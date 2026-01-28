Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







फोन में भले ही कितनी बड़ी बैटरी हो, कुछ समय यूज करने के बाद बैटरी लाइफ से जुड़ी समस्या आने लगती है. इसके पीछे बैटरी का पुराना हो जाना तो एक वजह होती ही है, साथ ही यूजर्स की कई आदतें भी बैटरी लाइफ पर असर डालती हैं. कई लोग फोन के साथ ऐसे काम करते हैं, जिससे बैटरी जल्दी खराब हो सकती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोन की बैटरी को लंबा चलाने के लिए आपको क्या-क्या नहीं करना है.

रातभर चार्जिंग पर न रखें

कई लोग सोते समय फोन को चार्जिंग पर लगा देते हैं और सुबह उठने के बाद हटाते हैं. यह भले ही सुविधाजनक है, लेकिन इससे बैटरी पर बुरा असर पड़ता है. इससे बैटरी कई घंटों तक 100% चार्ज रहती है, जिससे इस पर दबाव पड़ता है. लगातार ओवरनाइट चार्ज करने से बैटरी जल्दी खराब होने का डर रहता है.

बैटरी को बिल्कुल डिस्चार्ज कर देना

कई यूजर्स बैटरी को तब तक दोबारा चार्ज नहीं करते, जब तक यह पूरी तरह डिस्चार्ज होकर बंद न हो जाए. अगर आपको भी ऐसी आदत है तो इसे बदलना बेहतर रहेगा. कभी भी बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए. इसे हमेशा 20-80 प्रतिशत की रेंज में चार्ज रखना चाहिए.

नकली चार्जर यूज करना

फोन के असली चार्जर और दूसरी एक्सेसरीज महंगी आती है. ऐसे में कई बार लोग पैसे बचाने के लिए सस्ता चार्जर खरीद लेते हैं. सस्ता चार्जर आपके फोन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है. ये पावर को ठीक तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते, जिससे बैटरी पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और यह जल्दी खराब होने लगती है.

गर्मी में फोन यूज करना

आपने गौर किया होगा कि गर्मियों में जब पारा आसमान छू रहा होता है तो फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है. दरअसल, गर्मी के कारण बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाती है और यह कभी भी बंद हो सकती है. इसलिए फोन को ठंडा रखें और सीधी धूप में यूज करने से बचें.

ब्राइटनेस को मैक्सिमम रखना

कई लोगों को ब्राइटनेस मैक्सिमम पर रखना पसंद होता है. इससे भी बैटरी जल्दी ड्रेन होती है और आपको बार-बार चार्ज करना पड़ता है. ज्यादा ब्राइटनेस से हीट जनरेट होती है और बैटरी को हीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इसलिए ऑटो-ब्राइटनेस का यूज करना बेहतर चॉइस है.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp में आया नया सिक्योरिटी मोड, हैकर्स के छूटेंगे पसीने, एक टैप से मिलेगी एडवांस प्रोटेक्शन