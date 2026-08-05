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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPIB Fact Check : 22 हजार लगाओ, 30 लाख पाओ? वित्त मंत्री का AI वीडियो, PIB ने खोली पोल

PIB Fact Check : 22 हजार लगाओ, 30 लाख पाओ? वित्त मंत्री का AI वीडियो, PIB ने खोली पोल

PIB Fact Check : वीडियो में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कथित तौर पर इस निवेश योजना का समर्थन करते हुए दिखाया गया है.इस दावे को देखकर कई लोग इसे सच मान रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Aug 2026 07:35 AM (IST)
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PIB Fact Check : सोशल मीडिया पर इन दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केवल 22 हजार रुपये का निवेश करके हर महीने 30 लाख रुपये तक कमाए जा सकते हैं. वीडियो में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कथित तौर पर इस निवेश योजना का समर्थन करते हुए दिखाया गया है. इस दावे को देखकर कई लोग इसे सच मान रहे हैं. हालांकि, सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस वायरल वीडियो की सच्चाई सामने रखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. 

क्या है वायरल दावा?

वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 22 हजार रुपये का शुरुआती निवेश करने पर व्यक्ति हर दिन 1 लाख रुपये और हर महीने 30 लाख रुपये तक कमा सकता है. वीडियो में यह भी कहा गया है कि यह कोई विज्ञापन नहीं बल्कि सरकार की गारंटी है और देश का कोई भी बैंक इस योजना के जरिए भुगतान करेगा. वीडियो में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस कथित निवेश योजना का समर्थन करते हुए दिखाया गया है, जिससे इसे असली साबित करने की कोशिश की गई है. 

PIB Fact Check ने क्या बताया?

PIB Fact Check ने इस वायरल दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है. एजेंसी के मुताबिक, यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किया गया है.  PIB ने साफ कहा है कि न तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और न ही भारत सरकार ने किसी भी ऐसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी है, रजिस्टर किया है या उसका प्रचार किया है. 
 
कैसे लोगों को बनाया जा रहा है निशाना?

PIB Fact Check के अनुसार, ठग अब AI से बनाए गए वीडियो, फर्जी बयान और बड़े मुनाफे के झूठे वादों का इस्तेमाल कर लोगों को निवेश के नाम पर ठगने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे वीडियो इस तरह तैयार किए जाते हैं कि पहली नजर में असली लगते हैं, जिससे लोग आसानी से उनके झांसे में आ सकते हैं. 

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निवेश करने से पहले क्या करें?

PIB Fact Check ने लोगों से अपील की है कि किसी भी निवेश योजना पर भरोसा करने से पहले उसकी जानकारी आधिकारिक स्रोतों से जरूर जांच लें. केवल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो या पोस्ट देखकर पैसे निवेश न करें और न ही अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी किसी अनजान प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करें. 

फेक वीडियो की कहां करें रिपोर्ट?

अगर आपको इस तरह का कोई फेक या AI से बनाया गया वीडियो दिखाई देता है, तो उसकी जानकारी PIB Fact Check को दी जा सकती है. इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 8799711259 या ईमेल factcheck@pib.gov.in पर जानकारी भेज सकते हैं.
PIB का कहना है कि ऐसे फर्जी वीडियो और निवेश योजनाओं की रिपोर्ट करके ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत जानकारी फैलने से रोका जा सकता है. 

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Published at : 05 Aug 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
PIB Fact Check Deepfake Video PIB Fact Check Nirmala Sitharaman Nirmala Sitharaman AI Video
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