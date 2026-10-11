ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफिर वापस आएगा Orkut, फाउंडर ने कर दिया ऐलान!

फिर वापस आएगा Orkut, फाउंडर ने कर दिया ऐलान!

एक समय युवाओं के बीच लोकप्रिय रहा Orkut एक बार फिर चर्चा में है. Orkut के फाउंडर एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. जानिए क्या वाकई Orkut की वापसी होने वाली है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Oct 2026 08:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 2026 तक सच्ची दोस्ती, भरोसे वाला मंच होगा.

आज सोशल मीडिया पर क्या देखना है, किसकी पोस्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और कौन-सा वीडियो वायरल होगा? इसका फैसला काफी हद तक एल्गोरिदम करते हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब इंटरनेट पर दोस्त बनाना, स्कूल-कॉलेज के साथियों से दोबारा जुड़ना और अपनी पसंद के लोगों के साथ बातचीत करना ही सोशल नेटवर्किंग का सबसे बड़ा हिस्सा था. उस दौर में Orkut युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था. अब Orkut के फाउंडर Orkut Buyukkokten ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते हैं, जहां लाइक्स और एल्गोरिदम की जगह लोगों के बीच सच्ची दोस्ती और जुड़ाव पर ज्यादा ध्यान दिया जाए. 

 क्या Orkut की हो सकती है वापसी?

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
FOR MORNING: बिना इंटरनेट चैटिंग कराने वाले ये ऐप होंगे बंद, सरकार ने दिया आदेश
बिना इंटरनेट चैटिंग कराने वाले ये ऐप होंगे बंद, सरकार ने दिया आदेश
टेक्नोलॉजी
किस तरह के ऐप्स ज्यादा डाउनलोड कर रहे लोग? चौंका देंगी ये डिटेल्स
किस तरह के ऐप्स ज्यादा डाउनलोड कर रहे लोग? चौंका देंगी ये डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
केबल लगाने से कहीं ज्यादा काम करता है Type-C पोर्ट, जानें कैसे
केबल लगाने से कहीं ज्यादा काम करता है Type-C पोर्ट, जानें कैसे
टेक्नोलॉजी
दुनिया के साथ 6G की रेस में भारत, Jio ने जताई शुरुआती रोलआउट की उम्मीद
दुनिया के साथ 6G की रेस में भारत, Jio ने जताई शुरुआती रोलआउट की उम्मीद

Orkut की वेबसाइट orkut.com पर लोगों को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है. इसमें उन लोगों से सपोर्ट मांगा जा रहा है, जो एक ऐसे सोशल नेटवर्क की वापसी चाहते हैं, जहां असली लोग जुड़ें और बातचीत में अपनापन हो. वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इस पहल के सपोर्ट में 115 देशों के 2.60 लाख से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं, हालांकि अभी इसे Orkut के नए प्लेटफॉर्म की आधिकारिक लॉन्चिंग नहीं माना जा सकता है, फिलहाल वेबसाइट पर लोगों को इस अभियान से जुड़ने और अपना सपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा जा रहा है. 

AI कंटेंट और एल्गोरिदम पर क्यों उठाए सवाल?

Orkut के फाउंडर के मुताबिक, सोशल मीडिया अब लोगों को जोड़ने की जगह उन्हें ज्यादा देर तक ऐप पर बिजी रखने और विज्ञापनों के जरिए कमाई करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है. उन्होंने कहा कि AI से बनने वाली पोस्ट, डीपफेक वीडियो, बॉट्स और अपने आप काम करने वाले AI एजेंट्स सोशल मीडिया को तेजी से बदल रहे हैं. उनके अनुसार, AI भले ही नया कंटेंट बना सकता है, लेकिन इंसानों के बीच दोस्ती और आपसी जुड़ाव की जगह नहीं ले सकता है. 
 
यह भी पढ़ें - Snapdragon चिप और 8,400mAh बैटरी, iQOO 16 की भारत में एंट्री करीब?

भारत में क्यों लोकप्रिय था Orkut?

साल 2006 के आसपास भारत में Orkut की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी थी. इस प्लेटफॉर्म पर लोग पुराने दोस्तों से जुड़ते थे और क्रिकेट, बॉलीवुड, खेलों सहित अपनी पसंद के विषयों पर कम्युनिटी बनाते थे. इसके स्क्रैप्स, टेस्टिमोनियल्स और पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल जैसे फीचर्स ऑनलाइन बातचीत को अलग अंदाज देते थे. 24 जनवरी 2004 को शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म ने भारत और ब्राजील में बड़ी संख्या में यूजर्स जुटाए. वहीं बाद में Facebook से बढ़ते कॉम्पीटिशन के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी. Google ने 2014 में इसे बंद करने की घोषणा की और 30 सितंबर 2014 को Orkut पूरी तरह बंद हो गया. 

क्या पुराने Orkut जैसा एक्सपीरियंस फिर मिलेगा?

साल 2022 में Orkut की वेबसाइट दोबारा एक्टिव हुई थी, जिससे इसकी वापसी को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं. अब 2026 में Orkut के फाउंडर एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में जुटे हैं, जहां दोस्ती, भरोसे और सही बातचीत को प्रेफरेंस मिले, हालांकि नए प्लेटफॉर्म की लॉन्च डेट या उसके फीचर्स को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

यह भी पढ़ें - घर में सबसे ज्यादा बिजली कौन खर्च करता है? इन Appliances पर दें ध्यान

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Orkut TECH NEWS HINDI Orkut Comeback
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
FOR MORNING: बिना इंटरनेट चैटिंग कराने वाले ये ऐप होंगे बंद, सरकार ने दिया आदेश
बिना इंटरनेट चैटिंग कराने वाले ये ऐप होंगे बंद, सरकार ने दिया आदेश
टेक्नोलॉजी
किस तरह के ऐप्स ज्यादा डाउनलोड कर रहे लोग? चौंका देंगी ये डिटेल्स
किस तरह के ऐप्स ज्यादा डाउनलोड कर रहे लोग? चौंका देंगी ये डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
केबल लगाने से कहीं ज्यादा काम करता है Type-C पोर्ट, जानें कैसे
केबल लगाने से कहीं ज्यादा काम करता है Type-C पोर्ट, जानें कैसे
टेक्नोलॉजी
दुनिया के साथ 6G की रेस में भारत, Jio ने जताई शुरुआती रोलआउट की उम्मीद
दुनिया के साथ 6G की रेस में भारत, Jio ने जताई शुरुआती रोलआउट की उम्मीद
Advertisement

वीडियोज

CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
दिल्ली NCR
दिल्ली: गुरुद्वारे में नारेबाजी पर भड़के कपिल मिश्रा, कहा- केजरीवाल माफी मांगें
दिल्ली: गुरुद्वारे में नारेबाजी पर भड़के कपिल मिश्रा, कहा- केजरीवाल माफी मांगें
विश्व
पाकिस्तान में ईसाई परिवार पर हमला! ईशनिंदा के आरोप में घर और दुकान में लगाई आग
पाकिस्तान में ईसाई परिवार पर हमला! ईशनिंदा के आरोप में घर और दुकान में लगाई आग
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? इस बार क्या है नया; जानें A टू Z डिटेल्स
रणजी ट्रॉफी में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? इस बार क्या है नया; जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन, साथ में दिखीं गर्लफ्रेंड
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन, साथ में दिखीं गर्लफ्रेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR में कटे 85854 वोटरों के नाम? आयोग ने इस मामले पर दी सफाई
यूपी: SIR में कटे 85854 वोटरों के नाम? आयोग ने इस मामले पर दी सफाई
Home Tips
Soft Roti Making Tips: तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक
तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक
एग्रीकल्चर
गन्ने का दाम बढ़कर 425 रुपये हुआ, किन किसानों को मिलेगा फायदा?
गन्ने का दाम बढ़कर 425 रुपये हुआ, किन किसानों को मिलेगा फायदा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget