फोन हर 5 मिनट में बजता है? Android–iPhone का यह 'Notification Summary' फीचर एक क्लिक में दिलाएगा शांति

फोन हर 5 मिनट में बजता है? Android–iPhone का यह ‘Notification Summary’ फीचर एक क्लिक में दिलाएगा शांति

Smartphone Tips: अगर आपका स्मार्टफोन दिनभर बिना रुके वाइब्रेट करता रहता है और हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान भंग कर देता है तो आप अकेले नहीं हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 26 Jan 2026 10:51 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: अगर आपका स्मार्टफोन दिनभर बिना रुके वाइब्रेट करता रहता है और हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान भंग कर देता है तो आप अकेले नहीं हैं. इसी समस्या को हल करने के लिए Android और iPhone में Notification Summary फीचर दिया गया है. यह फीचर गैर-जरूरी नोटिफिकेशन्स को एक जगह इकट्ठा कर तय समय पर दिखाता है जिससे बार-बार फोन देखने की आदत कम होती है और फोकस बना रहता है.

क्या है Notification Summary फीचर?

Notification Summary एक स्मार्ट सिस्टम है, जिसमें फोन हर छोटी-बड़ी ऐप अलर्ट को तुरंत दिखाने के बजाय उन्हें सेव कर लेता है. बाद में, आपके तय किए गए समय पर ये सभी नोटिफिकेशन एक साथ सामने आते हैं. इससे आपको हर दो मिनट में स्क्रीन ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती.

2026 तक ज्यादातर पॉपुलर ऐप्स इस फीचर के साथ पूरी तरह काम करने लगेंगे जिससे यह रोजमर्रा की जिंदगी में और भी ज्यादा काम का साबित होगा.

कैसे बढ़ाता है Notification Summary आपका फोकस?

यह फीचर पढ़ाई या काम के दौरान बेवजह आने वाली रुकावटों को कम करता है. गैर-जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन एक साथ दिखते हैं जिससे दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता. सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद तय करते हैं कि अपडेट कब देखने हैं. इससे स्क्रीन टाइम भी घटता है और मानसिक थकान भी कम होती है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी कॉल, मैसेज या इमरजेंसी अलर्ट हमेशा की तरह तुरंत मिलते रहते हैं.

Android फोन में Notification Summary कैसे ऑन करें?

Android यूजर्स को सबसे पहले Settings में जाना होगा. वहां Notifications का विकल्प चुनें. इसके बाद Scheduled Summary या Notification Summary पर टैप करें. फीचर को ऑन करें और उन ऐप्स को सेलेक्ट करें जिनके नोटिफिकेशन आप एक साथ देखना चाहते हैं. सेटिंग सेव करते ही तय समय पर नोटिफिकेशन ग्रुप में दिखने लगेंगे.

iPhone में Notification Summary चालू करने का तरीका

iPhone यूजर्स Settings खोलें और Notifications सेक्शन में जाएं. यहां Scheduled Summary का ऑप्शन मिलेगा. इसे ऑन करें और उन ऐप्स को चुनें जिन्हें आप Summary में शामिल करना चाहते हैं. अब दिनभर आने वाले रैंडम अलर्ट आपको बार-बार परेशान नहीं करेंगे.

Notification Summary क्यों है जरूरी?

इस फीचर की मदद से ध्यान भटकाने वाले अलर्ट्स कम हो जाते हैं. आप तय करते हैं कि कौन-सी ऐप आपको तुरंत डिस्टर्ब कर सकती है. नोटिफिकेशन पैनल साफ-सुथरा रहता है और काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. बैंक, ऑफिस या परिवार से जुड़े जरूरी ऐप्स को आप Summary से बाहर भी रख सकते हैं.

किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है यह फीचर?

Notification Summary हर उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं. ऑफिस में मल्टीटास्किंग करने वालों को इससे बेहतर फोकस मिलता है. सोशल मीडिया नोटिफिकेशन्स से परेशान लोग और वे सभी यूजर्स जो बार-बार फोन चेक करने की आदत से छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए यह फीचर बेहद काम का है.

Published at : 26 Jan 2026 10:50 AM (IST)
Embed widget