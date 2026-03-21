हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबिना इंटरनेट भी कर सकते हैं UPI पेमेंट, इस तरीके से चुटकियों में भेजे जाएंगे पैसे

बिना इंटरनेट भी कर सकते हैं UPI पेमेंट, इस तरीके से चुटकियों में भेजे जाएंगे पैसे

UPI Payment Without Internet: बिना इंटरनेट भी UPI से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है. यह फीचर USSD कोड के जरिए काम करता है और कुछ ही स्टेप्स में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

UPI Payment Without Internet: देश में पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन पेमेंट तेजी से बढ़ी है. सब्जीवाले से लेकर महंगे से महंगे शोरूम में अब लोग कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट को प्रेफर कर रहे हैं. ऑनलाइन पेमेंट आसान और सुरक्षित है. इसके लिए कैश साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होती. UPI के कारण यह और भी आसान हो गई है. आपके पास बस मोबाइल होना चाहिए और आप कहीं भी यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे. कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट की जा सकती है.

2022 में आया था फीचर

बड़े शहरों में इंटरनेट की दिक्कत नहीं होती, लेकिन सफर करते समय या रिमोट इलाको में कनेक्टिविटी से जुड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 2022 में बिना इंटरनेट UPI पेमेंट करने का तरीका लेकर आई थी. इसमें बिना इंटरनेट के चुटकियों में UPI पेमेंट की जा सकती है. यह फीचर मोबाइल डेटा और वाई-फाई की बजाय USSD कोड के जरिए काम करता है. 

बिना इंटरनेट कैसे होगी पेमेंट?

बिना इंटरनेट के UPI पेमेंट करने का तरीका एकदम आसान है. इसके लिए अपने फोन से *99# डायल करें. अब आपकी स्क्रीन पर एक मेनू ओपन होगा. इसमें पैसे भेजने का ऑप्शन सेलेक्ट करें और स्क्रीन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करते जाएं. इसमें आपको मोबाइल नंबर के जरिए पैसे भेजने का ऑप्शन दिखेगा. सामने वाले के मोबाइल नंबर टाइप करते ही उसका नाम स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे क्रॉस-चेक करें और अमाउंट डालकर पैसे भेज दें. इस तरह बिना इंटरनेट के आसानी से पेमेंट हो जाएगी.

इस बात का रखें ध्यान

यह ध्यान रखें कि इस फीचर को यूज करने के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है. ऐसा न होने पर पेमेंट नहीं हो पाएगी. कुछ मामलों में आधार कार्ड लिंकेज को भी जरूरी किया गया है. इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

ये भी पढ़ें-

कब उड़ेगी फ्लाइट? घर बैठे आईफोन पर ऐसे चलेगा पता, कोई ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं

Published at : 21 Mar 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Internet Tips And Tricks UPI Payment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
बिना इंटरनेट भी कर सकते हैं UPI पेमेंट, इस तरीके से चुटकियों में भेजे जाएंगे पैसे
बिना इंटरनेट भी कर सकते हैं UPI पेमेंट, इस तरीके से चुटकियों में भेजे जाएंगे पैसे
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S26 Ultra Vs Xiaomi 17 Ultra! कौन सा फ्लैगशिप फोन देता है सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, कंपेरिजन से समझें सब कुछ
Samsung Galaxy S26 Ultra Vs Xiaomi 17 Ultra! कौन सा फ्लैगशिप फोन देता है सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, कंपेरिजन से समझें सब कुछ
टेक्नोलॉजी
कब उड़ेगी फ्लाइट? घर बैठे आईफोन पर ऐसे चलेगा पता, कोई ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं
कब उड़ेगी फ्लाइट? घर बैठे आईफोन पर ऐसे चलेगा पता, कोई ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं
टेक्नोलॉजी
AC सर्विस के नाम पर कहीं आपसे धोखा तो नहीं हो रहा? ठंडी हवा पाने से पहले टेक्नीशियन से जरूर चेक करवाएं ये 6 जरूरी चीजें
AC सर्विस के नाम पर कहीं आपसे धोखा तो नहीं हो रहा? ठंडी हवा पाने से पहले टेक्नीशियन से जरूर चेक करवाएं ये 6 जरूरी चीजें
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
विश्व
US Iran War: 'इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ...', आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को दी धमकी, पाकिस्तान में मचा बवाल
'इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ...', मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को दी धमकी, पाक में क्यों पड़ी फूट?
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2: 'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन
'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे की कमाई
इंडिया
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
विश्व
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई
सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
Farthest Satellite: अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट ने तय की सबसे ज्यादा दूरी, जानें उस दूरी को क्यों नहीं कर पाया कोई पार
अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट ने तय की सबसे ज्यादा दूरी, जानें उस दूरी को क्यों नहीं कर पाया कोई पार
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget