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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल

2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल

INDIA Bloc Meeting: दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक के बीच 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे के सवाल पर उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 2 सवाल उठे हैं. इन 2 सवालों के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 09 Jun 2026 02:29 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 8 जून, सोमवार को INDIA गठबंधन की बैठक के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय करने पर विचार करना चाहिए.

यूबीटी नेता संजय राउत ने स्पष्ट किया कि उद्धव ठाकरे अकेले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं कर सकते. यह फैसला INDIA गठबंधन के सभी दलों की सामूहिक बैठक और सहमति से होगा.

सूत्रों के अनुसार राउत ने कहा, 'प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका निर्णय सभी सहयोगी दल मिलकर करेंगे. अगर नरेंद्र मोदी जैसा एक सामान्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो गठबंधन में मौजूद अन्य नेता भी इस पद के लिए सक्षम हैं.'

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पीएम पद के मुद्दे पर क्या 2 सवाल उठे?

सवाल - सर, तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है? या फिर किसमें वो चेहरा बनने की क्षमता है?

जवाब - एक बात ध्यान में रखिए कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा उद्धव ठाकरे तय नहीं कर सकते. उद्धव ठाकरे जी ने यह कहा है कि 'इंडिया' गठबंधन को एक साथ बैठकर यह तय करना चाहिए, और वह एक साथ बैठकर ही तय किया जाएगा.

सवाल - क्षमता किसमें है? कौन से नाम आपको... आपको लगते हैं?

जवाब - अगर मोदी हो सकते हैं, तो एक सामान्य इंसान भी हो सकता है.

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सूत्रों के मुताबिक शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन की बैठकों को अधिक नियमित करने और बेहतर समन्वय व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया है. इस मुद्दे पर सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि नियमित बैठक के सुझाव से सीएम हेमंत सोरेन भी सहमत हैं.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Sanjay Raut INDIA Bloc MAHARASHTRA NEWS Shiv Sena Ubt MAHARASHTRA POLITICS
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