Samsung Galaxy S25 पर छप्परफाड़ छूट, यहां मिल रहा है 24,000 से ज्यादा का डिस्काउंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Samsung Galaxy S25 फ्लिपकार्ट पर 24,000 रुपये की छूट पर उपलब्ध।

फोन में 120Hz AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite चिपसेट है।

50MP ट्रिपल रियर कैमरा, 4000mAh बैटरी, 25W फास्ट चार्जिंग।

Google Pixel 10 5G भी Amazon पर आकर्षक डिस्काउंट पर मिल रहा।

Samsung Galaxy S25 Discount: अगर आप दमदार लुक और शानदार फीचर वाला फोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. पिछले साल लॉन्च हुए सैमसंग के फ्लैगशिप फोन Galaxy S25 पर इस समय छप्परफाड़ छूट मिल रही है. फ्लिपकार्ट से इस फोन को खरीदकर आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. बता दें कि कैमरा सेटअप से लेकर प्रोसेसर तक, यह फोन किसी भी मामले में कम नहीं है और अब फ्लिपकार्ट पर मिल रही छूट इसे और भी दमदार डील बना देती है. आइए इस फोन के फीचर्स और इस पर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Samsung Galaxy S25 के स्पेसिफिकेशंस पर डालें नजर

Galaxy S25 में 6.2 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और इसकी पीक ब्राइटनेस 2,600 निट्स है. इसमें क्वामकॉम का Snapdragon 8 Elite चिपसेट लगा हुआ है, जिसे 12GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. कंपनी ने इसमें 4,000mAh का बैटरी पैक दिया है, जो 25W की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है. अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10MP का टेलीफोटो सेंसर लगा हुआ है. सेल्फी और वीडियो के लिए इसके फ्रंट में 12MP का लेंस मिलता है.

फ्लिपकार्ट पर कितनी छूट?

भारत में इस फोन को 80,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. अभी फ्लिपकार्ट पर 24,000 रुपये के छप्परफाड़ डिस्काउंट के बाद 56,999 रुपये में लिस्टेड है. फ्लैट डिस्काउंट के बाद इस पर 2,850 रुपये के बैंक ऑफर भी दिया जा रहा है. यानी आप इस फोन को 55,000 रुपये से भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं. इतने डिस्काउंट के साथ यह फोन खरीदना और भी फायदेमंद हो सकता है.

Google Pixel 10 5G पर भी उठाएं छूट का फायदा

सैमसंग के Galaxy S25 की तरह गूगल के पिक्सल 10 पर भी इस समय छूट का फायदा उठाया जा सकता है. पिक्सल 10 को भारत में 79,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी इस पर दमदार डिस्काउंट मिल रहा है. अमेजन पर यह फोन केवल 65,530 रुपये में लिस्टेड है. सीधी छूट के साथ ग्राहक करीब 2,000 रुपये के कैशबैक का फायदा भी उठा सकते हैं. कुल छूट को मिल जाए तो आप यह फनोन 64,000 रुपये से कम में ले सकते हैं.

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