Samsung Galaxy Z Fold 6: पिछले साल Samsung Galaxy Z Fold 7 ने बाजार में एंट्री करते ही सबसे पतले फोल्डेबल फोन का टैग हासिल किया था. लेकिन इसका पुराना मॉडल Galaxy Z Fold 6 आज भी फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में पीछे नहीं है. दमदार प्रोसेसर, प्रीमियम डिजाइन और फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन्स के चलते यह फोन अब भी एक मजबूत विकल्प माना जाता है. ऐसे में जब किसी बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस लेवल के फोन पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल जाए तो डील और भी आकर्षक हो जाती है. फिलहाल Amazon पर Galaxy Z Fold 6 पर मिल रही भारी कटौती ने फोल्डेबल फोन खरीदने वालों का ध्यान खींच लिया है.

Amazon पर Galaxy Z Fold 6 की नई कीमत

Samsung Galaxy Z Fold 6 का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अब Amazon पर 1,04,799 रुपये में उपलब्ध है. लॉन्च के समय इसकी कीमत 1,64,999 रुपये रखी गई थी यानी सीधे तौर पर करीब 60 हजार रुपये की बड़ी बचत हो रही है. इसके अलावा चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर अतिरिक्त 1,500 रुपये तक की छूट भी मिल सकती है. सबसे ज्यादा डिस्काउंट फिलहाल Silver Shadow कलर ऑप्शन पर देखने को मिल रहा है.

Galaxy Z Fold 6 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Galaxy Z Fold 6 में 7.6 इंच का फोल्डेबल Dynamic LTPO AMOLED 2X इनर डिस्प्ले दिया गया है, जबकि बाहर की तरफ 6.3 इंच की सेकेंडरी स्क्रीन मिलती है. दोनों ही डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं और 2600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देते हैं. फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर लगाया गया है जिसके साथ Adreno 750 GPU मिलता है जिससे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों स्मूद रहती हैं.

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है जिसमें 50MP का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मौजूद है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 4MP का अंडर-डिस्प्ले कवर कैमरा और 10MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. पावर के लिए इसमें 4400mAh की बैटरी मिलती है, जो 25W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

OPPO F29 Pro 5G पर भी धांसू ऑफर

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर OPPO F29 Pro 5G पर भी जबरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट पर ये ऑफर मिल रहा है. दरअसल, इस वेरिएंट की असल कीमत 32,999 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद ये फोन यहां पर महज 23,690 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इसे आप 1096 रुपये की मासिक किस्त पर भी अपने नाम कर सकते हैं. साथ ही इस फोन में आपको शानदार फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं.

