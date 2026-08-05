मेमोरी चिप संकट का असर अब कैमरा पर भी, सैमसंग ने लिया बड़ा फैसला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेमोरी चिप संकट से गैलेक्सी S27 अल्ट्रा में बदलाव संभव।

एस27 अल्ट्रा से 10MP टेलीफोटो कैमरा हट सकता है।

बढ़ती लागत घटाने व कीमतें स्थिर रखने का प्रयास।

गैलेक्सी S27 सीरीज में नया 'प्रो' मॉडल जुड़ेगा।

Samsung Galaxy S27 Ultra: मेमोरी चिप क्राइसिस ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को बुरी तरह प्रभावित किया है. स्टोरेज और मेमोरी चिप्स की सप्लाई पर्याप्त न होने के कारण कंपनियों को अपने प्लान बदलने पड़े हैं और इसका सीधा असर ग्राहकों पर आया है. अपनी लागत पूरी करने के लिए या तो कंपनियां फोन के दाम बढ़ा रही हैं या फिर लागत कम रखने के लिए फीचर्स में कटौती की जा रही है. अभी तक इसका ज्यादा प्रभाव एंट्री और मिड लेवल के फोन पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब फ्लैगशिप फोन भी इससे बचते नजर नहीं आ रहे. एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप फोन Galaxy S27 Ultra में एक कैमरा कम किया जा सकता है. यानी चार कैमरा सेटअप के साथ आने वाला अल्ट्रा मॉडल अगले साल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हो सकता है.

सैमसंग ने इस कारण बदली स्ट्रैटजी

सैमसंग ने इस साल Galaxy S26 Ultra को क्वाड कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया था, लेकिन अब मेमोरी क्राइसिस के चलते कंपनी के लिए इस स्ट्रैटजी के साथ आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा है. सैमसंग पहले ही अपने कई मॉडल्स के दाम बढ़ा चुकी है और अब बजट लाइनअप के मॉडल भी महंगे किए जाने की संभावना है. इसी बीच यह जानकारी सामने आई है कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप मॉडल के फीचर में भी एडजस्टमेंट करने पर विचार कर रही है.

तीन कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च हो सकता है Galaxy S27 Ultra



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले साल फरवरी में लॉन्च होने वाला फ्लैगशिप मॉडल Galaxy S27 Ultra 4 की बजाय तीन कैमरों के साथ लॉन्च होगा. इससे 10MP वाला 3x टेलीफोटो कैमरा हटाया जा सकता है. अगर ये दावा सच साबित होता है तो S27 Ultra 200MP के प्राइमरी कैमरा, 50MP के अल्ट्रा वाइड सेंसर और 50MP के 5x टेलीफोटो सेंसर के साथ मार्केट में दस्तक देगा. इसी के साथ यह गैलेक्सी एस सीरीज का पहला ऐसा मॉडल होगा, जिसके रियर में तीन कैमरा होंगे. बता दें कि सैमसंग अपने अल्ट्रा मॉडल में कई सालों से दो टेलीफोटो कैमरा सेंसर इस्तेमाल करती आई है. इससे यूजर्स को अलग-अलग लेवल के ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिलता है. अब इसमें से एक सेंसर को हटाने की बात चल रही है.

कीमत कम रखने की है कोशिश

पिछले कुछ समय से स्टोरेज और मेमोरी चिप्स का भयानक संकट चल रहा है. अब मेमोरी चिप खरीदने के लिए कंपनियों को कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जिससे उनके लिए फोन बनाना महंगा हो गया है. इस वजह से फोन के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इस प्राइस हाइक को रोकने के लिए कंपनियां फीचर्स में कटौती कर रही है. इसी सिलसिले में सैमसंग ने एक कैमरा सेंसर कम करने की योजना बनाई है. इससे मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम पड़ेगी और कंपनी मेमोरी चिप की लागत को यहां एडजस्ट कर पाएगी. गौरतलब है कि सैमसंग की Galaxy S सीरीज का अल्ट्रा मॉडल सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन में शामिल है. इस कारण सैमसंग कीमतों में ज्यादा इजाफा कर ग्राहकों को इससे दूर नहीं जाने देना चाहती.

Galaxy S सीरीज में जुड़ेगा यह नया मॉडल



सैमसंग अपनी Galaxy S सीरीज में अब तक स्टैंडर्ड, प्लस और अल्ट्रा वेरिएंट लॉन्च करती आई है. अगले साल इस लाइनअप में चौथा मॉडल भी शामिल हो सकता है, जिसे Galaxy S27 Pro नाम दिया गया है. सैमंसग इसे S27 Plus और Galaxy S27 Ultra के बीच प्लेस करने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.5 इंच की स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से बड़ी, जबकि अल्ट्रा मॉडल से छोटी होगी. इसमें 200MP का प्राइमरी और 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर वाला कैमरा सेटअप और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का सेंसर दिया जा सकता है. इस फोन को अगले साल जनवरी या फरवरी में Galaxy S27 सीरीज के बाकी मॉडल्स के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

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