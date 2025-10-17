हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOnePlus 15 5G Vs Samsung Galaxy S25 5G: कौन-सा फ्लैगशिप है ज्यादा दमदार? फीचर्स से लेकर कीमत तक जानिए सब कुछ

OnePlus 15 5G Vs Samsung Galaxy S25 5G: कौन-सा फ्लैगशिप है ज्यादा दमदार? फीचर्स से लेकर कीमत तक जानिए सब कुछ

OnePlus 15 5G Vs Samsung Galaxy S25 5G: OnePlus जल्द ही अपना अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 5G लॉन्च करने की तैयारी में है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Oct 2025 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

OnePlus 15 5G Vs Samsung Galaxy S25 5G: OnePlus जल्द ही अपना अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 5G लॉन्च करने की तैयारी में है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन नए डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और शानदार कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है. वहीं, बाजार में पहले से मौजूद Samsung Galaxy S25 5G पहले ही एक प्रीमियम फ्लैगशिप के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है. यह फोन अपनी Galaxy AI और Gemini इंटीग्रेशन की वजह से काफी पॉपुलर है. तो क्या OnePlus 15 5G, Galaxy S25 को टक्कर दे पाएगा? आइए जानते हैं.

OnePlus 15 5G Vs Samsung Galaxy S25 5G: डिजाइन और डिस्प्ले

OnePlus 15 5G में इस बार डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसमें गोल कैमरा मॉड्यूल की जगह स्क्वायर-शेप कैमरा मॉड्यूल दिया जा सकता है. साथ ही इसमें एयरोस्पेस-ग्रेड नैनो-सिरेमिक मेटल फ्रेम इस्तेमाल होने की उम्मीद है जो इसे ज्यादा मजबूत बनाएगा. इसका फ्लैट फ्रंट और बैक डिजाइन इसे प्रीमियम लुक देता है, हालांकि थोड़ा भारी लग सकता है.

वहीं, Samsung Galaxy S25 5G में एल्यूमिनियम फ्रेम, फ्लैट डिजाइन और क्लासिक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका लुक काफी स्लीक और कॉम्पैक्ट है जो इसे हाथ में बेहद प्रीमियम अहसास देता है.

डिस्प्ले की बात करें तो OnePlus 15 5G में 6.78 इंच का OLED पैनल मिल सकता है जो 165Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजॉल्यूशन के साथ आएगा. वहीं, Galaxy S25 5G में 6.2 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद क्रिस्प विजुअल्स प्रदान करता है.

कैमरा परफॉर्मेंस

OnePlus अपने नए फोन में फोटोग्राफी को लेकर बड़ा अपग्रेड देने वाला है. OnePlus 15 5G में 50MP का मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (3x ऑप्टिकल जूम) मिल सकता है. वहीं, Samsung Galaxy S25 5G में भी ट्रिपल कैमरा सिस्टम है 50MP मेन, 12MP अल्ट्रावाइड और 10MP टेलीफोटो सेंसर के साथ.

सेल्फी कैमरे की बात करें तो OnePlus 15 में 32MP फ्रंट कैमरा जबकि Galaxy S25 में 12MP सेल्फी कैमरा दिया गया है. इस मामले में OnePlus थोड़ा आगे दिखता है.

परफॉर्मेंस और बैटरी

OnePlus 15 5G में कंपनी का नया और पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा, जो 16GB RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ आएगा. यह चिपसेट AI टास्क और गेमिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम है.

वहीं, Samsung Galaxy S25 5G में पिछले साल का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर है जो अब भी शानदार प्रदर्शन करता है और इसे 12GB RAM के साथ जोड़ा गया है.

बैटरी की बात करें तो OnePlus 15 में 7300mAh की बैटरी मिलने की संभावना है जो 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. दूसरी ओर, Galaxy S25 में 4000mAh बैटरी है जो केवल 25W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है. इस मामले में OnePlus स्पष्ट रूप से आगे है.

कीमत और उपलब्धता

भारत में OnePlus 15 5G की शुरुआती कीमत लगभग 75,000 रुपये हो सकती है. जबकि Samsung Galaxy S25 5G की कीमत 80,999 रुपये से शुरू होती है. अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहते हैं जो लंबी बैटरी लाइफ, तेज चार्जिंग, और बेहतर परफॉर्मेंस दे तो OnePlus 15 5G आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. वहीं, अगर आप AI फीचर्स, ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सॉफ्टवेयर और प्रीमियम ब्रांड वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं तो Samsung Galaxy S25 5G आपके लिए सही रहेगा.

Published at : 17 Oct 2025 11:42 AM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy S25 5G TECH NEWS HINDI OnePlus 15 5G OnePlus 15 Vs Samsung Galaxy S25
