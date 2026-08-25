Samsung Galaxy S27 Ultra में होगा बड़ा बदलाव! लीक हुआ डिजाइन

स्मार्टफोन मार्केट में कई सारे एडवांस फोन आ चुके हैं. इसी कड़ी में बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग भी अपना एक नया प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है. दरअसल, सैमसंग के अगले फ्लैगशिप सीरीज को लेकर डिटेल्स ऑनलाइन लीक हुई हैं. जानकारी के अनुसार, Samsung Galaxy S27 Ultra को लेकर कुछ लीक्स सामने आए हैं जिससे ये पता लगा है कि इस बार इस फोन के डिजाइन में कंपनी बड़ा बदलाव कर सकती है. अब अगर ऐसा होता है तो ये फोन पुराने फोन के मुकाबले एक नया लुक लेकर लोगों के बीच आएगा.

अब मिलेगा कैमरा बार

Here’s another look at the Samsung Galaxy S27 Ultra. Samsung is planning to offer the S27 Ultra in two different sizes. pic.twitter.com/3r84Vd82po — Sonny Dickson (@SonnyDickson) August 23, 2026

लीक हुए रेंडर्स के मुताबिक Galaxy S27 Ultra के पीछे कैमरा सेटअप को पूरी तरह नया रूप दिया जा सकता है. मौजूदा Ultra मॉडल्स में अलग-अलग कैमरा लेंस एक फ्लोटिंग डिजाइन में दिखाई देते हैं लेकिन नए मॉडल में ऊपरी हिस्से में चौड़ा हॉरिजॉन्टल कैमरा बार दिया जा सकता है. बता दें कि ये लीक्स टिप्स्टर Ice Universe और Sonny Dickson की ओर से सामने आए हैं.

मिलेगी वायरलेस चार्जिंग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेंडर्स में सामने आए लीक्स के अनुसार, इस नए मॉडल में एक पीछे की ओर एक इन-बिल्ट मैग्नेट दिया हुआ है जिससे माना जा रहा है कि फोन में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी जा सकती है. बताया जा रहा है कि इसमें Qi2 मिलेगा जिससे अब यूजर्स दूसरे मैग्नेटिक एक्सेसरीज को डॉयरेक्ट फोन से कनेक्ट कर सकेंगे. इसके लिए अलग से मैग्नेटिक केस की जरूरत कम हो सकती है.

और क्या होगा खास

जानकारी के मुताबिक, Galaxy S27 Ultra में एक 200MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल सकता है. इसके अलावा इसमें एक 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 5x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP टेलीफोटो कैमरा भी होने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, इस बार कंपनी इसमें 3x टेलीफोटो कैमरे को हटा सकती है.

इसके अलावा इस फोन में 5534mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल सकती है. इतनी बड़ी बैटरी से यूजर्स को लंबा बैकअप देखने को मिल सकता है. फ्लैगशिप फोन में भी अब यूजर्स को बड़ी बैटरी मिलने से यूजर्स को काफी अच्छा एक्सपीरिएंस मिल सकता है.

कब होगा लॉन्च

आपको बता दें कि अभी ये डिटेल्स ऑनलाइन लीक्स के रूप में सामने आई है. लेकिन कंपनी की ओर से अभी तक इस फोन के बारे में कोई आधिकारीक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन अगर ये डिटेल्स सच होती हैं तो सैमसंग का ये फोन कंपनी का एक बेहतरीन मॉडल साबित हो सकता है. साथ ही माना जा रहा है कि जल्द ही ये फोन कंपनी बाजार में पेश कर सकती है.

iPhone 18 Pro Max से होगी टक्कर

आपको बता दें कि Samsung का आने वाला ये फ्लैगशिप मॉडल मार्केट में आने वाले Apple के लेटेस्ट फोन iPhone 18 Pro Max से हो सकती है. हालांकि, अगले महीने यानी सितंबर में एप्पल अपनी नई iPhone सीरीज iPhone 18 को लॉन्च करने वाली है. इस सीरीज में कई सारे मॉडल्स शामिल हो सकते हैं जिसमें आईफोन 18 प्रो मैक्स भी देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें:

क्या है Android Pulse ऐप? जानें आपके फोन में चुपचाप हो रहा ये काम