हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीजेब में रखे मोबाइल में धमाका, यूजर गंभीर रूप से झुलसा, जानिए बचाव के तरीके

जेब में रखे मोबाइल में धमाका, यूजर गंभीर रूप से झुलसा, जानिए बचाव के तरीके

Phone Blasts In Pocket: जोधपुर में एक किराना व्यापारी की जेब में रखा फोन अचानक से आग का गोला बन गया. इस हादसे में व्यापारी की जांघ और अंगुलियां झुलस गई हैं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जोधपुर में किराना व्यापारी की जेब में फोन फटा, जांघ जली।
  • तेज धमाके के बाद धुआं निकला, घायल व्यापारी अस्पताल में भर्ती।
  • ब्लास्ट का कारण अज्ञात, दक्षिण कोरिया में भी ऐसी घटना हुई थी।

Phone Blasts In Pocket: मोबाइल फोन ने जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन कई बार यह जानलेवा भी साबित हो सकता है. ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जोधपुर में सामने आया है, जहां एक किराना व्यापारी की जेब में रखे फोन में आग लग गई. तेज आवाज के साथ हुए धमाके के बाद फोन से धुआं निकलने लगा. इस हादसे में व्यापारी की जांघ और हाथ की अंगुलियां बुरी तरह झुलस गईं. पीड़ित यूजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. इस घटना ने एक बार फिर मोबाइल फोन की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं.

कैसे हुई घटना?

यह घटना सोमवार की बताई जा रही है, जब यूजर अपनी दुकान में बैठा था. अचानक से उसकी पैंट की जेब में रखा फोन तेज धमाके के साथ फट गया. यूजर ने कहा कि पहले उसे लगा कि लैपटॉप के कारण करंट लगा है, लेकिन फिर समझ आया कि फोन में ब्लास्ट हो गया है. घबराकर वह दुकान से बाहर भागा और फोन को जेब से बाहर निकालने का प्रयास किया. इस दौरान उसके हाथ की अंगुलियां भी झुलस गईं. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. अभी तक फोन में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

दक्षिण कोरिया में भी हुई थी ऐसी घटना

मोबाइल में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है. पिछले महीने दक्षिण कोरिया में भी एक ऐसा हादसा हुआ था. 11 मई की इस घटना में पीड़ित यूजर ने बताया कि वह फोन से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया. इसके बाद यह गर्म हुआ और हाथ में ही फट गया. यूजर का दावा है कि वह फोन पर इंटरनेट यूज कर रहा था और अचानक इसमें से धुआं निकलने लगा.

फोन को ब्लास्ट से बचाने के लिए रखें इन बातों का ध्यान

  • गर्मी के मौसम में फोन थोड़े से यूज से ओवरहीट हो जाते हैं. फोन ओवरहीट होने पर ठंडा होने तक यूज न करें.
  • गर्मी के मौसम में फोन को कार के डैशबोर्ड और दूसरे हीट सोर्सेस से दूर रखें. साथ ही सीधी धूप में फोन को ज्यादा देर तक यूज और चार्ज करने से बचें.
  • हमेशा ऑरिजनल और अच्छी क्वालिटी के चार्जर और केबल का यूज करें. 
  • चार्जिंग के दौरान फोन को तकिये या कंबल जैसे सॉफ्ट सरफेस के ऊपर न रखें.
  • अगर फोन की बैटरी में कोई डैमेज हो गया है तो इसे तुरंत रिप्लेस करवा लें.
  • चार्जिंग के दौरान फोन पर गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग से बचना चाहिए.

ये भी पढ़ें-

क्या है Noise Cancelling Headphones का सीक्रेट, कैसे गायब कर देते हैं आसपास का शोर? यहां जानें

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Phone Blast TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
जेब में रखे मोबाइल में धमाका, यूजर गंभीर रूप से झुलसा, जानिए बचाव के तरीके
जेब में रखे मोबाइल में धमाका, यूजर गंभीर रूप से झुलसा, जानिए बचाव के तरीके
टेक्नोलॉजी
YouTube Video Uploads : यूट्यूब पर अब तक कितने वीडियो हो चुके हैं अपलोड? आपकी सोच से कईं ज्यादा है आंकड़ा
यूट्यूब पर अब तक कितने वीडियो हो चुके हैं अपलोड? आपकी सोच से कईं ज्यादा है आंकड़ा
टेक्नोलॉजी
क्या है Noise Cancelling Headphones का सीक्रेट, कैसे गायब कर देते हैं आसपास का शोर? यहां जानें
क्या है Noise Cancelling Headphones का सीक्रेट, कैसे गायब कर देते हैं आसपास का शोर? यहां जानें
टेक्नोलॉजी
eSIM या Physical SIM? आपकी एक गलती से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानिए किसमें ज्यादा खतरा
eSIM या Physical SIM? आपकी एक गलती से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानिए किसमें ज्यादा खतरा
Advertisement

वीडियोज

Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Helicopter Crash: होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
महाराष्ट्र
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?
ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?
हेल्थ
Makhana Side Effects: ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
टेक्नोलॉजी
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget