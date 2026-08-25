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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है Android Pulse ऐप? जानें आपके फोन में चुपचाप हो रहा ये काम

क्या है Android Pulse ऐप? जानें आपके फोन में चुपचाप हो रहा ये काम

स्मार्टफोन में अचानक बैटरी तेजी से खत्म होना, फोन का गर्म होना या बैकग्राउंड में किसी ऐप का जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने पर ये ऐप उस पर नजर रखेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 25 Aug 2026 10:58 AM (IST)
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स्मार्टफोन में कई सारे ऐप्स मौजूद होते हैं जिनका लोग अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं. आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में फूड डिलीवरी से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक के लिए ऐप मौजूद है. लेकिन हाल ही में एंड्रॉयड पल्स नाम का एक ऐप काफी तेजी से लोगो के बीच चर्चा का विषय बन चुका है. कई लोगों ने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है लेकिन बता दें कि ये कोई ऐसा ऐप नहीं है जिसपर आप कोई काम कर सकेंगे. दरअसल, ये गूगल का सिस्टम ऐप है जो आपके फोन में चुपचाप अपना काम करता रहेगा.

क्या करता है Android Pulse

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Android Pulse का सबसे बड़ा काम फोन के सिस्टम रिसोर्सेज पर नजर रखने का होता है. इस ऐप का काम सिर्फ नजर रखने का है कि फोन का कोई सिस्टम किसी भी तरह से अजीब काम तो नहीं कर रहा है. इसका मतलब साफ है कि इसे फोन हैक होने से बचाने के लिए पेश किया गया है. इसके साथ ही ये ऐप ये भी पता लगा सकता है कि कोई ऐप अचानक से फोन की बैटरी खाने लगे, बैकग्राउंड में जरूरत से ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल करे या प्रोसेसर पर ज्यादा दबाव डाले तो इसपर भी ये ऐप नजर रखता है.

यह भी पढ़ें: MacBook पर चलेगी Android फोन की स्क्रीन! ये है सबसे आसान तरीका

बैटरी और परफॉर्मेंस की समस्या में मिलेगी मदद

आपको बता दें कि स्मार्टफोन में अचानक बैटरी तेजी से खत्म होना, फोन का गर्म होना या बैकग्राउंड में किसी ऐप का जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना एक नॉर्मस समस्या बन चुकी है. अब इस ऐप की मदद से इन समस्या का पहले से पता चल सकेगा और उसे ठीक करने की ओर जरूरी कदम भी उठाए जा सकेंगे.

हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि Android Pulse आपके फोन को खुद स्कैन करने वाला कोई नॉर्मस सिक्योरिटी ऐप है. यूजर को इसे खोलकर कोई स्कैन शुरू करने की जरूरत नहीं होती है. इसका काम पर्दे के पीछे रहकर सिस्टम को जानकारी उपलब्ध कराना है.

Play Store में कैसे देखें ये ऐप

आपको बता दें कि अगर आपको भी ये पता लगाना है कि आपके स्मार्टफोन में ये नया ऐप मौजूद है या नहीं तो इसे चेक करने का तरीका काफी आसान है. दरअसल, इसके लिए सबसे पहले आपको Play Store में जाना है और इसके बाद अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और Manage apps & device सेक्शन में जाएं.

यहां Manage ऑप्शन चुनने के बाद मौजूद अपडेट्स की लिस्ट देखें. अब अगर आपके डिवाइस के लिए Android Pulse का अपडेट आया होगा तो ये बाकी ऐप्स के साथ इस लिस्ट में दिखाई देता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 25 Aug 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
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