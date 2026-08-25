क्या है Android Pulse ऐप? जानें आपके फोन में चुपचाप हो रहा ये काम

स्मार्टफोन में कई सारे ऐप्स मौजूद होते हैं जिनका लोग अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं. आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में फूड डिलीवरी से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक के लिए ऐप मौजूद है. लेकिन हाल ही में एंड्रॉयड पल्स नाम का एक ऐप काफी तेजी से लोगो के बीच चर्चा का विषय बन चुका है. कई लोगों ने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है लेकिन बता दें कि ये कोई ऐसा ऐप नहीं है जिसपर आप कोई काम कर सकेंगे. दरअसल, ये गूगल का सिस्टम ऐप है जो आपके फोन में चुपचाप अपना काम करता रहेगा.

क्या करता है Android Pulse

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Android Pulse का सबसे बड़ा काम फोन के सिस्टम रिसोर्सेज पर नजर रखने का होता है. इस ऐप का काम सिर्फ नजर रखने का है कि फोन का कोई सिस्टम किसी भी तरह से अजीब काम तो नहीं कर रहा है. इसका मतलब साफ है कि इसे फोन हैक होने से बचाने के लिए पेश किया गया है. इसके साथ ही ये ऐप ये भी पता लगा सकता है कि कोई ऐप अचानक से फोन की बैटरी खाने लगे, बैकग्राउंड में जरूरत से ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल करे या प्रोसेसर पर ज्यादा दबाव डाले तो इसपर भी ये ऐप नजर रखता है.

बैटरी और परफॉर्मेंस की समस्या में मिलेगी मदद

आपको बता दें कि स्मार्टफोन में अचानक बैटरी तेजी से खत्म होना, फोन का गर्म होना या बैकग्राउंड में किसी ऐप का जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना एक नॉर्मस समस्या बन चुकी है. अब इस ऐप की मदद से इन समस्या का पहले से पता चल सकेगा और उसे ठीक करने की ओर जरूरी कदम भी उठाए जा सकेंगे.

हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि Android Pulse आपके फोन को खुद स्कैन करने वाला कोई नॉर्मस सिक्योरिटी ऐप है. यूजर को इसे खोलकर कोई स्कैन शुरू करने की जरूरत नहीं होती है. इसका काम पर्दे के पीछे रहकर सिस्टम को जानकारी उपलब्ध कराना है.

Play Store में कैसे देखें ये ऐप

आपको बता दें कि अगर आपको भी ये पता लगाना है कि आपके स्मार्टफोन में ये नया ऐप मौजूद है या नहीं तो इसे चेक करने का तरीका काफी आसान है. दरअसल, इसके लिए सबसे पहले आपको Play Store में जाना है और इसके बाद अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और Manage apps & device सेक्शन में जाएं.

यहां Manage ऑप्शन चुनने के बाद मौजूद अपडेट्स की लिस्ट देखें. अब अगर आपके डिवाइस के लिए Android Pulse का अपडेट आया होगा तो ये बाकी ऐप्स के साथ इस लिस्ट में दिखाई देता है.

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