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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Maps का नया AI फीचर आसान बना देगा लोगों की जिंदगी! एक क्लिक में खाना भी हो जाएगा ऑर्डर

Google Maps का नया AI फीचर आसान बना देगा लोगों की जिंदगी! एक क्लिक में खाना भी हो जाएगा ऑर्डर

Google AI Feature: फिलहाल अभी ये फीचर टेस्टिंग फेज में चल रहा है. हालांकि, Google ने अभी तक इस फीचर को लेकर कोई आधिकारीक जानकारी साझा नहीं की है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 05 Jul 2026 12:47 PM (IST)
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  • गूगल मैप्स नया एआई 'फूड ऑर्डरिंग' फीचर लाएगा।
  • यह सीधे मैप्स ऐप से खाना ऑर्डर करेगा।
  • यह फीचर वर्तमान में टेस्टिंग चरण में है।
  • इस फीचर से डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं।

Google AI Feature: गूगल मैप्स आज के इस आधुनिक समय में सिर्फ रास्ता बनाने का टूल नहीं रह गया है. इस ऐप के जरिए आज लोग रास्ते खोजने के साथ-साथ रेस्ट्रां बुक करना, पैट्रोल पंप खोजना और यहां तक अपनी पूरी ट्रिप प्लान करने तक का काम आसानी से कर लेते हैं.

लेकिन अब गूगल इस ऐप में एक नया एआई फीचर लाने की तैयारी कर रहा है जो लोगों की जिंदगी को और भी आसान बना देगा. यहां तक इस इस फीचर की मदद से अब लोग गूगल मैप्स से ही बस एक क्लिक में अपने लिए खाना भी ऑर्डर कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि क्या है ये नया फीचर और कब तक होगा रोलआउट.

क्या है ये नया AI फीचर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में Android के लिए Google Maps के नए वर्जन (26.27.00.941319029) में Ask Maps Food Ordering जैसे शब्द देखने को मिले हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि गगूल नया एआई फीचर पेश करने वाली है जो यूजर्स के बेहद काम आ सकता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल अभी ये फीचर टेस्टिंग फेज में चल रहा है. हालांकि, Google ने अभी तक इस फीचर को लेकर कोई आधिकारीक जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये फीचर आपके पुरानी हिस्ट्री और फूड ऑर्डर या सेव रेस्ट्रां को ट्रैक करके आपके लिए खाना ऑर्डर करने का काम आसानी से कर सकेगा.

अब माना जा रहा है कि अगर ये फीचर लॉन्च होता है तो ऐसे यूजर्स के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन साबित होगा जो बार-बार एक ही रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं.

यूजर्स को क्या होगा फायदा

आपको बता दें कि गूगल मैप्स का ये फीचर अगर लॉन्च होता है तो यूजर्स का गूगल मैप्स चलाने का अनुभव पहले से और ज्यादा बेहतरीन हो सकेगा. इसके अलावा ऐसे लोग जो बार-बार एक ही रेस्ट्रां से खाना ऑर्डर करते हैं या फिर मैप्स में अपने लोकेशन सेव करके रखते हैं, उनके लिए ये एक कमाल का फीचर साबित होगा. साथ ही एआई आपके सारे काम काफी तेजी और आसानी से कर सकेगी.

क्या प्राइवेसी रहेगी सुरक्षित

इस नए एआई फीचर के साथ-साथ लोगों की प्राइवेसी की भी चिंता देखी जा रही है. अब सवाल ये उठता है कि क्या इस फीचर के रोलआउट होने के बाद लोगों की प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी या नहीं. इस फीचर की मदद से गूगल आपके सभी डेटा तक एक्सेस ले सकेगा. इसके अलावा कई बार ये आपके सेव किए हुए रेस्ट्रां की जगह पर ज्यादा रेटिंग वाले रेस्ट्रां को भी प्रमोट कर सकता है. ऐसे में यूजर्स की प्राइवेसी इस फीचर के साथ एक मुद्दा जरुर रह सकती है.

अकाउंट हैक हुआ तो बढ़ सकता है खतरा

अगर किसी अनजान व्यक्ति को आपके Google अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है, तो वह इस फीचर का गलत इस्तेमाल करके आपकी ओर से फूड ऑर्डर कर सकता है. ऐसे में Google अकाउंट की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी. इसलिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होगा.

कब होगा रोलआउट

जानकारी के अनुसार, गूगल इस फीचर पर काफी तेजी से काम कर रही है और ये फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है. अगर सब कुछ सही रहता है तो माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर सकती है. हालांकि, गूगल की ओर से अभी तक इस फीचर को लेकर कोई भी आधिकारीक जानकारी साझा नहीं की गई है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 05 Jul 2026 12:47 PM (IST)
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