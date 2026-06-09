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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMakhana Side Effects: ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत

Makhana Side Effects: ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत

Kidney Stone Risk: कम कैलोरी, अच्छी मात्रा में फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण मखाना को सुपरफूड भी कहा जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि किसे यह नहीं खाना चाहिए.

By : सोनम | Updated at : 09 Jun 2026 01:27 PM (IST)
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5 Symptoms That Mean You Should Avoid Makhana: मखाना आज के समय में सबसे लोकप्रिय हेल्दी स्नैक्स में से एक माना जाता है. कम कैलोरी, अच्छी मात्रा में फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण इसे सुपरफूड भी कहा जाता है. वजन घटाने से लेकर दिल की सेहत और ब्लड शुगर कंट्रोल तक, मखाने के कई फायदे गिनाए जाते हैं. लेकिन हर हेल्दी चीज हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है. कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में मखाने का सेवन परेशानी बढ़ा सकता है. 

पेट की दिक्कत में क्या करना चाहिए?

अगर आपको बार-बार पेट फूलने, गैस बनने या पेट में भारीपन की शिकायत रहती है, तो मखाना सोच-समझकर खाना चाहिए. इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो आमतौर पर पाचन के लिए लाभदायक माना जाता है. लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों में यही फाइबर पेट दर्द, गैस और ब्लोटिंग की समस्या को बढ़ा सकता है.

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 यूरिक एसिड बढ़ने या गाउट की समस्या

जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने या गाउट की समस्या है, उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है. मखाने में मध्यम मात्रा में प्यूरिन पाए जाते हैं. शरीर में प्यूरिन टूटकर यूरिक एसिड बनाते हैं। ऐसे में पहले से हाई यूरिक एसिड की समस्या वाले लोगों में जोड़ों का दर्द और सूजन बढ़ सकती है.

किडनी की दिक्कत

जर्नल ऑफ यूरोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या रही है या डॉक्टर ने इसके खतरे के प्रति आगाह किया है, तो मखाने का अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है. एक्सपर्ट के अनुसार इसमें ऑक्सालेट मौजूद होते हैं, जो कुछ लोगों में किडनी स्टोन बनने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं. ऐसे लोगों को अपनी डाइट में इसकी मात्रा सीमित रखने की सलाह दी जाती है.

एलर्जी वाले लोगों को बचना चाहिए

कुछ लोगों को मखाने से एलर्जी भी हो सकती है। यदि इसे खाने के बाद त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, सूजन या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए. नट्स और सीड्स से एलर्जी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी  में पब्लिश स्टडी के अनुसार, बीजों  में मौजूद प्रोटीन कुछ अन्य एलर्जी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों के साथ क्रॉस-रिएक्शन कर सकते हैं.

इनको भी बचना चाहिए

इसके अलावा यदि आप खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, तो भी मखाना नियमित रूप से खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. इसमें मौजूद विटामिन- के ब्लड के थक्के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे कुछ दवाओं का असर बदल सकता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि मखाना नुकसानदायक है. कई रिपोर्ट्स में इसे दिल की सेहत, वजन नियंत्रण और ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए फायदेमंद बताया गया है. 

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 01:27 PM (IST)
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