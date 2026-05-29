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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCyber Fraud Prevention: पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले जरूर डिलीट कर दें ये चीजें, वरना बाद में हो जाएगी मुसीबत

Cyber Fraud Prevention: पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले जरूर डिलीट कर दें ये चीजें, वरना बाद में हो जाएगी मुसीबत

Cyber Fraud Prevention: पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले सही तरीके से डेटा डिलीट करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में जा सकती है और साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 29 May 2026 08:29 AM (IST)
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Cyber Fraud Prevention: आजकल लोग अक्सर नया स्मार्टफोन लेने के बाद पुराने फोन को बेच देते हैं या एक्सचेंज कर देते हैं. लेकिन जल्दी-जल्दी में कई लोग अपने फोन का पूरा डेटा सही तरीके से डिलीट नहीं करते है, जिससे बाद में बड़ी परेशानी हो सकती है. पुराने फोन में हमारी निजी तस्वीरें, वीडियो, मैसेज, बैंक ऐप्स और कई जरूरी जानकारी होती है. अगर ये सही तरीके से हटाई न जाए, तो साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए फोन बेचने से पहले थोड़ा समय लेकर उसे पूरी तरह सुरक्षित करना बहुत जरूरी है. साथ ही साइबर एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि फोन बेचने से पहले हर डेटा को अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि कोई भी आपकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल न कर सके. 

सबसे पहले हटाएं Google और सोशल मीडिया अकाउंट

फोन बेचने से पहले सबसे जरूरी काम होता है अपने सभी अकाउंट्स को लॉग आउट करना और हटाना.  इसमें Google अकाउंट, Gmail, Facebook, Instagram और अन्य सोशल मीडिया ऐप्स शामिल होता हैं. अगर ये अकाउंट फोन में रह जाते हैं, तो नया यूजर आपकी ईमेल, फोटो और सेव की गई जानकारी तक पहुंच सकता है. इसके साथ ही बैंकिंग ऐप्स और UPI ऐप्स को भी पूरी तरह से लॉग आउट और डिलीट करना चाहिए. कई बार लोग सिर्फ ऐप डिलीट कर देते हैं, लेकिन अकाउंट लॉग आउट करना भूल जाते हैं. जो सबसे बड़ी गलती होती है. 

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फैक्ट्री रीसेट और मेमोरी कार्ड/सिम की सुरक्षा

फोन का डेटा पूरी तरह हटाने के लिए “Factory Reset” करना सबसे जरूरी कदम होता है. इससे फोन का सारा डेटा, सेटिंग और फाइलें हट जाती हैं और फोन बिल्कुल नए जैसा हो जाता है. इसके अलावा फोन में लगा SD कार्ड और सिम कार्ड निकालना भी जरूरी होता है. SD कार्ड में अक्सर फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट सेव रहते हैं, जिन्हें भूलकर भी फोन के साथ नहीं देना चाहिए. कई बार लोग अपने पुराने WhatsApp चैट्स और बैकअप को भी छोड़ देते हैं, जो बाद में गलत हाथों में जा सकता है. इसलिए WhatsApp और अन्य मैसेजिंग ऐप्स का बैकअप पहले सुरक्षित जगह सेव कर लेना चाहिए. 

सुरक्षित बिक्री के लिए जरूरी आखिरी कदम

फोन बेचने से पहले यह भी ध्यान रखें कि सभी सेव किए गए पासवर्ड और ऑटो-फिल डेटा हटा दिए जाएं. साथ ही ध्यान रखें कि फोन की “Find My Device” जैसी ट्रैकिंग सर्विस को बंद करना भी जरूरी होता है.  एक रिपोर्ट के अनुसार, कई साइबर अपराध इसी वजह से होते हैं क्योंकि लोग पुराने फोन को बिना पूरी तरह साफ किए बेच देते हैं. अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपका डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और किसी भी तरह की साइबर धोखाधड़ी से बचा जा सकता है.

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Published at : 29 May 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Cyber Fraud Prevention Old Smartphone Selling Tips Smartphone Safety Guide Phone Exchange Safety
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