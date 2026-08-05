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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीzzCan Torch Charge Solar Panel: धूप और टॉर्च में क्या फर्क, जानें कैसे चार्ज होता है सोलर पैनल?

zzCan Torch Charge Solar Panel: धूप और टॉर्च में क्या फर्क, जानें कैसे चार्ज होता है सोलर पैनल?

Can Torch Charge Solar Panel: सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली कैसे बनाता है, टॉर्च की रोशनी से चार्ज क्यों नहीं होता और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण समझें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 05 Aug 2026 07:10 AM (IST)
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Can Torch Charge Solar Panel: हम सबने सोलर पैनल को छतों पर लगा हुआ देखा है. यह दिन में सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर  अगर आप रात में टार्च की रोशनी सोलर पैनल पर डालें, तो वह चार्ज होता है या नहीं. इसका जवाब है नहीं, टार्च की रोशनी से सोलर पैनल चार्ज नहीं होता है. लेकिन ऐसा होता क्यों है? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब विज्ञान की एक खास बात से जुड़ा है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.  

सोलर पैनल कैसे काम करता है?

सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि आखिर सोलर पैनल काम कैसे करता है, ऐसे में आपको बता दें कि सोलर पैनल के अंदर छोटे-छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें सोलर सेल कहते हैं. ये सेल जिस खास पदार्थ से बने होते हैं उसका नाम सिलिकॉन होता है. 

जब सूरज की रोशनी इन सेल पर पड़ती है तो रोशनी के छोटे-छोटे कण, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, सिलिकॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं. इस टक्कर से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटकर बहने लगते हैं, और यही बहाव बिजली बनाता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए फोटॉन के पास एक तय मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए. सूरज की रोशनी में यह ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है, क्योंकि सूरज बहुत तेज और शक्तिशाली रोशनी देता है. यही वजह है कि सोलर पैनल दिन में अच्छी तरह और ज्यादा मात्रा में बिजली बनाता है. 

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टार्च की रोशनी में क्या कमी है?

इस जानकारी के बाद ये सवाल आता है कि आखिर टार्च की रोशनी में क्या कमी है. ऐसे में आपको बता दें कि टार्च की रोशनी भी दिखने में उजाला ही लगती है, लेकिन इसकी ऊर्जा सूरज की रोशनी से बहुत कम होती है. टार्च एक छोटी बैटरी से चलती है, और वे बहुत कम ऊर्जा वाली रोशनी छोड़ता है.  

जब यह कमजोर रोशनी सोलर पैनल पर पड़ती है, तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वह सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को ठीक से हटा सके.  इसके अलावा टार्च की रोशनी पूरी तरह से सोलर पैनल पर फैल भी नहीं पाती है, जबकि सूरज की रोशनी पूरे पैनल पर एक साथ फैलती है. इसलिए टार्च से सोलर पैनल इतना कमजोर चार्ज होता है कि वह लगभग न के बराबर होता है. 

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Published at : 05 Aug 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS Electricity Generation With Solar Panel
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