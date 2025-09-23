इंस्टाग्राम पर रील्स देखना आजकल कुछ लोगों का शौक बन गया है. कई लोग काम बीच में छोड़कर रील्स देखते हैं तो कुछ घर आते ही सबसे पहले रील्स देखना ही शुरू करते हैं. रील्स देखने से डेटा की खपत तो होती ही है, साथ ही फोन की बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज होती है. लगातार ऑटो-प्लेयिंग विजुअल कंटेट के कारण फोन को लगातार प्रोसेसिंग करते रहना पड़ता है, जिससे बैटरी पर असर पड़ता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक घंटे तक रील्स देखने से फोन की बैटरी कितना जल्दी डिस्चार्ज होती है.

एक घंटे में बैटरी की कितनी खपत?

रील्स देखने के कारण हर स्मार्टफोन पर बैटरी की खपत अलग-अलग होती है. दरअसल, यह फोन के साथ-साथ इंस्टाग्राम की सेटिंग्स पर भी निर्भर करती है. इसके अलावा कई अन्य कारण भी होते हैं, जिससे बैटरी की खपत तेज होती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन 14 प्रो पर लगातार एक घंटे तक रील्स देखने पर उसकी बैटरी 100 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत पर आ गई थी. यह दिखाता है कि रील्स के कारण बैटरी की खपत कितनी तेज होती है.

इन वजहों से होती है बैटरी की खपत

ऑटो-प्लेयिंग कंटेट- रील्स में शॉर्ट वीडियो होते हैं और अब तो लंबे वीडियो भी रील्स फॉर्म में आने लगे हैं. इनके ऑटो-प्ले होने के कारण फोन को प्रोसेसिंग के लिए काफी पावर की जरूरत पड़ती है.

डेटा यूसेज- वीडियो कंटेट को स्ट्रीम करने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है. इससे भी पावर की जरूरत होती है, जिससे बैटरी की चार्जिंग जल्दी खत्म होती है.

बैकग्राउंड एक्टिविटी- इंस्टाग्राम भी रील्स दिखाने के साथ-साथ कई बैकग्राउंड एक्टिविटी चालू रखती है. यह लगातार नए कंटेट को सिंक और चेक कर रही होती है. इससे भी बैटरी पर असर पड़ता है.

स्क्रीन ब्राइटनेस- अगर आपको तेज ब्राइटनेस पर रील्स देखने का शौक है तो फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगी. तेज स्क्रीन ब्राइटनेस का सीधा संबंध बैटरी की पावर से है. इसके अलावा अगर आपका फोन HDR कंटेट को सपोर्ट करता है तो इसके लिए अधिक प्रोसेसिंग पावर की जरूरत पड़ती है. इससे भी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है.

ये भी पढ़ें-

बेकार नहीं होता पुराना स्मार्टफोन, ऐसे करेंगे यूज तो खूब काम आएगा, जानें जबरदस्त तरीके