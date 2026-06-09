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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने

Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने

Samsung Galaxy S27 Pro: सैमसंग की फ्लैगशिप लाइनअप में अगले साल एक और मॉडल Galaxy S27 Pro शामिल हो सकता है. इसे प्लस और अल्ट्रा मॉडल के बीच प्लेस किया जाएगा.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 12:57 PM (IST)
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  • सैमसंग S27 लाइनअप में S27 Pro मॉडल जोड़ेगा।
  • S27 प्रो में 5000mAh बैटरी, 6.5 इंच डिस्प्ले मिलेगी।
  • इसमें S27 अल्ट्रा जैसा 200MP मुख्य कैमरा होगा।

Samsung Galaxy S27 Pro: सैमसंग अपनी फ्लैगशिप लाइनअप में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है. अभी तक कंपनी Galaxy S सीरीज में स्टैंडर्ड, प्लस और अल्ट्रा वेरिएंट लॉन्च करती है. अब ताजा लीक्स में दावा किया जा रहा है कि अगले साल Galaxy S27 लाइनअप में चौथा मॉडल भी शामिल हो सकता है, जिसे Galaxy S27 Pro नाम दिया गया है. सैमंसग इसे S27 Plus और Galaxy S27 Ultra के बीच प्लेस करने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है. ताजा रिपोर्ट में इस मॉडल की बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले से जुड़ी जानकारी सामने आई है.

Galaxy S27 Pro: बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy S27 Pro में 5,000mAh की बैटरी दी जा सकती है. उम्मीद है कि Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर के कारण इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और यह स्ट्रॉन्ग पावर बैकअप दे पाएगी. अगर डिस्प्ले साइज की बात करें तो इसमें  6.5 इंच की स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. यह बेस मॉडल से बड़ी, जबकि अल्ट्रा मॉडल से छोटी होगी. इसके जरिए सैमसंग उन ग्राहकों को टारगेट करना चाह रही है, जिन्हें अल्ट्रा मॉडल का साइज ज्यादा बड़ा लगता है और जो एक छोटे साइज वाले फोन मे फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस चाहते हैं. इसे अल्ट्रा मॉडल का लाइट वर्जन कहने की बजाय कॉम्पैक्ट प्रीमियम फोन के तौर पर पहचान देने की कोशिश है. 

अल्ट्रा मॉडल के बराबर हो सकता है प्राइमरी कैमरा

लीक्स में दावा किया गया है कि यह फोन कई हाई-एंड कैमरा फीचर के साथ लॉन्च हो सकता है. इसमें S27 Ultra वाला प्राइमरी कैमरा हार्डवेयर मिलने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि यह 200MP के प्राइमरी और 50MP के अल्ट्रावाइड कैमरा के साथ लॉन्च होगा. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का सेंसर दिया जा सकता है. टेलीफोटो सेंसर के मामले में यह अल्ट्रा मॉडल से पीछे रहेगा. सैमसंग जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि अल्ट्रा और प्रो मॉडल के बीच कुछ स्पष्ट अंतर रहें.

ये हो सकते हैं Galaxy S27 Pro के बाकी स्पेसिफिकेशंस

स्पेसिफिकेशंस के मामले में यह फोन किसी से कम नहीं होगा. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह फोन 12GB रैम और 256GB बेस स्टोरेज के साथ आएगा. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C और वायर्ड चार्जिंग के लिए 60W की चार्जिंग स्पीड मिल सकती है. इस फोन को अगले साल जनवरी या फरवरी में Galaxy S27 सीरीज के बाकी मॉडल्स के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 09 Jun 2026 12:56 PM (IST)
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