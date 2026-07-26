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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro को सस्ता रखने की कोशिश, क्या डिस्प्ले क्वालिटी होगी कम?

iPhone 18 Pro को सस्ता रखने की कोशिश, क्या डिस्प्ले क्वालिटी होगी कम?

iPhone 18 Pro: आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा. कीमत कम रखने के लिए ऐप्पल इसका डिस्प्ले पैनल सस्ते दामों में खरीदने की कोशिश कर रही है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 26 Jul 2026 03:05 PM (IST)
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  • आईफोन 18 प्रो की कीमत स्टोरेज चिप्स से बढ़ेगी।
  • ऐप्पल कीमत कम करने डिस्प्ले सप्लायर से छूट मांगेगी।
  • कम कीमत के बावजूद डिस्प्ले पैनल की गुणवत्ता अच्छी रहेगी।
  • आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत $1399 हो सकती है।

iPhone 18 Pro: स्टोरेज और मेमोरी चिप्स के महंगा होने के कारण सितंबर में लॉन्च होने वाले वाले आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत बढ़ना तय माना जा रहा है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कीमत 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. दूसरी तरफ ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि ऐप्पल कीमत को कम से कम बढ़ाना चाहती है. इसलिए वह डिस्प्ले सप्लायर से डिस्काउंट की मांग कर रही है. ऐप्पल चाहती है कि उसे कम से कम कीमत पर डिस्प्ले मिल जाए, लेकिन क्या इससे क्वालिटी पर असर पड़ेगा? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं.

कम कीमत पर पैनल खरीदने की कोशिश में ऐप्पल

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लिए ऐप्पल अपने सप्लायर्स से कम से कम कीमत पर OLED पैनल खरीदने की कोशिश में है. मैक्स मॉडल के पैनल के लिए ऐप्पल 70 डॉलर देना चाहती है, लेकिन फाइनल कीमत अभी तक सामने नहीं आई है. बताया जा रहा है कि प्रो मैक्स मॉडल के लिए सैमंसग और LG के डिस्प्ले की कीमत 66.50 डॉलर तक कम हो सकती है. अगर ऐसा होता है कि ऐप्पल को अपने अपकमिंग मॉडल के लिए 17 Pro Max के OLED पैनल की तुलना में 20 प्रतिशत कम कीमत पर नए पैनल मिल सकते हैं.

क्या सस्ते पैनल की क्वालिटी खराब होगी?

बतौर रिपोर्ट्स, ऐप्पल को कम कीमत पर भी अच्छे डिस्प्ले पैनल मिलने की उम्मीद है. इन नए पैनल में सैमसंग के M16 ऑर्गेनिक मैटेरियल का यूज किया जाएगा, जो बेहतर एफिशिएंसी, लाइफस्पैन और कलर परफॉर्मेंस के साथ आता है. दरअसल, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्मेंट के कारण OLED पैनल लगातार सस्ते होते जा रहे हैं. 16 Pro Max के समय ऐप्पल ने एक पैनल के लिए 100 डॉलर दिए थे, जबकि 17 Pro Max के लिए उसने लगभग 80 डॉलर में एक पैनल खरीदा था. इस साल कीमत और कम हो सकती है. हालांकि, इसके बावजूद कीमत के मुकाबले नए आईफोन की डिस्प्ले क्वालिटी में उतना सुधार देखने को नहीं मिलेगा, जितना उम्मीद की जा रही थी. यानी बढ़ी हुई कीमत देने के बाद भी डिस्प्ले इम्प्रूवमेंट के मामले में ग्राहकों को समझौता करना पड़ सकता है.

कितनी रह सकती है आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत?

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि iPhone 18 Pro मॉडल्स की शुरुआती कीमत में कम से कम 200 डॉलर का इजाफा हो सकता है, जिसके बाद 18 Pro Max की कीमत 1399 डॉलर (लगभग 1.32 लाख रुपये) हो सकती है. भारत में इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और दूसरे लोकल प्राइस फैक्टर के कारण कीमत और भी ज्यादा रह सकती है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 26 Jul 2026 03:05 PM (IST)
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