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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC सर्विस के नाम पर कहीं आपसे धोखा तो नहीं हो रहा? ठंडी हवा पाने से पहले टेक्नीशियन से जरूर चेक करवाएं ये 6 जरूरी चीजें

AC सर्विस के नाम पर कहीं आपसे धोखा तो नहीं हो रहा? ठंडी हवा पाने से पहले टेक्नीशियन से जरूर चेक करवाएं ये 6 जरूरी चीजें

AC Service: उत्तर भारत में जैसे ही गर्मी दस्तक देती है, घर और ऑफिस में एयर कंडीशनर किसी राहत से कम नहीं लगता.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Mar 2026 08:12 AM (IST)
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AC Service: उत्तर भारत में जैसे ही गर्मी दस्तक देती है, घर और ऑफिस में एयर कंडीशनर किसी राहत से कम नहीं लगता. लेकिन अक्सर लोग तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक AC में दिक्कत न आ जाए जैसे ठंडक कम होना, अजीब आवाज आना या फिर पानी टपकना. यही गलती बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है.

नियमित सर्विसिंग क्यों है बेहद जरूरी?

अगर आप चाहते हैं कि आपका AC पूरे सीजन बढ़िया काम करे तो समय-समय पर उसकी सर्विसिंग कराना जरूरी है. इससे कूलिंग बेहतर रहती है बिजली की खपत कम होती है और मशीन की उम्र भी बढ़ जाती है. गर्मी अपने चरम पर पहुंचने से पहले AC की जांच करवा लेना समझदारी भरा कदम है.

एयर फिल्टर की सफाई

AC का एयर फिल्टर हवा को साफ रखने का काम करता है और धूल-मिट्टी को अंदर जाने से रोकता है. लगातार इस्तेमाल के कारण इसमें गंदगी जमा हो जाती है जिससे एयरफ्लो रुक जाता है और कूलिंग धीमी पड़ जाती है. सर्विस के दौरान टेक्नीशियन फिल्टर को अच्छी तरह साफ करता है या जरूरत पड़ने पर बदल देता है. साफ फिल्टर से न सिर्फ ठंडक बढ़ती है बल्कि हवा भी ताजा और हेल्दी रहती है.

रेफ्रिजरेंट (AC गैस) की जांच

AC की ठंडक का असली राज उसके अंदर मौजूद गैस होती है. अगर इसका स्तर कम हो जाए तो कूलिंग पर सीधा असर पड़ता है. सर्विस के दौरान टेक्नीशियन खास डिवाइसों से गैस का प्रेशर चेक करता है और अगर कहीं लीकेज होता है तो उसे ठीक कर गैस को रीफिल करता है. सही मात्रा में गैस होने से AC तेज और प्रभावी कूलिंग देता है.

कंडेंसर और इवैपोरेटर कॉइल की सफाई

AC के अंदर मौजूद कॉइल्स गर्मी को बाहर निकालने का काम करते हैं. इन पर धूल जम जाने से हीट ट्रांसफर धीमा हो जाता है जिससे कूलिंग प्रभावित होती है. नियमित सफाई से ये कॉइल्स बेहतर तरीके से काम करते हैं और कम समय में कमरा ठंडा कर देते हैं. साथ ही बिजली की बचत भी होती है.

ड्रेन पाइप और पानी निकासी की जांच

AC हवा से नमी निकालता है, जिससे पानी बनता है जो ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकलता है. अगर पाइप में गंदगी या काई जमा हो जाए तो पानी बाहर जाने के बजाय अंदर ही टपकने लगता है. सर्विस के दौरान पाइप को साफ किया जाता है ताकि पानी सही तरीके से बाहर निकल सके और किसी तरह की लीकेज न हो.

इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और थर्मोस्टेट की जांच

ढीले तार, खराब सेंसर या कमजोर कैपेसिटर AC की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं और खतरा भी पैदा कर सकते हैं. इसलिए सर्विसिंग के समय सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेक किए जाते हैं. साथ ही थर्मोस्टेट को भी जांचा जाता है ताकि वह सही तापमान बनाए रखे. इससे AC बिना ज्यादा बिजली खर्च किए लगातार ठंडक देता है.

आउटडोर यूनिट की सफाई और जांच

AC का बाहरी हिस्सा यानी आउटडोर यूनिट धूल, पत्तों और मौसम के असर में रहता है. अगर इसके आसपास गंदगी जमा हो जाए तो हवा का प्रवाह रुक जाता है और कूलिंग कम हो जाती है. सर्विस के दौरान इसे साफ किया जाता है और आसपास की जगह भी खुली रखी जाती है ताकि हवा का सही प्रवाह बना रहे.

गर्मी आने से पहले सर्विस क्यों जरूरी?

अगर आप AC को तभी ठीक करवाते हैं जब वह खराब हो जाए, तो गर्मी के बीच में अचानक परेशानी झेलनी पड़ सकती है. पहले से सर्विस कराने पर AC बेहतर कूलिंग देता है बिजली बिल कम आता है और मशीन लंबे समय तक सही चलती है.

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Published at : 21 Mar 2026 08:12 AM (IST)
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