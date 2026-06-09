Amazon से मंगाया पार्सल तो जरूर चेक करें यह पिंक डॉट, गलती से भी इग्नोर किया तो हो जाएगा SCAM

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Amazon ने पार्सल धोखाधड़ी रोकने को पिंक डॉट सिस्टम लाया।

सील पर सफेद डॉट छेड़छाड़ पर गुलाबी या लाल हो जाता है।

गुलाबी या लाल डॉट दिखने पर पार्सल स्वीकार न करें।

यह फीचर दवाइयों, कॉस्मेटिक्स पर लागू, सुरक्षा बढ़ाएगा।

Amazon Parcel Scam: ऑनलाइन शॉपिंग आज लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. खासकर Amazon जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हर दिन लाखों पार्सल ग्राहकों तक पहुंचते हैं. लेकिन बढ़ती ऑनलाइन खरीदारी के साथ-साथ पार्सल से जुड़े फ्रॉड और प्रोडक्ट स्वैपिंग के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं. कई बार ग्राहक महंगा स्मार्टफोन ऑर्डर करते हैं लेकिन बॉक्स खोलने पर अंदर कोई दूसरी चीज निकलती है. ऐसे मामलों को रोकने के लिए Amazon ने एक खास सुरक्षा फीचर शुरू किया है जिसे पिंक डॉट सिस्टम कहा जा रहा है.

क्या है Amazon का पिंक डॉट फीचर?

Amazon ने कुछ पार्सलों पर विशेष प्रकार की टैंपर-एविडेंट (Tamper Evident) सील लगानी शुरू की है. इस सील पर एक छोटा डॉट मौजूद होता है जो नॉर्मल स्थिति में सफेद रंग का दिखाई देता है. यदि किसी ने पार्सल को खोलने या दोबारा सील करने की कोशिश की हो तो यही डॉट गुलाबी (Pink) या लाल (Red) रंग में बदल जाता है.

कैसे होता है यह स्कैम?

कई मामलों में धोखेबाज या कुछ असामाजिक तत्व पैकेज की सील को गर्म करके सावधानी से खोल लेते हैं. इसके बाद वे असली प्रोडक्ट निकालकर उसकी जगह नकली या कम कीमत वाला सामान रख देते हैं और पैकेज को दोबारा बंद कर देते हैं. ग्राहक को पहली नजर में पैकेज बिल्कुल सही दिखाई देता है लेकिन अंदर का सामान बदल चुका होता है. Amazon का नया पिंक डॉट सिस्टम इसी तरह की छेड़छाड़ पकड़ने के लिए बनाया गया है.

अगर पिंक या रेड डॉट दिखे तो क्या करें?

यदि डिलीवरी लेते समय पैकेज पर लगा डॉट सफेद है तो इसका मतलब है कि पार्सल सुरक्षित माना जा सकता है. लेकिन अगर वही डॉट गुलाबी या लाल रंग में बदल चुका है तो इसे संभावित छेड़छाड़ का संकेत माना जाता है. ऐसे में पार्सल स्वीकार करने से पहले सावधानी बरतें उसकी फोटो लें और तुरंत Amazon कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें. कई रिपोर्ट्स में ग्राहकों को ऐसे पैकेज स्वीकार न करने की सलाह दी गई है.

किन प्रोडक्ट्स पर दिख रहा है यह फीचर?

फिलहाल यह सुरक्षा तकनीक मुख्य रूप से दवाइयों, कॉस्मेटिक्स और कुछ संवेदनशील प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में इस्तेमाल की जा रही है. हालांकि आने वाले समय में Amazon इसे अन्य कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर भी लागू कर सकता है ताकि ग्राहकों को सुरक्षित डिलीवरी का भरोसा मिल सके.

डिलीवरी लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

किसी भी महंगे या महत्वपूर्ण ऑर्डर की डिलीवरी लेते समय पैकेज की सील, टेप और पिंक डॉट को ध्यान से जांचें. यदि पैकेज असामान्य लगे, खुला हुआ दिखाई दे या डॉट का रंग बदला हुआ हो तो तुरंत इसकी जानकारी कंपनी को दें. कुछ सेकंड की यह जांच आपको बड़े नुकसान और स्कैम से बचा सकती है.

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