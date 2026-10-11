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हिंदी न्यूज़शिक्षा70 साल से ज्यादा उम्र के लोग दे रहे नीट, अब तय होगी एज लिमिट!

70 साल से ज्यादा उम्र के लोग दे रहे नीट, अब तय होगी एज लिमिट!

नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उम्र को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है. उम्मीदवार कितनी भी बार नीट यूजी दे सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 11 Oct 2026 08:43 AM (IST)
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मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उम्र को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. फिलहाल इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है. उम्मीदवार कितनी भी बार नीट यूजी दे सकते हैं. इसी वजह से 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. अब संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से नीट यूजी समेत प्रमुख परीक्षाओं के लिए उम्र और प्रयासों की उचित सीमा तय करने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा है. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों के सदस्य स्थायी समिति ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधारों को लेकर अपनी 382वीं भी रिपोर्ट पेश की है.

संसदीय समिति के अनुसार नीट यूजी में फिलहाल उम्मीदवारों की परीक्षा देने की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है. इसके अलावा अधिकतम उम्र की कोई सीमा भी तय नहीं है. रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यवस्था के कारण 70 साल से ज्यादा उम्र के उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. समिति ने शिक्षा मंत्रालय से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर विचार करने की सिफारिश की है. रिपोर्ट के अनुसार नीट यूजी सहित सभी प्रमुख परीक्षाओं के लिए उम्र और प्रयासों की उचित सीमा तय करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए. फिलहाल नीट यूजी में ऐसी कोई सीमा नहीं है, जबकि जेईई एडवांस में उम्मीदवारों की उम्र के आधार पर पात्रता तय होती है. इस परीक्षा में उम्मीदवार लगातार 2 वर्ष और अधिकतम 2 बार शामिल हो सकते हैं.

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पहले भी तय की गई थी उम्र

नीट यूजी में उम्र और प्रयासों की सीमा का मुद्दा पहले भी उठ चुका है. 2017 में केंद्र सरकार ने परीक्षा के लिए अधिकतम 3 प्रयास का नियम लागू किया था. साथ ही सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 25 साल और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 30 साल उम्र सीमा तय की थी. हालांकि इस साल उम्र सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया. इसके बाद अदालत ने मामला लंबित रहने के दौरान 25 और उससे ज्यादा उम्र के उम्मीदवारों को नीट यूजी 2019 के लिए अस्थायी रूप से आवेदन करने की अनुमति दी थी. बाद में एनएमसी ने मार्च 2022 में नीट यूजी से अधिकतम आयु सीमा हटा दी. इसके बाद से उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की कोई सीमा नहीं है.

 परीक्षा CBT मोड में करने की सिफारिश

संसदीय समिति ने नीट यूजी की परीक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर भी सुझाव दिए. समिति ने परीक्षा को पेन पेपर मॉडल से कंप्यूटर आधारित मोड में बदलने की योजना का समर्थन किया है. हालांकि उसने कहा है कि यह बदलाव करने से पहले जरूरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाना चाहिए. इस रिपोर्ट में खास तौर पर टियर- 2 और टियर-2 शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करने पर जोर दिया है. समिति ने सुझाव दिया है कि नीट यूजी के लिए बनाए जाने वाले सभी परीक्षा केंद्र केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व में होने चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया कि निजी संस्थाओं को उप-ठेके के आधार पर परीक्षा केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने से परीक्षा की सुरक्षा कमजोर हो सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Oct 2026 08:43 AM (IST)
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