दिए हैं. यानी यह फोन 6500 रुपये सस्ता हो गया है. इसी तरह Galaxy M17 5G की कीमत 20,999 रुपये से कम होकर 13,999 रुपये हो गई है. Galaxy M36 अब 26,999 की जगह 16,999 रुपये और Galaxy M56 5G अपनी कीमत 33,999 रुपये से कम होकर 21,999 रुपये में मिलेगा. इस पर 12,000 रुपये की बचत का मौका है.

F सीरीज हुई इतनी सस्ती

अगर Galaxy F सीरीज की बात करें तो Galaxy F70e अब 18,999 की जगह 12,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसी तरह Galaxy F36 5G की कीमत भी 10,000 रुपये कम होकर 16,999 रुपये रह गई है.

दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन पर भी 11,000 रुपये की बचत का मौका

सैमसंग ने जहां अपने कई मॉडल सस्ते कर दिए हैं, वहीं दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन iPhone 16 पर भी शानदार बचत का मौका आने वाला है. 9 मई से शुरू होने वाली फ्लिपकार्ट की Sasa Lele सेल में iPhone 16 को 58,900 रुपये में लिस्ट किया जाएगा. यह फोन 79,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था और अभी 69,900 की कीमत पर बेचा जा रहा है. इस तरह फ्लिपकार्ट सेल में यह फोन 11,000 रुपये सस्ता खरीदा जा सकता है.

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Published at : 08 May 2026 10:51 AM (IST)
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