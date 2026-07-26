iPhone 18 Pro को सस्ता रखने की कोशिश, क्या डिस्प्ले क्वालिटी होगी कम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आईफोन 18 प्रो की कीमत स्टोरेज चिप्स से बढ़ेगी।

ऐप्पल कीमत कम करने डिस्प्ले सप्लायर से छूट मांगेगी।

कम कीमत के बावजूद डिस्प्ले पैनल की गुणवत्ता अच्छी रहेगी।

आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत $1399 हो सकती है।

iPhone 18 Pro: स्टोरेज और मेमोरी चिप्स के महंगा होने के कारण सितंबर में लॉन्च होने वाले वाले आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत बढ़ना तय माना जा रहा है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कीमत 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. दूसरी तरफ ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि ऐप्पल कीमत को कम से कम बढ़ाना चाहती है. इसलिए वह डिस्प्ले सप्लायर से डिस्काउंट की मांग कर रही है. ऐप्पल चाहती है कि उसे कम से कम कीमत पर डिस्प्ले मिल जाए, लेकिन क्या इससे क्वालिटी पर असर पड़ेगा? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं.

कम कीमत पर पैनल खरीदने की कोशिश में ऐप्पल

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लिए ऐप्पल अपने सप्लायर्स से कम से कम कीमत पर OLED पैनल खरीदने की कोशिश में है. मैक्स मॉडल के पैनल के लिए ऐप्पल 70 डॉलर देना चाहती है, लेकिन फाइनल कीमत अभी तक सामने नहीं आई है. बताया जा रहा है कि प्रो मैक्स मॉडल के लिए सैमंसग और LG के डिस्प्ले की कीमत 66.50 डॉलर तक कम हो सकती है. अगर ऐसा होता है कि ऐप्पल को अपने अपकमिंग मॉडल के लिए 17 Pro Max के OLED पैनल की तुलना में 20 प्रतिशत कम कीमत पर नए पैनल मिल सकते हैं.

क्या सस्ते पैनल की क्वालिटी खराब होगी?

बतौर रिपोर्ट्स, ऐप्पल को कम कीमत पर भी अच्छे डिस्प्ले पैनल मिलने की उम्मीद है. इन नए पैनल में सैमसंग के M16 ऑर्गेनिक मैटेरियल का यूज किया जाएगा, जो बेहतर एफिशिएंसी, लाइफस्पैन और कलर परफॉर्मेंस के साथ आता है. दरअसल, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्मेंट के कारण OLED पैनल लगातार सस्ते होते जा रहे हैं. 16 Pro Max के समय ऐप्पल ने एक पैनल के लिए 100 डॉलर दिए थे, जबकि 17 Pro Max के लिए उसने लगभग 80 डॉलर में एक पैनल खरीदा था. इस साल कीमत और कम हो सकती है. हालांकि, इसके बावजूद कीमत के मुकाबले नए आईफोन की डिस्प्ले क्वालिटी में उतना सुधार देखने को नहीं मिलेगा, जितना उम्मीद की जा रही थी. यानी बढ़ी हुई कीमत देने के बाद भी डिस्प्ले इम्प्रूवमेंट के मामले में ग्राहकों को समझौता करना पड़ सकता है.

कितनी रह सकती है आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत?

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि iPhone 18 Pro मॉडल्स की शुरुआती कीमत में कम से कम 200 डॉलर का इजाफा हो सकता है, जिसके बाद 18 Pro Max की कीमत 1399 डॉलर (लगभग 1.32 लाख रुपये) हो सकती है. भारत में इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और दूसरे लोकल प्राइस फैक्टर के कारण कीमत और भी ज्यादा रह सकती है.

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