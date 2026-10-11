Remove Grease From Walls Behind Gas Stove: अगर आप रोज घर में खाना बनाते हैं, तो गैस चूल्हे के आसपास की दीवार पर तेल और चिकनाई जमना आम बात है. खासकर जब घर में अक्सर तलने का काम होता है, तो तेल के छोटे-छोटे छींटे चूल्हे से निकलकर आसपास की दीवार तक पहुंच जाते हैं. शुरुआत में ये दाग बहुत हल्के नजर आते हैं, लेकिन समय के साथ इन पर धूल और गंदगी चिपकने लगती है. इसके बाद दीवार पर एक चिपचिपी परत जम जाती है, जिसे साफ करना आसान नहीं होता.

ऐसे में दीवार को जोर-जोर से रगड़ने की गलती न करें. ज्यादा रगड़ने से खासकर हल्के या मैट पेंट वाली दीवार का रंग खराब हो सकता है. चिकनाई हटाने के लिए हमेशा हल्के हाथ से सफाई शुरू करें और पहले यह देखें कि दीवार पर किस तरह का पेंट या फिनिश है.

ताजा तेल के दाग हैं तो गर्म पानी से करें शुरुआत

अगर खाना बनाते समय दीवार पर अभी-अभी तेल के छींटे पड़े हैं, तो उन्हें तुरंत साफ करना सबसे आसान तरीका है. इसके लिए एक साफ कपड़े को हल्के गर्म पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें. इसके बाद दीवार पर पड़े तेल के छींटों को धीरे-धीरे पोंछें. सिर्फ पानी से पुरानी चिकनाई पूरी तरह हटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ताजा तेल को तुरंत साफ करने से वह दीवार पर जमकर मोटी परत नहीं बनाएगा. रोज खाना बनाने के बाद चूल्हे के पीछे की दीवार को एक बार हल्के हाथ से पोंछने की आदत बना लें तो बाद में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.





डिश सोप से जमी चिकनाई होगी साफ

अगर दीवार पर चिकनाई थोड़ी पुरानी हो गई है, तो डिश सोप काम आ सकता है. डिश सोप का इस्तेमाल आमतौर पर तेल और चिकनाई हटाने के लिए किया जाता है, इसलिए दीवार पर जमी हल्की ग्रीस के लिए भी यह एक आसान विकल्प है. एक कटोरी में गर्म पानी लें और उसमें डिश सोप की कुछ बूंदें डालें. अब माइक्रोफाइबर कपड़े को इसमें भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें. कपड़ा बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए. इसके बाद दीवार को हल्के हाथ से पोंछें.

चिकनाई को हटाने के लिए बार-बार जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. कपड़े को धीरे-धीरे चलाएं और साबुन को कुछ देर चिकनाई पर काम करने दें. इसके बाद साफ और हल्के गीले कपड़े से दीवार को दोबारा पोंछें, ताकि साबुन की परत वहां न रह जाए.





मैट पेंट वाली दीवार पर रखें खास ध्यान

अगर चूल्हे के पीछे की दीवार पर मैट या फ्लैट पेंट लगा है, तो ज्यादा रगड़ने से बचें. इस तरह के पेंट पर ज्यादा दबाव डालने से रंग हल्का पड़ सकता है या उस जगह चमकदार निशान दिखाई दे सकता है. ऐसी दीवार पर बहुत कम पानी का इस्तेमाल करें और पहले किसी ऐसी जगह पर यह तरीका आजमाएं, जो आसानी से नजर नहीं आती. अगर दीवार पर वॉलपेपर लगा है, तो पहले यह पता करें कि वह वॉशेबल है या नहीं. ज्यादा पानी वॉलपेपर के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

बहुत पुरानी चिकनाई के लिए डिग्रीजर

अगर डिश सोप से भी चिकनाई नहीं निकल रही है, तो किचन डिग्रीजर का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन डिग्रीजर को सीधे दीवार पर स्प्रे करने के बजाय पहले माइक्रोफाइबर कपड़े पर लगाएं. इसके बाद उस कपड़े से चिकनाई वाली जगह को साफ करें. डिग्रीजर को थोड़ी देर काम करने दें और फिर ऊपर से नीचे की दिशा में धीरे-धीरे पोंछें. सफाई के बाद साफ, हल्के गीले कपड़े से दीवार को जरूर पोंछें. ऐसा करने से क्लीनर का बचा हुआ हिस्सा दीवार पर नहीं रहेगा. अगर क्लीनर की परत वहीं रह गई तो वह आगे धूल और चिकनाई को चिपकाने का काम कर सकती है.

बेकिंग सोडा से हटाएं जिद्दी दाग

अगर चिकनाई बहुत पुरानी और जमी हुई है, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसके लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसे चिकनाई वाले दाग पर लगाएं और करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम कपड़े से इसे धीरे-धीरे साफ करें. ज्यादा जोर से रगड़ने से बचें. सफाई के बाद एक साफ गीले कपड़े से बेकिंग सोडा के अवशेष भी हटा दें.

सिरका इस्तेमाल करते समय सावधानी जरूरी

चिकनाई हटाने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल भी कुछ सतहों पर किया जा सकता है. लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले दीवार के किसी छिपे हुए हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें. खासकर मैट पेंट या नाजुक फिनिश वाली दीवार पर सिरका इस्तेमाल करते समय सावधानी रखें. टाइल या चमकदार और अच्छी तरह सील की गई सतहों पर पतला किया हुआ सफेद सिरका इस्तेमाल किया जा सकता है. सफाई के बाद सतह को साफ पानी से पोंछना जरूरी है.

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दीवार को दोबारा चिकना होने से कैसे बचाएं?

चूल्हे के पीछे की दीवार पर चिकनाई जमा होने से रोकने का सबसे आसान तरीका है कि तेल के छींटे पड़ने के बाद उन्हें उसी समय साफ कर दिया जाए. खाना बनाने के बाद कुछ मिनट निकालकर चूल्हे के आसपास की दीवार को हल्के गीले कपड़े से पोंछें. सबसे जरूरी बात यह है कि चिकनाई साफ करने के लिए शुरुआत में ही बहुत तेज केमिकल या ज्यादा रगड़ का इस्तेमाल न करें. पहले गर्म पानी और डिश सोप जैसे हल्के तरीके आजमाएं. अगर इससे दाग न हटे तभी जरूरत के हिसाब से डिग्रीजर या बेकिंग सोडा जैसे विकल्प इस्तेमाल करें. इससे दीवार की फिनिश को नुकसान पहुंचाए बिना जमी चिकनाई को साफ करने में मदद मिल सकती है.

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