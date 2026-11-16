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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Galaxy A18 4G में क्या बदला? यूरोप के बाद अब इस बाजार में हुई एंट्री

Samsung Galaxy A18 4G में क्या बदला? यूरोप के बाद अब इस बाजार में हुई एंट्री

Samsung Galaxy A18 4G ने सिंगापुर के बाजार में दस्तक दे दी है. यूरोप के बाद लॉन्च हुए इस फोन में प्रोसेसर से स्टोरेज तक कुछ बदलाव देखने को मिले हैं. जानिए कीमत और खास फीचर्स की पूरी डिटेल

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Nov 2026 07:19 PM (IST)
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  • छह पीढ़ियों OS अपग्रेड, छह साल सुरक्षा, कीमत ₹25,000 है.

Samsung Galaxy A18 4G : स्मार्टफोन बाजार में Samsung ने अपनी Galaxy A सीरीज के एक और फोन को नए बाजार में उतार दिया है. कंपनी का Samsung Galaxy A18 4G अब सिंगापुर में भी खरीदने के लिए उपलब्ध है. इस फोन को इससे पहले सितंबर में यूरोपीय बाजार में पेश किया गया था, हालांकि सिंगापुर में इसकी एंट्री के साथ एक दिलचस्प बदलाव भी देखने को मिला है.

इन दोनों बाजारों में मिलने वाले फोन का प्रोसेसर एक जैसा नहीं है. इसके अलावा रैम और स्टोरेज के मामले में भी दोनों वेरिएंट अलग हैं. फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और 5,000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. तो आइए जानते हैं कि सिंगापुर में लॉन्च हुए Samsung Galaxy A18 4G में क्या बदला है.

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Samsung Galaxy A18 4G में क्या बदला? 

इस फोन में सबसे बड़ा बदलाव इसके प्रोसेसर को लेकर है. सिंगापुर में लॉन्च हुए Galaxy A18 4G में MediaTek Helio G99+ चिपसेट दिया गया है. वहीं यूरोप में उपलब्ध मॉडल Samsung के Exynos 1610 प्रोसेसर के साथ आता है. स्टोरेज में भी दोनों वेरिएंट अलग हैं. सिंगापुर वाले मॉडल में 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जबकि यूरोपीय वेरिएंट 256GB स्टोरेज के साथ आता है. साथ ही दोनों फोन में माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

50MP कैमरा और 5,000mAh की बैटरी

फोटोग्राफी के लिए फोन के पिछले हिस्से में तीन कैमरे दिए गए हैं. इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है. फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसे IP64 रेटिंग मिली है. सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है.

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डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर में मिलेंगे ये फीचर्स

Samsung Galaxy A18 4G में 6.7 इंच की फुल-HD+ Super AMOLED Infinity U डिस्प्ले दी गई है. यह 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. यह फोन Android 17 पर आधारित One UI 9 के साथ आता है. कंपनी ने इसके लिए छह पीढ़ियों तक OS अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट देने की पुष्टि की है. इसमें Samsung Knox के साथ Circle to Search और Find the Look जैसे AI फीचर्स भी मिलते हैं.

Samsung Galaxy A18 4G की कीमत 

Samsung Galaxy A18 4G के सिंगापुर वेरिएंट को 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है. इसकी कीमत 328 सिंगापुर डॉलर रखी गई है, जो भारतीय करेंसी में करीब 25,000 रुपये होती है. फोन को ब्लैक, लाइट ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. यह फोन Samsung की आधिकारिक वेबसाइट, Samsung Experience Stores और Samsung Shop ऐप पर उपलब्ध है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 07:19 PM (IST)
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