Samsung Fab Grab Fest Sale: फ्लिपकार्ट और अमेजन के साथ-साथ दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी सैमसंग भी अपने ग्राहकों के लिए सेल लेकर आ गई है. सैमसंग के इस Fab Grab Fest में कई प्रोडक्ट्स पर ग्राहकों को डिस्काउंट, बैंक कैशबैक और EMI का ऑप्शन दिया जा रहा है. 22 सितंबर से शुरू हुई यह सेल सैमसंग प्लेटफॉर्म पर लाइव है. सेल के दौरान ग्राहक गैलेक्सी वीयरेबल डिवाइसेस पर 18,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. इसके अलावा टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप पर भी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है.

गैलेक्सी स्मार्टफोन पर 53 प्रतिशत तक की छूट

सैमसंग ने कहा कि सेल के दौरान ग्राहक चुनिंदा गैलेक्सी स्मार्टफोन के MRP पर 53 प्रतिशत तक की छूट पा सकते हैं. इसके अलावा सेलेक्टेड कार्ड्स पर 12,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं. ये ऑफर्स Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24 FE और Galaxy A56 और Galaxy A55 समेत कई मॉडल्स पर लागू है.

सस्ते मिल रहे ये लैपटॉप्स

Fab Grab Fest में ग्राहक चुनिंदा लैपटॉप मॉडल्स पर 59 प्रतिशत तक के डिस्काउंट और 17,490 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. कंपनी के Galaxy Book 5 Pro 360, Galaxy Book 5 Pro, Galaxy Book 5 360, Galaxy Book 5 और Galaxy Book 4 मॉडल पर यह ऑफर लागू है. लैपटॉप के साथ-साथ Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S10 FE+ और Galaxy Tab S10 FE आदि टैबलेट सस्ती कीमत पर मिल रही हैं.

वीयरेबल गैजेट पर भी मिल रही भारी छूट

फेस्टिव ऑफर के तहत अब सैमसंग की Galaxy Watch8 सीरीज की शुरुआती कीमत 32,999 रुपये से कम होकर 22,999 हो गई है. Galaxy Watch Ultra पर सबसे ज्यादा 18,000 रुपये की छूट मिल रही है. पहले इसकी कीमत 59,999 रुपये थी, लेकिन ऑफर में यह 41,999 रुपये में मिल रही है. इसी तरह गैलेक्सी रिंग भी 38,999 रुपये की जगह 23,999 रुपये, Galaxy Buds3 FE 12,999 रुपये की जगह 8,999 रुपये और Buds3 Pro 19,999 रुपये की जगह 13,999 रुपये में खरीदे जा सकते हैं.

