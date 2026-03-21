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Samsung Galaxy S26 Ultra Vs Xiaomi 17 Ultra: आज के अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में दो बड़े नाम चर्चा में हैं Samsung Galaxy S26 Ultra और Xiaomi 17 Ultra. दोनों फोन हाई-एंड फीचर्स, पावरफुल प्रोसेसर और शानदार कैमरा के साथ आते हैं लेकिन इनकी सोच थोड़ी अलग है. एक तरफ सैमसंग अपने भरोसेमंद सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम पर जोर देता है वहीं शाओमी हार्डवेयर और कैमरा इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान देता है. ऐसे में सही फोन का चुनाव आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है.

परफॉर्मेंस और हार्डवेयर

दोनों स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है जो फिलहाल सबसे तेज मोबाइल चिपसेट में से एक माना जाता है. Samsung Galaxy S26 Ultra में 12GB और 16GB RAM के विकल्प मिलते हैं जबकि Xiaomi 17 Ultra अक्सर 16GB RAM से शुरू होता है और ज्यादा स्टोरेज के साथ उपलब्ध है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में दोनों फोन लगभग समान प्रदर्शन देते हैं. भारी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स चलाने में दोनों ही डिवाइस बेहद स्मूद अनुभव देते हैं.

डिस्प्ले क्वालिटी

Samsung अपने डिस्प्ले के लिए हमेशा जाना जाता है. Galaxy S26 Ultra में 6.9-इंच का Dynamic AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ नई Privacy Display तकनीक भी मिलती है. यह फीचर साइड से देखने पर स्क्रीन की जानकारी को छिपाने में मदद करता है. दूसरी ओर Xiaomi 17 Ultra में भी 6.9-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है लेकिन कंपनी इसमें ज्यादा ब्राइटनेस और रंगों की गहराई पर ध्यान देती है.

कुल मिलाकर दोनों स्क्रीन शानदार हैं सैमसंग बेहतर कलर ट्यूनिंग और आउटडोर विजिबिलिटी देता है जबकि शाओमी ज्यादा ब्राइट और सिनेमैटिक अनुभव देने की कोशिश करता है.

कैमरा सेटअप

कैमरा सेक्शन में दोनों फोन अलग-अलग रणनीति अपनाते हैं. Galaxy S26 Ultra में 200MP का मुख्य कैमरा दिया गया है जिसके साथ अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस भी मिलते हैं. इसमें 5x ऑप्टिकल जूम और एडवांस जूम क्षमताएं भी शामिल हैं.

वहीं Xiaomi 17 Ultra में Leica के साथ मिलकर तैयार किया गया कैमरा सिस्टम मिलता है. इसमें 1-इंच का बड़ा मुख्य सेंसर और 200MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है जो लंबी दूरी के जूम और बेहतर फोटो क्वालिटी के लिए जाना जाता है. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए Xiaomi का कैमरा सिस्टम खास तौर पर आकर्षक हो सकता है.

बैटरी और चार्जिंग

बैटरी के मामले में Xiaomi थोड़ा आगे दिखाई देता है. Xiaomi 17 Ultra में 6000mAh की बड़ी बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग मिलती है. इसके मुकाबले Galaxy S26 Ultra में 5000mAh बैटरी और 65W चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. हालांकि सैमसंग का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बैटरी बैकअप को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है.

सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम

सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में सैमसंग की बढ़त साफ दिखाई देती है. Galaxy S26 Ultra में Android 16 के साथ One UI 8.5 मिलता है और कंपनी लगभग सात साल तक अपडेट देने का वादा करती है. वहीं Xiaomi का HyperOS काफी बेहतर हुआ है लेकिन अपडेट और सॉफ्टवेयर स्थिरता के मामले में सैमसंग अभी भी थोड़ा आगे माना जाता है. साथ ही सैमसंग में S Pen सपोर्ट और Galaxy इकोसिस्टम जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं जो इसे अलग बनाती हैं.

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