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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram ने डिलीट किए लाखों फेक अकाउंट्स, कई बड़े इंफ्लूएंसर्स और सेलिब्रिटीज के फॉलोवर्स तेजी से घटे

Instagram ने डिलीट किए लाखों फेक अकाउंट्स, कई बड़े इंफ्लूएंसर्स और सेलिब्रिटीज के फॉलोवर्स तेजी से घटे

Instagram Account Deletion: इंस्टाग्राम ने फर्जी और इनएक्टिव अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए एक साथ लाखों अकाउंट्स डिलीट किए हैं. इससे कई बड़े हैंडल के फॉलोवर्स कम हो गए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 May 2026 09:52 AM (IST)
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  • इंस्टाग्राम ने फर्जी और निष्क्रिय खातों को हटाया, फॉलोअर्स में कमी आई।
  • काइली जेनर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज के लाखों फॉलोवर्स घटे हैं।
  • मेटा ने प्लेटफॉर्म की प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया।
  • इस कार्रवाई से क्रिएटर इंगेजमेंट को लेकर बहस छिड़ गई है।

Instagram Account Deletion: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram ने इस साल लाखों की संख्या में फर्जी और इनएक्टिव अकाउंट्स डिलीट किए हैं. इससे कई बड़े सेलिब्रिटीज, इंफ्लूएंसर्स, ब्रांड्स और क्रिएटर्स के फॉलोवर्स एक ही झटके में कम हो गए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इंस्टाग्राम के इस कदम से चर्चित सेलिब्रिटी काइली जेनर के 1.4 करोड़ फॉलोवर्स कम हुए हैं. कई दूसरे क्रिएटर ने भी अपने फॉलोवर कम होने और इंगेजमेंट मे कमी आने की बात कही है. इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा ने कहा कि प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी को बेहतर करने और फर्जी इंगेजमेंट को कम करने के लिए यह एक्शन लिया गया है. 

हालिया सालों का सबसे बड़ा क्लीनअप

इंस्टाग्राम पर इनएक्टिव और फर्जी अकाउंट्स और बॉट का यूज कोई नई बात नहीं है. कई इंफ्लूएंसर्स और सेलिब्रिटीज इंटरनेट पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए इनका सहारा लेते आए हैं. इनकी मदद से लाइक्स, शेयर, कमेंट्स और ओवरऑल इंगेजमेंट बढ़ाने में मदद मिलती है. इसे रोकने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स समय-समय पर ऐसे क्लीनअप करते रहते हैं. इंस्टाग्राम भी पहले ऐसा कर चुकी है, लेकिन ताजा क्लीनअप हालिया सालों की उसकी सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. कंपनी ने कहा कि इस प्रोसेस में एक्टिव और असली फॉलोवर्स पर कोई असर नहीं पड़ा है. मेटा के प्रवक्ता ने बताया कि इस चेंज के बाद कई अकाउंट्स के फॉलोवर्स कम हो सकते हैं. वहीं अगर अकाउंट्स गलती से डिलीट हुए हैं तो उन्हें वेरिफिकेशन के बाद रिस्टोर कर दिया जाएगा.

कई बड़े अकाउंट्स पर पड़ा असर

इंस्टाग्राम की इस कार्रवाई के बाद कई बड़े हैंडल पर असर पड़ा है. काइली जेनर के अलावा सिंगर Madison Beer के भी लाखों फॉलोवर्स कम हुए हैं. लोग एक्स समेत दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, जिसमें कई बड़े हैंडल के फॉलोवर्स काउंट में बड़ा अंतर दिख रहा है. कई यूजर्स का दावा है कि इस प्रोसेस के बाद खुद इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट्स के लाखों फॉलोवर्स कम हुए हैं. 

क्रिएटर इंगेजमेंट को लेकर शुरू हुई बहस

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इंस्टाग्राम के इस एक्शन की तारीफ करते हुए कहा कि इसे इंफ्लूएंसर कल्चर पर असर पड़ेगा. वहीं कई लोगों का कहना है कि ऑनलाइन पॉपुलैरिटी अब पूरी तरह फर्जी फॉलोवर्स पर डिपेंड हो गई है. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटर इंगेजमेंट को लेकर बहस शुरू कर दी है. फर्जी और इनएक्टिव अकाउंट्स के सहारे कुछ लोग अपनी रीच बढ़ाते हैं और उसके आधार पर अपनी पॉपुलैरिटी का दावा करते हैं.

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Published at : 08 May 2026 09:52 AM (IST)
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